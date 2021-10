DGAP-News: RIB Gruppe gibt ihre Zahlen für die ersten neun Monate 2021 bekannt: Konzernumsatz wächst um 10,2% auf 204,1 Mio. EUR (deutsch)

RIB Gruppe gibt ihre Zahlen für die ersten neun Monate 2021 bekannt: Konzernumsatz wächst um 10,2% auf 204,1 Mio. EUR

^ DGAP-News: RIB Software SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen RIB Gruppe gibt ihre Zahlen für die ersten neun Monate 2021 bekannt: Konzernumsatz wächst um 10,2% auf 204,1 Mio. EUR

29.10.2021 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

29. Oktober 2021

RIB Gruppe gibt ihre Zahlen für die ersten neun Monate 2021 bekannt: Konzernumsatz wächst um 10,2% auf 204,1 Mio. EUR

- Konzernumsatz steigt um 10,2% auf 204,1 Mio. EUR (Vorjahr: 185,2 Mio. EUR, bereinigt um den aufgegebenen Geschäftsbereich E-Commerce)

- Wiederkehrende Umsätze (ARR) wachsen um 7,3% auf 117,1 Mio. EUR (Vorjahr: 109,1 Mio. EUR)

- Lizenzumsätze (NRR), bereinigt um den im Vorjahr enthaltenen Phase III Deal (7,9 Mio. EUR), steigen um 13,8%

- Internationale Umsätze steigen um 15,7% auf 135,8 Mio. EUR (Vorjahr: 117,4 Mio. EUR)

- Internationaler Umsatzanteil erhöht sich weiter auf 66,5% (Vorjahr: 63,4%)

Stuttgart, Deutschland, 29. Oktober 2021. Die RIB Software SE, weltweit führender Anbieter der iTWO 4.0 Cloud Enterprise Plattformtechnologie, gibt heute ihre Finanzkennzahlen für die ersten neun Monate 2021 bekannt.

Wesentliche Kennzahlen des Konzerns für den 9-Monatszeitraum 2021

Die im Folgenden genannten Vorjahreswerte sind um den im Vorjahr aufgegebenen Geschäftsbereich xTWO/E-Commerce bereinigt. Die Gesamtumsatzerlöse konnten um 10,2% auf 204,1 Mio. EUR (Vorjahr: 185,2 Mio. EUR) gesteigert werden. Die wiederkehrenden Umsätze (ARR) stiegen um 7,3% auf 117,1 Mio. EUR (Vorjahr: 109,1 Mio. EUR). Die Lizenzumsätze (NRR) sanken um 9,7% auf 34,6 Mio. EUR (Vorjahr: 38,3 Mio. EUR), bereinigt um den in der Vorjahresperiode enthaltenen Phase III Deal (7,9 Mio.EUR) konnten die Umsätze im Bereich NRR um 13,8% gesteigert werden. Die Serviceerlöse entwickelten sich aufgrund der hohen Anzahl von Projekten weiterhin sehr positiv und stiegen um 38,6% auf 52,4 Mio. EUR (Vorjahr: 37,8 Mio. EUR). Das organische Umsatzwachstum im Konzern betrug 3,2%.

Das EBITDA fiel im Vergleich zum Vorjahr um 17,2% auf 50,1 Mio. EUR (Vorjahr: 60,5 Mio. EUR). Das operative EBITDA lag mit 52,7 Mio. EUR um 3,8% leicht unter Vorjahr (54,8 Mio. EUR), bereinigt um den Phase III Deal des Vorjahres stieg das operative EBITDA um 12,4%.

Der Netto-Cashflow aus der betrieblichen Geschäftstätigkeit sank um 25,2% auf 46,7 Mio. EUR (Vorjahr: 62,4 Mio. EUR).

Zum Ende des dritten Quartals betrug die Konzernliquidität 202,9 Mio. EUR (31.12.2021: 224,0 Mio. EUR). Die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter veränderte sich um 38,4% auf 2.610 (Vorjahr: 1.886).

Entwicklung der Segmente

Der Gesamtumsatz stieg im Segment iMTWO um 10,3% auf 203,9 Mio. EUR (Vorjahr: 184,9 Mio. EUR). Bereinigt um den in der Vorjahresperiode enthaltenen Phase III Deal wuchsen die Umsätze im Bereich iMTWO um 15,2%. Die wiederkehrenden Erlöse (ARR) konnten um 7,4% auf 116,9 Mio. EUR gesteigert werden (Vorjahr: 108,8 Mio. EUR). Das EBITDA sank um 16,9% auf 50,0 Mio. EUR (Vorjahr: 60,2 Mio. EUR). Das operative EBITDA im Segment erreichte 52,5 Mio. EUR und lag mit -3,8% leicht unter Vorjahresniveau (Vorjahr: 54,6 Mio. EUR).

Im Segment YTWO lag der Gesamtumsatz mit 0,3 Mio. EUR wie im Vorjahr auf sehr niedrigem Niveau (Vorjahr: 0,3 Mio. EUR, die Vorjahreswerte wurden um die Beträge des aufgegebenen Geschäftsbereichs xTWO/E-Commerce angepasst). Das Segment EBITDA betrug 0,1 Mio. EUR (Vorjahr: 0,3 Mio. EUR).

Umsatzentwicklung in den Regionen

Im Ausland wuchsen die Erlöse um 15,7% auf 135,8 Mio. EUR (Vorjahr: 117,4 Mio. EUR). Die Inlandserlöse stiegen um 0,7% auf 68,3 Mio. EUR (Vorjahr: 67,8 Mio. EUR). Der internationale Anteil an den Gesamterlösen beträgt demnach 66,5% (Vorjahr: 63,4%). In der Region EMEA (Europe, Naher Osten und Afrika) wuchsen die Umsätze um 13,9% auf 48,3 Mio. EUR (Vorjahr: 42,4 Mio. EUR), in Nordamerika stiegen die Umsätze um 6,4% sowie in der Region APAC (Asien Pazifik) um 37,1%.

Schneider Electric Investment AG konkretisiert Übertragungsverlangen und legt Barabfindung für den beabsichtigten aktienrechtlichen Squeeze-out der Minderheitsaktionäre der RIB Software SE fest

Am 22. September 2021 hat die Hauptaktionärin der RIB Software SE, die Schneider Electric Investment AG, Düsseldorf, der RIB Software SE das konkrete förmliche Verlangen übermittelt, die Hauptversammlung der RIB Software SE über die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre der RIB Software SE (Minderheitsaktionäre) auf die Schneider Electric Investment AG gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung beschließen zu lassen (aktienrechtlicher Squeeze-out).

Der erforderliche Beschluss soll in einer für den 3. November 2021 vorgesehenen außerordentlichen Hauptversammlung der RIB Software SE gefasst werden. Die Schneider Electric Investment AG hält Aktien der RIB Software SE in Höhe von rund 96,28 % des Grundkapitals.

Die Höhe der von der Schneider Electric Investment AG den Minderheitsaktionären der RIB Software SE für die Übertragung der Aktien angebotenen Barabfindung beträgt auf der Grundlage einer durchgeführten Unternehmensbewertung 41,72 EUR je auf den Namen lautender Stückaktie der RIB Software SE.

Weitere Geschäftsentwicklung

Aufgrund der Unsicherheiten durch Covid-19 und im Rahmen von weiteren Kostenreduzierungen und Schonung von Liquidität haben wir weiterhin Investitionen in neue Geschäftsbereiche, wie z.B. YTWO, stark reduziert und fokussieren uns auf den erfolgreichen Ausbau von dem Segment iMTWO.

Auf dieser Basis und unter Berücksichtigung der weiteren voraussichtlichen Folgen der Covid-19-Pandemie, sofern sich diese im Laufe des Jahres nicht verstärken, behalten wir die Guidance für das Geschäftsjahr 2021 der RIB Gruppe bei, wonach die Gesellschaft mit Umsatzerlösen zwischen 280 Mio. EUR und 310 Mio. EUR sowie einem operativen EBITDA zwischen 65 Mio. EUR und 75 Mio. EUR plant.

KONZERNZAHLEN IM ÜBERBLICK

Mio. EUR, falls nicht anders gekennzeichnet YTD YTD Verände- 9/2021 9/2020* rung Umsatzerlöse 204,1 185,2 10,2 % ARR 117,1 109,1 7,3 % NRR 34,6 38,3 -9,7 % Services 52,4 37,8 38,6 % EBITDA 50,1 60,5 -17,2 % in % vom Umsatz 24,5% 32,7% Operatives EBITDA** 52,7 54,8 -3,8 % in % vom Umsatz 25,8 % 29,6 % EK-Quote*** 69,3 % 71,7 % Cashflow aus der betrieblichen 46,7 62,4 -25,2 % Geschäftstätigkeit Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen 15,8 12,5 26,4 % (PPA-Afa) Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter 2.610 1.886 38,4 % Konzernliquidität**** 202,9 224,0 -9,4 % * Die Angaben für 2020 enthalten nur Beträge der fortgeführten Geschäftsbereiche.

** EBITDA bereinigt um Währungseffekte und Einmal-/Sondereffekte.

*** Darstellung Vorjahr per 31.12.2020.

**** Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Termingelder und zur Veräußerung verfügbare Wertpapiere. Darstellung Vorjahr per 31.12.2020.

Über die RIB Gruppe

Die RIB Software SE ist Vorreiter in der Digitalisierung der Bauindustrie. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt modernste digitale Technologien für Bauunternehmen und Projekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO 4.0, das Flaggschiff der cloudbasierten Plattform von RIB, bietet die weltweit erste Enterprise-Cloud-Technologie auf Basis von 6D BIM mit KI-Integration für Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Entwickler und Projektträger, etc. Die RIB Software SE ist ein Mitglied von Schneider Electric und hat ihren Hauptsitz in Stuttgart, Deutschland und Hongkong, China. Mit über 2.700 Talenten in mehr als 25 Ländern weltweit zielt RIB darauf ab, die Bauindustrie zur nachhaltigsten und digitalisiertesten Branche des 21. Jahrhunderts zu machen.

29.10.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: RIB Software SE Vaihinger Str. 151 70567 Stuttgart Deutschland Telefon: +49 (0)711-7873-0 Fax: +49 (0)711-7873-311 E-Mail: info@rib-software.com Internet: www.rib-software.com

ISIN: DE000A0Z2XN6

WKN: A0Z2XN Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1244581

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1244581 29.10.2021

°