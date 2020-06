RIB Software SE investiert in Bochaosoft, einem führenden Softwareunternehmen für elektrisches Design und technische Planung in China

Guangzhou, China 19. Juni 2020. Die RIB Software SE, weltweit führender Anbieter der iTWO 5D BIM Big Data-Technologie für die Bauindustrie, gab heute seine Investition in Bochaosoft, einem in China ansässigen führenden Unternehmen für BIM-Software im elektrischen Design und im Ingenieurwesen bekannt.

Bochaosofts Ursprung liegt in der BIM- sowie GIS-basierten Entwurfssoftware. Heute ist das Unternehmen einer der führenden Anbieter von Digitalisierungslösungen für die die Entwurfs-, Bau- und Wartungsphasen im Ingenieur- und Baubereich. Des Weiteren expandiert das Unternehmen in die Bereiche Smart City und integriert hierbei IoT-Technologien. Das Unternehmen - mit Hauptsitz in Peking und mit mehr als 350 Mitarbeitern - arbeitet für 90% aller chinesischen Ingenieur- und Designbüros und für 60% der chinesischen, staatseigenen Unternehmen im Baubereich. Insbesondere arbeitet Bochaosoft seit mehr als 10 Jahren mit dem chinesischen Energieunternehmen "State Grid Corporation" zusammen und ist einer der wichtigsten Partner für die digitale Transformation des Unternehmens.

RIB und Bochaosoft teilen die gemeinsame Vision einer Digitalisierung des Bauwesens. Bochaosoft verfügt über eine starke Entwicklungskompetenz mit mehr als 120 Mitarbeitern in der Forschung und Entwicklung in Peking. Über 15 Jahre Erfahrung in BIM- & GIS-Technologien für die Entwurfsphase lassen sich eng mit der RIB iTWO 4.0-Technologie verknüpfen, um so eine komplette, wettbewerbsfähige und durchgängige Unternehmenslösung in den Bereichen Architektur, Ingenieur- und Bauwesen anzubieten. Aufbauend auf der Entwicklungskompetenz sowie den starken Markennamen der beiden Unternehmen, werden RIB und Bochaosoft die Marktposition der iTWO 4.0-Technologie in China gemeinsam stärken. Darüber hinaus nutzt Bochaosoft das weltweite Netzwerk der RIB, um seinen internationalen Marktanteil im Rahmen der chinesischen Initiative "One Belt, One Road" auszubauen.

RIB investiert 28.57M USD, um 51% der Aktien von Bochaosoft zu übernehmen und ist überzeugt davon, dass die Investition ein Meilenstein in der mittelfristigen M&A-Strategie darstellt.

Thomas Wolf, Vorsitzender und CEO der RIB Software: "Ich freue mich sehr, das Team von Bochaosoft willkommen zu heißen. Bochaosoft ist ein führendes und sehr erfolgreiches Ingenieursoftware-Unternehmen in China. Sie haben eine starke Position im Strom- und Elektrizitätssegment und im Segment der staatlichen Unternehmen. Gemeinsam werden wir eines der besten Softwareunternehmen in der chinesischen Bau- und Maschinenbauindustrie werden. In der Zwischenzeit wird die RIB mit ihrem starken internationalen Know-how Bochaosoft bei seiner "Belt and Road"-Strategie unterstützen, um internationale Projekte für die 100 größten chinesischen Staatsunternehmen zu gewinnen".

Fei Lin, Gründer von Bochaosoft: "Die Zusammenarbeit zwischen RIB und Bochaosoft ist sowohl technisch als auch marktorientiert zu verstehen. Für RIB ist es von großer Bedeutung, den chinesischen Markt zu erschließen, indem die führenden Technologien von RIB mit dem chinesischen Markt kombiniert werden. In der Zwischenzeit können durch das globale RIB Netzwerk die unverwechselbaren Produkte und technischen Fähigkeiten von Bochaosoft auch auf den internationalen Markt ausgedehnt werden. Ich glaube, dass die Zusammenarbeit zu einem Modell des gegenseitigen Nutzens werden wird. Lassen Sie uns zusammenarbeiten, um unsere gemeinsame Vision zu verwirklichen, die Industrie digital in die fortschrittlichste Industrie umzuwandeln und gemeinsam die Zukunft des Lebens zu gestalten".

Yonghe Li, CEO von Bochaosoft: "RIB ist ein angesehenes Unternehmen in der Branche. Bochaosoft konzentriert sich seit mehr als 20 Jahren auf den Bereich der technischen Digitalisierung. Wir sind fest davon überzeugt, dass die beiden Parteien aufgrund starker Kapitalverbindungen und übereinstimmender Branchenkenntnisse auf dem chinesischen sowie auf dem internationalen Markt große Durchbrüche und Entwicklungen erzielen. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit."

Über Bochaosoft

Bochaosoft hat seinen Hauptsitz in Peking und wurde 1993 gegründet. Bochaosoft ist ein führender Anbieter von Entwurfssoftware und Digitalisierungslösungen. Die Lösungen des Unternehmens decken das 2D/3D-Design, Mengenermittlung und Kostenvoranschläge für Energieversorger ab. Das Unternehmen bietet zudem Konfiguration, Implementierung und Wartungsdienstleistungen im Zusammenhang mit der selbstentwickelten Software an. Die Kernbereiche des Unternehmens sind Energieerzeugung, die Bahnindustrie, Öl und Gas, Petrochemie, Metallurgie, Wasserbau und Kommunalbau. Das Unternehmen expandiert nun auf die CIM-Lösung (City Information Modelling).

Über die RIB Gruppe

Die RIB Software SE ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und vertreibt modernste digitale Technologien für Bauunternehmen und Projekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO 4.0, die moderne Cloud-basierte Plattform von RIB, bietet die weltweit erste Enterprise Cloud-Technologie auf Basis von 5D BIM mit KI-Integration für Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Entwickler und Projektträger, etc. Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Bauindustrie, konzentriert sich die RIB Software SE auf IT und Bauplanung und ist durch die Erforschung und Bereitstellung neuer Denk- und Arbeitsweisen und neuer Technologien ein Vorreiter für Innovationen im Bauwesen zur Steigerung der Produktivität. Die RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart, Deutschland, und Hongkong, China, und wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Mit über 2.700 Mitarbeitern in mehr als 25 Ländern weltweit zielt RIB darauf ab, die Bauindustrie in die fortschrittlichste und am stärksten digitalisierte Branche des 21. Jahrhunderts zu transformieren.

