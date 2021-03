DGAP-News: RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen MTWO Phase-II-Auftrag (Nr. 12 / 2021) mit der Zeppelin Rental GmbH (deutsch)

RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen MTWO Phase-II-Auftrag (Nr. 12 / 2021) mit der Zeppelin Rental GmbH

15. März 2021

RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen MTWO Phase-II-Auftrag (Nr. 12 / 2021) mit der Zeppelin Rental GmbH

Stuttgart, Deutschland, 15. März 2021. Die RIB Software SE, weltweit führender Anbieter der iTWO 5D BIM Big Data-Technologie für die Bauindustrie, gab heute den Abschluss eines MTWO Phase-II-Auftrags mit der Zeppelin Rental GmbH bekannt.

Die Zeppelin Rental GmbH mit Sitz in Garching bei München ist Teil der Strategischen Geschäftseinheit Rental des Zeppelin Konzerns und bietet maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Maschinen- und Gerätevermietung, Baulogistik und temporäre Infrastruktur. Letztere reicht von der Baustellen- und Verkehrssicherung über die Elektro-Baustelleneinrichtung und Energieversorgung bis hin zu modularen Raumlösungen zur Miete, zum Kauf oder im Betreibermodell. Mit mehr als 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 160 Standorten in Deutschland, Österreich, Tschechien, der Slowakischen Republik, Schweden und Dänemark betreut die Strategische Geschäftseinheit Kunden im Bereich Bau, Industrie, Handwerk, öffentliche Hand, GaLaBau und Event.

Angelo Butera, Bereichsleiter Baulogistik (Logistics Consulting & Management) bei der Zeppelin Rental GmbH: "Unser Ziel ist es, mit Hilfe der iTWO 4.0-Software den Einsatz unserer Maschinen und Ressourcen zu kalkulieren, zu planen und detailreicher auszuwerten, um für unsere Kunden eine effizientere Baulogistik anbieten zu können. Wir beginnen mit der Optimierung dieser Abläufe in der Strategischen Geschäftseinheit Rental - möglich ist, dass später weitere Gesellschaften des Zeppelin Konzerns mit iTWO 4.0 arbeiten werden. Neben den umfassenden Funktionalitäten der Module für das Ressourcenmanagement hat uns die permanente Verfügbarkeit und Erreichbarkeit der Software überzeugt. So werden wir die Managed Services in der RIB MTWO-Cloud unter Microsoft Azure in Anspruch nehmen. Des Weiteren wollen wir von der langjährigen Expertise der RIB im Bereich der Optimierung und Digitalisierung von Bauprozessen profitieren. Die RIB unterstützt uns bei der Integration der hochflexiblen iTWO 4.0-Technolgie in unsere bereits vorhandene Systemlandschaft, um die Möglichkeiten der RIB-Plattform optimal für uns zu nutzen."

Erik von Stebut, Managing Director der RIB in Deutschland: "Als Erstes möchte ich mich bei den Kollegen von Zeppelin Rental für das entgegengebrachte Vertrauen in uns und unsere Software bedanken. In einem längeren Evaluierungsprozess konnte sich die RIB-Unternehmenslösung erfolgreich durchsetzen und zeigen, dass wir unseren Kunden mit der iTWO 4.0-Plattform eine zukunftssichere, hochflexible und integrierte Gesamtlösung zur Verfügung stellen. Mit diesem Vertragsabschluss treffen zwei Urgesteine der Baubranche langfristig aufeinander und darauf freuen wir uns sehr!"

Über die RIB Gruppe Die RIB Software SE ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und vertreibt modernste digitale Technologien für Bauunternehmen und Projekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO 4.0, die moderne Cloud-basierte Plattform von RIB, bietet die weltweit erste Enterprise Cloud-Technologie auf Basis von 5D BIM mit KI-Integration für Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Entwickler und Projektträger, etc. Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Bauindustrie, konzentriert sich die RIB Software SE auf IT und Bauplanung und ist durch die Erforschung und Bereitstellung neuer Denk- und Arbeitsweisen und neuer Technologien ein Vorreiter für Innovationen im Bauwesen zur Steigerung der Produktivität. Die RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart, Deutschland, und Hongkong, China, und wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Mit über 2.700 Mitarbeitern in mehr als 25 Ländern weltweit zielt RIB darauf ab, die Bauindustrie in die fortschrittlichste und am stärksten digitalisierte Branche des 21. Jahrhunderts zu transformieren.

