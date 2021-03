DGAP-News: RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen MTWO Phase-II-Auftrag (Nr. 13 / 2021) (deutsch)

RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen MTWO Phase-II-Auftrag (Nr. 13 / 2021)

19. März 2021

RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen MTWO Phase-II-Auftrag (Nr. 13 / 2021)

Amsterdam, Niederlande 19. März 2021. Die RIB Software SE, weltweit führender Anbieter der iTWO 5D BIM Big Data-Technologie und MTWO Cloud Technologie für die Bauindustrie, gab heute den Abschluss eines weiteren MTWO Phase-II-Auftrags bekannt.

Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter im Bereich Internet of Things (IoT) und liefert Kunden weltweit Software- und Hardwarelösungen mit hohen Anforderungen an Verfügbarkeit, Sicherheit und kontinuierlichen Releases neuer Softwarefunktionen.

Berend-Jan van Maanen, CEO von RIB Cloud/SaaSplaza: "Auf der ganzen Welt setzen Unternehmen auf Cloud-basierte Technologien, um Software schneller zu entwickeln und ihre Lösungen global sowie rund um die Uhr als Software-as-a-Service bereitzustellen - genau das ermöglichen wir mit unseren Managed Azure Services. Unsere Kunden können ihre Softwarelösungen mit dem notwendigen Maß an Sicherheit, Skalierbarkeit und Leistung zur Verfügung stellen. Wir sind stolz darauf, unsere Cloud-Services anbieten zu können und begrüßen diese neue Partnerschaft innerhalb der RIB-Familie."

Über die RIB Gruppe Die RIB Software SE ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und vertreibt modernste digitale Technologien für Bauunternehmen und Projekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO 4.0, die moderne Cloud-basierte Plattform von RIB, bietet die weltweit erste Enterprise Cloud-Technologie auf Basis von 5D BIM mit KI-Integration für Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Entwickler und Projektträger, etc. Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Bauindustrie, konzentriert sich die RIB Software SE auf IT und Bauplanung und ist durch die Erforschung und Bereitstellung neuer Denk- und Arbeitsweisen und neuer Technologien ein Vorreiter für Innovationen im Bauwesen zur Steigerung der Produktivität. Die RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart, Deutschland, und Hongkong, China, und wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Mit über 2.700 Mitarbeitern in mehr als 25 Ländern weltweit zielt RIB darauf ab, die Bauindustrie in die fortschrittlichste und am stärksten digitalisierte Branche des 21. Jahrhunderts zu transformieren.

