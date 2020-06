DGAP-News: RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 15 / 2020) mit der Koch Holding KG (deutsch)

RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 15 / 2020) mit der Koch Holding KG

26. Juni 2020

RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 15 / 2020) mit der Koch Holding KG

Stuttgart, Deutschland 26. Juni 2020. Die RIB Software SE, weltweit führender Anbieter der iTWO 5D BIM Big Data-Technologie für die Bauindustrie, gab heute den Abschluss eines Phase-II-Auftrags mit der Koch Holding KG bekannt.

Die Koch-Gruppe plant und realisiert deutschland- und europaweit Industrie- und Privatdächer und gehört zu einem der führenden Unternehmen für Dachabdichtungen sowie Trapezblech- und Fassadenarbeiten. Das seit mehreren Generationen familiengeführte Unternehmen wurde 1878 gegründet und setzt mit derzeit 400 Mitarbeitern vor allem auf die stetige Entwicklung und Nachhaltigkeit in seinen Betrieben.

Mathias Koch, Mitglied der Geschäftsführung der Koch-Gruppe: "Nur wenn wir das Beste im Dienst für unsere Kunden erreichen, können wir als Handwerks- und Dienstleistungsunternehmen dauerhaft innovativ sein. Um dieses Versprechen auch weiterhin einhalten zu können, setzen wir auf hoch motivierte, qualifizierte Mitarbeiter sowie auf innovative Technik. Es war für uns deshalb selbstverständlich, dass wir bei der Suche nach einer geeigneten Unternehmenslösung auf die moderne iTWO 4.0-Technolgie der RIB setzen. Die iTWO-Plattform soll die Prozesse in der Kalkulation, Planung und Bauausführung der gesamten Gruppe digitalisieren und vereinheitlichen. Unsere Projekte können wir deshalb künftig noch besser fristgerecht planen und umsetzen."

Neben der Optimierung bestehender Geschäftsabläufe im Büro, wird auch die App zum Einsatz kommen, sodass die Mitarbeiter auf der Baustelle künftig mobil und effizienter arbeiten können.

Erik von Stebut, Managing Director der RIB in Deutschland: "Die RIB freut sich sehr darüber, dass wir mit iTWO 4.0 ab sofort auch Dachspezialisten wie die Koch Holding KG bei ihrer Digitalisierung maßgeblich unterstützen. Der Kunde deckt einen großen Umfang seiner Wertschöpfungskette von der ersten Angebotskalkulation über die Vertragsverwaltung bis hin zur digitalen Anbindung der Baustelle und der Abrechnung ab. Die webbasierte iTWO-Lösung beweist damit, dass nicht nur komplexe Bauprojekte umgesetzt werden können, sondern auch Referenzkunden im Handwerk einen leichten Einstieg in die RIB-Unternehmenslösung finden und ihre Arbeitsabläufe dort optimal abbilden können".

Über die RIB Gruppe

Die RIB Software SE ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und vertreibt modernste digitale Technologien für Bauunternehmen und Projekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO 4.0, die moderne Cloud-basierte Plattform von RIB, bietet die weltweit erste Enterprise Cloud-Technologie auf Basis von 5D BIM mit KI-Integration für Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Entwickler und Projektträger, etc. Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Bauindustrie, konzentriert sich die RIB Software SE auf IT und Bauplanung und ist durch die Erforschung und Bereitstellung neuer Denk- und Arbeitsweisen und neuer Technologien ein Vorreiter für Innovationen im Bauwesen zur Steigerung der Produktivität. Die RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart, Deutschland, und Hongkong, China, und wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Mit über 2.700 Mitarbeitern in mehr als 25 Ländern weltweit zielt RIB darauf ab, die Bauindustrie in die fortschrittlichste und am stärksten digitalisierte Branche des 21. Jahrhunderts zu transformieren.

