DGAP-News: RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 19 / 2020) mit Mitnija (deutsch)

16. Juli 2020

Kopenhagen, Dänemark, 16. Juli 2020. Die RIB Software SE, weltweit führender Anbieter der iTWO 5D BIM Big Data-Technologie für die Bauindustrie, gab heute den Abschluss eines Phase-II-Auftrags mit Mitnija bekannt.

Durch die Kombination aus über 50 Jahren Erfahrung im Bauwesen auf dem litauischen Markt mit topaktuellem Know-how und qualifizierten Fachkräften, stellt Mitnija seinen Kunden kreative und innovative Konstruktionslösungen zur Verfügung.

Mitnija bietet umfangreiche Lösungen an Bauleistungen und verfügt über Fachwissen im kommerziellen Bauen von Wohn- und Industrieprojekten als auch bei Infrastrukturprojekten wie der Eisenbahn-Infrastruktur. Litauen stellt bisher den größten Markt für Mitnija dar, jedoch nahm das Unternehmen 2016 auch in Großbritannien und Lettland seine Geschäfte auf. Des Weiteren erwägt das Unternehmen eine Expansion in andere europäische Länder mit stabilen Märkten.

Mitnija ist zertifiziert und arbeitet in Übereinstimmung mit den internationalen Qualitätsmanagement- und Umweltmanagementnormen ISO 9001 und 14001. Im Jahr 2019 belief sich der Umsatz von Mitnija, mit mehr als 300 Mitarbeitern, auf insgesamt 109 Millionen EUR. Bereits im Jahr 2018 wurde Mitnija zum größten Bauunternehmen Litauens (gemessen am Umsatz aus dem Kerngeschäft der baunahen Dienstleistungen) ernannt.

Julius Gendvilis, CEO von Mitnija: "Mitnija ist stets bestrebt, die Effizienz der Kerntätigkeiten und internen Prozesse zu steigern. Wir verstehen diese als ein immer fortlaufendes Verfahren, welches spezieller Instrumente bedarf. Die Zusammenarbeit mit RIB und die Nutzung von iTWO 4.0, einer 5D BIM Big Data-Technologie, ist für uns der beste Weg unsere Ziele zu erreichen. Nach der vollständigen Implementierung wollen wir die Bereiche: digitalisierte Planungs- und Ausführungsprozesse, Cloud-basierte interne sowie externe Kommunikation und die Einhaltung internationaler Normen und Standards anpassen und verbessern. Darüber hinaus kann Mitnija eine wesentlich schnellere Bauzeit realisieren, da unser virtuelles Planungssystem alle Projektdaten miteinander verbindet und Änderungen an den Projekten automatisch verfolgt und umsetzt. Wir freuen uns darauf die partnerschaftliche Zusammenarbeit zu beginnen".

Mads Bording Rasmussen, Vorstandsmitglied der RIB Gruppe: "Ich bin sehr stolz auf die Partnerschaft zwischen RIB und Mitnija, welche Mitnija bei der Unternehmensdigitalisierung unterstützt. Zudem ist Mitnija unser erster Leuchtturmkunde in der Region. Der Kunde deckt einen großen Bereich der Wertschöpfungskette von der ersten Angebotskalkulation und dem Vertragsmanagement über die digitale Anbindung der Baustelle bis hin zur Abrechnung ab. Die webbasierte iTWO-Lösung beweist damit erneut den Wert einer vollständig integrierten Wertschöpfungskette vom Beginn der Beauftragung über die Ausführung bis hin zum Betrieb".

Über die RIB Gruppe

Die RIB Software SE ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und vertreibt modernste digitale Technologien für Bauunternehmen und Projekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO 4.0, die moderne Cloud-basierte Plattform von RIB, bietet die weltweit erste Enterprise Cloud-Technologie auf Basis von 5D BIM mit KI-Integration für Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Entwickler und Projektträger, etc. Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Bauindustrie, konzentriert sich die RIB Software SE auf IT und Bauplanung und ist durch die Erforschung und Bereitstellung neuer Denk- und Arbeitsweisen und neuer Technologien ein Vorreiter für Innovationen im Bauwesen zur Steigerung der Produktivität. Die RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart, Deutschland, und Hongkong, China, und wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Mit über 2.700 Mitarbeitern in mehr als 25 Ländern weltweit zielt RIB darauf ab, die Bauindustrie in die fortschrittlichste und am stärksten digitalisierte Branche des 21. Jahrhunderts zu transformieren.

