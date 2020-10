DGAP-News: RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 30 / 2020) mit der Leier Baustoffe GmbH & Co. KG (deutsch)

RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 30 / 2020) mit der Leier Baustoffe GmbH & Co. KG

Stuttgart, Deutschland, 06. Oktober 2020. Die RIB Software SE, weltweit führender Anbieter der iTWO 5D BIM Big Data-Technologie für die Bauindustrie, gab heute den Abschluss eines Phase-II-Auftrags mit der Leier Baustoffe GmbH & Co. KG.

Mit 35 Produktionsstandorten in vielen Ländern Osteuropas und der Zentrale im Burgenland in Österreich, gehört Leier zu den wichtigsten heimischen Baustoff- und Fertigteilunternehmen. Das traditionsreiche Unternehmen wurde 1965 von Michael Leier gegründet, der es bis heute mit drei Generationen der Familie Leier führt. Rund 3.000 Mitarbeiter sind für das Unternehmen in den Bereichen Fertigteile (Wände, Decken, Treppen) für den Hochbau, Betonwaren sowie Garten- und Landschaftsbau im Einsatz und beliefern unzählige Kunden im In- und Ausland. Des Weiteren gehören Autohäuser, Hotels und eine eigene Immobilienverwaltung zu der Firmengruppe.

Josef Fleischhacker, Geschäftsführer für Investitionen bei Leier: "Am neuen Standort im Dreiländereck von Österreich, Ungarn und der Slowakei finden wir perfekte Voraussetzungen für die Produktion von Fertigteilen und Betonwaren. Mit der RIB-Lösung iTWO Smart Production werden wir die neue Doppelwandanlage effizient automatisieren und in die Verwaltung unseres gesamten Fertigteil-Produktionsprozesses mit iTWO PPS integrieren - beginnend bei Vertrieb und Planung über Arbeitsvorbereitung und Produktion bis zu Logistik und Montage. Überzeugt hat uns vor allem die innovative Technologie und der kompetente Support der RIB".

Dr. Christian Hanser, Geschäftsführer der RIB SAA in Wien: "Wir freuen uns einen weiteren Meilenstein in der Erfolgsgeschichte des Unternehmens Leier mitgestalten zu können und werden mit vereinten Kräften die Firma bei ihrer digitalen, unternehmensweiten Transformation optimal unterstützen. Erst die Verarbeitung der BIM-Daten für den Produktionsprozesses ermöglicht die effiziente Herstellung von Fertigteilen in Losgröße 1. Mit diesem Vertragsabschluss beweist die RIB erneut, welches breite Spektrum an modernen Lösungen wir unseren Kunden anbieten können".

Über die RIB Gruppe

Die RIB Software SE ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und vertreibt modernste digitale Technologien für Bauunternehmen und Projekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO 4.0, die moderne Cloud-basierte Plattform von RIB, bietet die weltweit erste Enterprise Cloud-Technologie auf Basis von 5D BIM mit KI-Integration für Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Entwickler und Projektträger, etc. Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Bauindustrie, konzentriert sich die RIB Software SE auf IT und Bauplanung und ist durch die Erforschung und Bereitstellung neuer Denk- und Arbeitsweisen und neuer Technologien ein Vorreiter für Innovationen im Bauwesen zur Steigerung der Produktivität. Die RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart, Deutschland, und Hongkong, China, und wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Mit über 2.700 Mitarbeitern in mehr als 25 Ländern weltweit zielt RIB darauf ab, die Bauindustrie in die fortschrittlichste und am stärksten digitalisierte Branche des 21. Jahrhunderts zu transformieren.

