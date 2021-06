DGAP-News: RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 33 / 2021) mit der KUTTER GmbH & Co. KG (deutsch)

RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 33 / 2021) mit der KUTTER GmbH & Co. KG

24. Juni 2021

RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 33 / 2021) mit der KUTTER GmbH & Co. KG

Stuttgart, Deutschland, 24. Juni 2021. Die RIB Software SE, weltweit führender Anbieter der iTWO 6D BIM ESG (Environmental, Social und Governance) Technologie für die Bauindustrie, gab heute den Abschluss eines Phase-II-Auftrags mit der KUTTER GmbH & Co. KG bekannt.

Ursprünglich als klassisches Hochbauunternehmen im Jahr 1925 gegründet ist die KUTTER GmbH & Co. KG heute ein mittelständisches Familienunternehmen in dritter Generation, dessen Leistungsspektrum nicht nur den Hoch- und Tiefbau, sondern auch den Schlüsselfertigbau sowie die Projektentwicklung und den deutschlandweit tätigen für alle Aufgaben gerüsteten Fräsbetrieb umfasst. Neben dem Hauptsitz in Memmingen unterhält die KUTTER GmbH & Co. KG mit ca. 1.000 Beschäftigten weitere Niederlassungen und darüber hinaus gehören zur KUTTER-Gruppe deutschlandweit zahlreiche Tochtergesellschaften. Die KUTTER-Gruppe beschäftigt insgesamt über 2.000 Mitarbeiter.

Ulrich Dick, Geschäftsführer der KUTTER GmbH & Co. KG: "Bauwerke verändern die Welt und geben ihr jeden Tag ein neues Gesicht. Wir vom Bau haben deshalb gemeinsam mit allen Beteiligten eine besondere Verantwortung. Die Straßen, Plätze, Brücken und Gebäude, die wir errichten, sollen dauerhaft, normgerecht, nachhaltig und in besonderem Maße nutzerfreundlich sein. Um diesem Anspruch gerecht zu werden arbeiten wir bei Kutter mit dem neuesten Stand der Technik. So setzen wir auch bei der Wahl unserer Software auf professionelle Lösungen und haben uns mit der iTWO-Plattform für eine moderne Technologie entschieden, die unsere Kernprozesse in der Planung, Kalkulation und Umsetzung erheblich vereinfachen wird. Zudem haben wir mit der RIB einen starken zukunftsweisenden Partner gefunden, der die Leidenschaft für den Bau mit uns teilt und uns dabei unterstützt die Digitalisierung innerhalb des Unternehmens Kutter voranzutreiben."

Erik von Stebut, Managing Director der RIB in Deutschland: "Mit KUTTER treffen wir auf ein Familienunternehmen, dass genau wie wir, auf eine lange Expertise im Baubereich zurückblickt und technologisch stets mit dem Impuls der Zeit geht. Diese Kombination aus Erfahrung und Innovation stellt die Weichen für eine erfolgreiche Partnerschaft. Wir freuen uns darauf, das Unternehmen KUTTER bei einer noch effizienteren Umsetzung seiner Aufträge unterstützen zu dürfen und stellen

uns gern gemeinsam unserer Verantwortung für die Zukunft - nämlich die Baubranche mit der Digitalisierung zu einer der nachhaltigsten Branchen der Welt zu machen."

Über die RIB Gruppe Die RIB Software SE ist Vorreiter in der Digitalisierung der Bauindustrie. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt modernste digitale Technologien für Bauunternehmen und Projekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO 4.0, das Flaggschiff der cloudbasierten Plattform von RIB, bietet die weltweit erste Enterprise-Cloud-Technologie auf Basis von 6D BIM mit KI-Integration für Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Entwickler und Projektträger, etc. Die RIB Software SE ist ein Mitglied von Schneider Electric und hat ihren Hauptsitz in Stuttgart, Deutschland und Hongkong, China. Mit über 2.700 Talenten in mehr als 25 Ländern weltweit zielt RIB darauf ab, die Bauindustrie zur nachhaltigsten und digitalisiertesten Branche des 21. Jahrhunderts zu machen.

