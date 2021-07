DGAP-News: RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 37 / 2021) mit ACCIONA Geotech (deutsch)

RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 37 / 2021) mit ACCIONA Geotech

^ DGAP-News: RIB Software SE / Schlagwort(e): Vertrag/Vereinbarung RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 37 / 2021) mit ACCIONA Geotech

29.07.2021 / 13:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

29. Juli 2021

RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 37 / 2021) mit ACCIONA Geotech

Brisbane, Australien, 29. Juli 2021. Die RIB Software SE, weltweit führender Anbieter der iTWO 6D BIM ESG (Environmental, Social und Governance) Technologie für die Bauindustrie, gab heute den Abschluss eines Phase-II-Auftrags mit ACCIONA Geotech bekannt.

ACCIONA ist ein multinationales spanisches Bauunternehmen, das sich auf nachhaltige Infrastrukturlösungen spezialisiert hat, die die gesamte Wertschöpfungskette umfassen. ACCIONA Geotech ist der Teil des Konzerns, der für spezialisierte Dienstleistungen u.a. in den Bereichen Erdbau, erneuerbare Energien und Eisenbahninfrastruktur in Australien und Neuseeland zuständig ist und von Melbourne aus operiert.

Dieser Abschluss ist eine Erweiterung der langfristigen Beziehung zwischen RIB und ACCIONA Geotech und bietet die Möglichkeit, die RIB-Plattform in Zukunft umfangreicher zu nutzen. ACCIONA Geotech-Projekte werden in einer digitalen RIB-Umgebung abgewickelt, die für individuelle Projektspezifikationen konfiguriert ist und allen Beteiligten die uneingeschränkte und gemeinsame Nutzung der verschiedenen Module zur Projektdokumentation und -kontrolle ermöglicht.

Mark Opitz, Leiter der ICT-Abteilung von ACCIONA Geotech: "ACCIONA ist sehr daran interessiert, moderne Technologien einzuführen und mit ihnen Schritt zu halten, um unseren Kunden den bestmöglichen Mehrwert und die bestmögliche Qualität bieten zu können. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit dem RIB-Team, um dieses Ziel weiterhin zu erreichen."

Christine Reilly, CEO von RIB International: "Wir freuen uns darauf, auch zukünftig mit ACCIONA Geotech intensiv zusammenzuarbeiten und stellen ein Produkt zur Verfügung, dass den Anforderungen und Wünschen der ACCIONA Geotech gerecht wird. Wir bedanken uns für ihr Vertrauen, dass sie uns und unserer innovativen Plattform entgegenbringen.

Über die RIB Gruppe

Die RIB Software SE ist Vorreiter in der Digitalisierung der Bauindustrie. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt modernste digitale Technologien für Bauunternehmen und Projekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO 4.0, das Flaggschiff der cloudbasierten Plattform von RIB, bietet die weltweit erste Enterprise-Cloud-Technologie auf Basis von 6D BIM mit KI-Integration für Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Entwickler und Projektträger, etc. Die RIB Software SE ist ein Mitglied von Schneider Electric und hat ihren Hauptsitz in Stuttgart, Deutschland und Hongkong, China. Mit über 2.700 Talenten in mehr als 25 Ländern weltweit zielt RIB darauf ab, die Bauindustrie zur nachhaltigsten und digitalisiertesten Branche des 21. Jahrhunderts zu machen.

29.07.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: RIB Software SE Vaihinger Str. 151 70567 Stuttgart Deutschland Telefon: +49 (0)711-7873-0 Fax: +49 (0)711-7873-311 E-Mail: info@rib-software.com Internet: www.rib-software.com

ISIN: DE000A0Z2XN6

WKN: A0Z2XN Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1222720

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1222720 29.07.2021

°