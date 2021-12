DGAP-News: RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 45 / 2021) mit ACCIONA (deutsch)

RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 45 / 2021) mit ACCIONA

10. Dezember 2021

RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 45 / 2021) mit ACCIONA

Brisbane, Australien, 10. Dezember 2021. Die RIB Software SE, weltweit führender Anbieter der iTWO 6D BIM ESG (Environmental, Social und Governance) Technologie für die Bauindustrie, gab heute den Abschluss eines Phase-II-Auftrags mit ACCIONA, im Rahmen des "ACCIONA Ferrovial Joint Ventures" (AFJV) bekannt.

AFJV erhielt vor kurzem einen Auftrag in Höhe von 1,96 Milliarden AU$ für die Umsetzung des zentralen Tunnels der Metro West in Sydney, einer neuen U-Bahn-Linie für die Hauptstadt von New South Wales. Die beiden Bauunternehmen ACCIONA und Ferrovial werden gemeinsam zwei 11 Kilometer lange Tunnel sowie fünf neue Bahnhöfe und die dazugehörige Infrastruktur bauen.

Zur Unterstützung dieses Projektes wurde zwischen ACCIONA und RIB Software SE ein Phase-II-Vertrag geschlossen. ACCIONA wird eine digitale Umgebung von der RIB für die besonderen Anforderungen des Projektmanagements beim Bau der Metro in Sydney nutzen. Die Infrastrukturgruppe wird ihre Prozesse in einer maßgeschneiderten RIB-Umgebung verwalten, in der alle Beteiligten die verschiedenen RIB-Module zur Projektdokumentation und anderen damit verbundenen Arbeitsabläufen uneingeschränkt nutzen können.

Dies ist der zweite Phase-II-Vertrag, der zwischen ACCIONA und RIB Software SE im Jahr 2021 geschlossen wurde. ACCIONA Geotech, Teil des multinationalen spanischen Bauunternehmens ACCIONA, stimmte ebenfalls einer Vertragsverlängerung für die Lieferung von RIB-Lösungen im Juli dieses Jahres zu.

Christine Reilly, CEO von RIB International: "Wir freuen uns sehr über diesen Vertrauensbeweis von ACCIONA, die ihren fachlichen Beitrag zu Australien größtem öffentlichen Verkehrsprojekt leistet. Zudem sind wir zuversichtlich, dass ACCIONA ihre ambitionierten Ziele mit Hilfe unserer führenden Software erreichen wird. Um dies sicherzustellen, wird unser Team während der gesamten Vertragslaufzeit den höchstmöglichen Servicestandard aufrechterhalten."

Über die RIB Gruppe Die RIB Software SE ist Vorreiter in der Digitalisierung der Bauindustrie. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt modernste digitale Technologien für Bauunternehmen und Projekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO 4.0, das Flaggschiff der cloudbasierten Plattform von RIB, bietet die weltweit erste Enterprise-Cloud-Technologie auf Basis von 6D BIM mit KI-Integration für Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Entwickler und Projektträger, etc. Die RIB Software SE ist ein Mitglied von Schneider Electric und hat ihren Hauptsitz in Stuttgart, Deutschland und Hongkong, China. Mit über 2.700 Talenten in mehr als 25 Ländern weltweit zielt RIB darauf ab, die Bauindustrie zur nachhaltigsten und digitalisiertesten Branche des 21. Jahrhunderts zu machen.

