DGAP-News: RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 6 / 2020) mit einem international führenden Robotik-Unternehmen (deutsch)

RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 6 / 2020) mit einem international führenden Robotik-Unternehmen

19. März 2020

Amsterdam, Niederlande, 19. März 2020. Die RIB Software SE, weltweit führender Anbieter der iTWO 5D BIM Big Data-Technologie für die Bauindustrie, gab heute den Abschluss eines Phase-II-Vertrags mit dem weltweit führenden Anbieter von autonomer Robotik für die Reinigungs- und Facility-Management-Industrie bekannt.

Der Vertrag wurde durch Levtech Consulting, der ERP-Abteilung der RIB abgeschlossen. Dem Kunden, mit Hauptsitz in den Niederlanden, werden Geschäftsanwendungen in der Azure-Cloud sowie Services wie Dynamics 365 und Microsoft 365 seitens des RIB-Cloud-Dienstleisters SAASPlaza bereitgestellt.

Aufgrund großer Expansionspläne zum Aufbau einer globalen Lieferkette für Reinigungsroboter wollte der Kunde eine "digitale Blaupause" entwickeln. Diese soll sicherstellen, dass die Geschäftsprozesse und die Automatisierung bei einer Ausweitung der Geschäftstätigkeit leicht skalierbar sind. Innerhalb kürzester Zeit lieferte RIB dazu die digitale Transformations-Roadmap und implementiert derzeit die Kernkomponenten des Lösungsmodells in den niederländischen Betrieben des Kunden. Zu den nächsten Schritten gehören schnelle und effektive Rollouts in weiteren Regionen Europas, der USA und China, die über Levtech, SAASPlaza und anderen globalen RIB-Allianzpartnern durchgeführt werden.

"Es ist eine großartige Gelegenheit für uns, an der digitalen Transformation eines globalen Robotikunternehmens mitzuwirken, das die Reinigungs- und Gebäudeverwaltungsbranche revolutionieren will. Mit dem Kunden bauen wir ein "Subscription basiertes Branchenmodell" auf, das durchgängige digitale Prozesse auf einer zentralen Betriebsplattfprm in den Bereichen Kundenbindung, Lieferkette, Servicemanagement und Finanzprozesse zur Verfügung stellt. In Zusammenarbeit mit unserem Netzwerk "RIB Global Alliance Partner" verfolgen wir den Ansatz einer weltweiten Einführung unserer Technologie und arbeiten bereits eng mit unserer Schwestergesellschaft SAASPlaza zusammen, um Microsoft-Cloud-Anwendungen und -Services bereitzustellen", sagte Anilesh Kumar, CEO von Levtech Consulting.

"Wir freuen uns sehr, dass wir die Implementierung der Geschäftsprozessplattform nicht nur durch die Bereitstellung von Azure, sondern auch durch die enge und erfolgreiche Zusammenarbeit mit unserer Schwesterfirma Levtech unterstützen können", sagt Berend-Jan van Maanen, CEO von SaaSplaza. "Dies ist ein großartiges Beispiel für die Kraft der Zusammenarbeit. Wir bieten komplementäre Serviceangebote in Verbindung mit einer geeigneten Cloud-Lösung, die die Geschäftskontinuität garantiert und unserem gemeinsamen Kunden weiteres Wachstum ermöglicht.

Über die RIB Gruppe

Die RIB Software SE ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und vertreibt modernste digitale Technologien für Bauunternehmen und Projekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO 4.0, die moderne Cloud-basierte Plattform von RIB, bietet die weltweit erste Enterprise Cloud-Technologie auf Basis von 5D BIM mit KI-Integration für Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Entwickler und Projektträger, etc. Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Bauindustrie, konzentriert sich die RIB Software SE auf IT und Bauplanung und ist durch die Erforschung und Bereitstellung neuer Denk- und Arbeitsweisen und neuer Technologien ein Vorreiter für Innovationen im Bauwesen zur Steigerung der Produktivität. Die RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart, Deutschland, und Hongkong, China, und wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Mit über 2.700 Mitarbeitern in mehr als 25 Ländern weltweit zielt RIB darauf ab, die Bauindustrie in die fortschrittlichste und am stärksten digitalisierte Branche des 21. Jahrhunderts zu transformieren.

