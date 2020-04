DGAP-News: RIB SOFTWARE SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 8 / 2020) (deutsch)

RIB SOFTWARE SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 8 / 2020)

^ DGAP-News: RIB Software SE / Schlagwort(e): Vereinbarung/Vertrag RIB SOFTWARE SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 8 / 2020)

28.04.2020 / 09:14 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

28. April 2020

RIB SOFTWARE SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 8 / 2020)

Alpharetta, Georgia 28. April 2020. RIB Software SE, weltweit führender Anbieter der iTWO 4.0 Cloud Enterprise Plattform Technology für die Bauindustrie, gab heute den Abschluss eines Phase-II-Auftrags mit einer der führenden Verkehrsbetriebe in den USA bekannt.

Der Vertrag wurde durch das US-amerikanische RIB-Unternehmen Building Systems Design (BSD), Spezialist cloudbasierter Daten- und Analyselösungen für die nordamerikanische Bau- und Immobilienbranche, abgeschlossen.

Chris Anderson, CEO von BSD: "Das Investoren (Owner Segment) Segmentgehört zu einem schnell wachsenden Segment. Wir sind stolz und freuen uns, mit einem der Top 10 regionalen Verkehrsbetrieben in den USA zusammenzuarbeiten und bei der Umsetzung ihrer 10-jährigen Expansionsstrategie zu unterstützen. Mit unseren Kerndaten und den zu schützenden Informationen der Eigentümer, die in unserer dynamisch datenbankgestützten SaaS-Lösung vorliegen, werden die Verkehrsbetriebe in der Lage sein, durch die "Dynamic-Linking-Technologie" Ihre Effizienz und Spezifikationsgenauigkeit zu steigern. Dies führt zu einer Senkung der Baukosten und fördert die pünktliche Projektlieferung."

"Als Teil der Gesamtlösung unterstützen wir interne und externe Projektteams auch weiterhin mit professionellen Dienstleistungen in den Bereichen Schulung und Ermittlung von Prozessoptimierungen. Trotz der Herausforderungen, die der aktuelle COVID-19-Ausbruch mit sich bringt, können die Teams per remote sofort zusammenarbeiten. Die Projekte bleiben damit im Zeit- und Budgetrahmen," so Anderson weiter.

Mads Bording, Vorstandsmitglied und CRO der RIB-Gruppe: "Wir leben in herausfordernden Zeiten der Unsicherheit. Ich freue mich sehr, dass das Owner Segmentals ein sehr schnell wachsendes Segment, auf verstärkteDigitalisierung zu setzen. Dadurch sind sie nicht nur in der Lage, im aktuellen Kontext viel effizienter und vernetzter zu arbeiten, sondern können auch Chancen nutzen, die sich für sie auf dem Markt bieten. Diese Entscheidungen verbessern die Geschäftskontinuität und geben den Mitarbeitern Sicherheit. Ich bin stolz darauf, dass das RIB-TEAM als Partner ausgewählt wurde, um diese Herausforderungenzu unterstützen".

Über die RIB Gruppe

Die RIB Software SE ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und vertreibt modernste digitale Technologien für Bauunternehmen und Projekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO 4.0, die moderne Cloud-basierte Plattform von RIB, bietet die weltweit erste Enterprise Cloud-Technologie auf Basis von 5D BIM mit KI-Integration für Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Entwickler und Projektträger, etc. Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Bauindustrie, konzentriert sich die RIB Software SE auf IT und Bauplanung und ist durch die Erforschung und Bereitstellung neuer Denk- und Arbeitsweisen und neuer Technologien ein Vorreiter für Innovationen im Bauwesen zur Steigerung der Produktivität. Die RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart, Deutschland, und Hongkong, China, und wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Mit über 2.700 Mitarbeitern in mehr als 25 Ländern weltweit zielt RIB darauf ab, die Bauindustrie in die fortschrittlichste und am stärksten digitalisierte Branche des 21. Jahrhunderts zu transformieren.

28.04.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: RIB Software SE Vaihinger Str. 151 70567 Stuttgart Deutschland Telefon: +49 (0)711-7873-0 Fax: +49 (0)711-7873-311 E-Mail: info@rib-software.com Internet: www.rib-software.com

ISIN: DE000A0Z2XN6

WKN: A0Z2XN Indizes: SDAX, TecDAX, Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1031277

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1031277 28.04.2020

°