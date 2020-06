DGAP-News: RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-III-Auftrag (Nr. 14 / 2020) mit der Autobahn GmbH des Bundes (deutsch)

RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-III-Auftrag (Nr. 14 / 2020) mit der Autobahn GmbH des Bundes

25. Juni 2020

RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-III-Auftrag (Nr. 14 / 2020) mit der Autobahn GmbH des Bundes

Stuttgart, Deutschland 25. Juni 2020. Die RIB Software SE, weltweit führender Anbieter der iTWO 5D BIM Big Data-Technologie für die Bauindustrie, gab heute den Abschluss eines Phase-III-Auftrags mit der Autobahn GmbH des Bundes bekannt.

Die 2018 gegründete Autobahn GmbH des Bundes wird am 1. Januar 2021 die Verantwortung für Planung, Bau, Betrieb, Erhaltung, Finanzierung und vermögensmäßige Verwaltung der Autobahnen und Fernstraßen in Deutschland übernehmen. Ab diesem Datum werden die Bundesautobahnen nicht mehr in Auftragsverwaltung durch die Länder, sondern in Bundesverwaltung geführt. Mit 13.000 Kilometern Autobahn und zukünftig bis zu 15.000 Mitarbeitern wird die Gesellschaft eine der größten Infrastrukturbetreiberinnen in Deutschland sein und daran arbeiten, die weltweit bekannten deutschen Autobahnen noch leistungsfähiger zu machen.

Anne Rethmann, Geschäftsführerin Finanzen der Autobahn GmbH des Bundes: "Die Autobahn GmbH des Bundes betreut eines der wichtigsten Verkehrsnetze und öffentlichen Güter in Deutschland. Sie setzt daher einen Schwerpunkt auf nachhaltige Investitionen in Aus- und Neubau sowie Erhaltung der Autobahnen. Dazu gehören auch Investitionen in zeitgemäße und zukunftsorientierte digitale Lösungen und Prozesse. Die Integration der innovativen iTWO-Technologie hilft uns dabei, eine der größten infrastrukturpolitischen Reformen der vergangenen Jahrzehnte erfolgreich umzusetzen und sie wird uns darin unterstützen, Ressourcen effektiver zu nutzen und die Qualität der deutschen Autobahnen auch zukünftig zu gewährleisten."

Erik von Stebut, Managing Director der RIB in Deutschland: "Wir sind sehr stolz, die neue Autobahn GmbH des Bundes bei der durchgängigen Digitalisierung von Planung, Bau, Erhaltung und Betrieb von rund 13.000 Kilometern Autobahn aktiv zu begleiten. Die iTWO-Plattform stellt bei der Autobahn GmbH unternehmensweit in 10 Niederlassungen und 41 Außenstellen digitalisierte Prozesse für eine zukunftsorientierte Projektabwicklung bei der Autobahngesellschaft sicher - auch mit Integration in die neue SAP HANA-Welt. Konsequente Digitalisierung heißt in der aktuellen Situation für uns auch, dass wir den mehr als 3.000 Nutzern bei der Autobahn GmbH per e-Learning und webbasierten Trainings die iTWO-Qualifizierung anbieten, um den geplanten Live-Termin ab 01.01.2021 reibungsfrei umsetzen zu können."

Über die RIB Gruppe

Die RIB Software SE ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und vertreibt modernste digitale Technologien für Bauunternehmen und Projekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO 4.0, die moderne Cloud-basierte Plattform von RIB, bietet die weltweit erste Enterprise Cloud-Technologie auf Basis von 5D BIM mit KI-Integration für Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Entwickler und Projektträger, etc. Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Bauindustrie, konzentriert sich die RIB Software SE auf IT und Bauplanung und ist durch die Erforschung und Bereitstellung neuer Denk- und Arbeitsweisen und neuer Technologien ein Vorreiter für Innovationen im Bauwesen zur Steigerung der Produktivität. Die RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart, Deutschland, und Hongkong, China, und wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Mit über 2.700 Mitarbeitern in mehr als 25 Ländern weltweit zielt RIB darauf ab, die Bauindustrie in die fortschrittlichste und am stärksten digitalisierte Branche des 21. Jahrhunderts zu transformieren.

