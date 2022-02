DGAP-News: Ringmetall schließt 2021 bei unverändert dynamischer Geschäftsentwicklung am oberen Ende der Prognosebandbreite ab (deutsch)

Ringmetall schließt 2021 bei unverändert dynamischer Geschäftsentwicklung am oberen Ende der Prognosebandbreite ab

Ringmetall schließt 2021 bei unverändert dynamischer Geschäftsentwicklung am oberen Ende der Prognosebandbreite ab

- Vorläufiger Konzernumsatz mit über 171 Mio. EUR rund 45 Prozent über Vorjahr - Vorläufiges EBITDA mit gut 26 Mio. EUR mehr als verdoppelt - Bisher unverändert positives Geschäftsumfeld zum Jahresauftakt 2022

München, 7. Februar 2022 - Die Ringmetall SE (ISIN: DE0006001902), ein international führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie, hat ihr Umsatz- und Ergebniswachstum im vierten Quartal 2021 unverändert dynamisch fortgesetzt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr erwirtschaftete die Gesellschaft auf Basis vorläufiger Zahlen einen Konzernumsatz von über 171 Mio. EUR bei einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern, und Abschreibungen (EBITDA) von gut 26 Mio. EUR. In Relation zu der im Jahresverlauf mehrfach angehobenen Prognose von zuletzt 163 bis 173 Mio. EUR im Umsatz beziehungsweise 24 bis 26 Mio. EUR im EBITDA hat die Gesellschaft das Geschäftsjahr 2021 damit am oberen Ende der Prognosebandbreite abgeschlossen.

Neben einem positiven Geschäftsverlauf in nahezu allen Unternehmensbereichen schlugen sich vor allem die Effizienzsteigerungsmaßnahmen der vergangenen Jahre mehr und mehr in steigenden Margen nieder. Ferner wirkte sich der Erlass eines pandemiebedingten Darlehens in den USA in Höhe von 0,8 Mio. EUR einmalig ergebnissteigernd aus.

Nach Übernahme der Geschäftsaktivitäten von Rhein-Plast beläuft sich der annualisierte Umsatz der Ringmetall Gruppe per 1. Februar auf über 190 Mio. EUR bei einer EBITDA-Marge von rund 14 Prozent. "Im Rahmen unserer 2016 veröffentlichen Mittelfristperspektive haben wir für 2021 einen Konzernumsatz von rund 200 Mio. EUR bei einer EBITDA-Marge von 12,5 bis 15 Prozent skizziert", erinnert Christoph Petri, Vorstandssprecher der Ringmetall AG. "Gerade vor dem Hintergrund des insgesamt unwägbaren Wirtschaftsumfelds lagen wir mit diesem Szenario doch erstaunlich nah an der tatsächlichen Unternehmensentwicklung." Auch die zukünftige Entwicklung der Ringmetall Gruppe bewertet der Vorstand unverändert positiv. Perspektivisch geht er entsprechend bis 2027 auf Basis gleichbleibender Rohstoffpreise von einem Konzernumsatz von 315 bis 385 Mio. EUR bei einem EBITDA von 40 bis 50 Mio. EUR aus. Dem Wachstumsszenario liegen ein durchschnittliches organisches Wachstum (CAGR) von 2 bis 5 Prozent sowie weitere Unternehmensakquisitionen in erheblichem Umfang zugrunde. "Mit dieser Perspektive wollen wir dem Markt aufzeigen, in welche Richtung sich Ringmetall in den kommenden Jahren entwickeln sollte. Sie ist daher wie gewohnt nicht als Prognose im engeren Sinne zu verstehen", führt Vorstandssprecher Christoph Petri weiter aus.

Vor dem Hintergrund eines bisher sehr positiven Jahresauftakts geht der Vorstand auch für 2022 grundsätzlich von einem positiven Geschäftsumfeld für die Ringmetall Gruppe aus. Im Gegensatz zu zahlreichen anderen Unternehmen zeigen sich für Ringmetall aus der aktuell anziehenden Inflation oder auch den Lieferkettenproblemen in unterschiedlichsten Industrien bisher nur geringe Auswirkungen auf die eigene Geschäftsentwicklung. Gleichwohl ist der Vorstand überzeugt, dass zukünftige Risikopotenziale aus dieser allgemein angespannten Wirtschaftslage angemessen in die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2022 einfließen sollten. Die Bandbreite der Ergebnisprognose wird daher zum aktuellen Zeitpunkt größer als gewohnt gewählt und soll im weiteren Jahresverlauf weiter eingegrenzt werden. Entsprechend erwartet der Vorstand für das Gesamtjahr 2022 einen Konzernumsatz von 180 bis 200 Mio. EUR bei einem EBITDA von 22 bis 27 Mio. EUR. Gleichzeitig werden die Chancen für den erfolgreichen Abschluss weiterer Unternehmenszukäufe vor dem Hintergrund des Wirtschaftsumfelds und der Liquiditätssituation der Ringmetall Gruppe als sehr gut bewertet.

Der Prognose liegen unveränderte Rohstoffpreise und Wechselkurse im Vergleich zum Jahresultimo 2021 zugrunde. Ebenso nicht enthalten sind Effekte aus im Jahr 2022 angestrebten Akquisitionen inklusive hierdurch erwachsender Transaktionskosten.

Die finalen Zahlen zum Geschäftsverlauf 2021 sowie den Geschäftsbericht 2021 plant das Unternehmen am 28. April 2022 zu veröffentlichen. Die Hauptversammlung über das Geschäftsjahr 2021 plant das Unternehmen am 20. Juni 2022 abzuhalten. Weitere Informationen zur Ringmetall SE und ihren verbundenen Tochterunternehmen stehen unter www.ringmetall.de zur Verfügung.

Kontakt: Ingo Middelmenne Investor Relations Ringmetall SE Telefon: +49 (0 )89 45 220 98 12 Mobil: +49 (0 )174 90 911 90 E-Mail: middelmenne@ringmetall.de

Über die Ringmetall Gruppe

Ringmetall ist ein international führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie. Der Geschäftsbereich Industrial Packaging bietet hochsichere Verschlusssysteme und Innenhüllen für Industriefässer für die chemische, petrochemische, pharmazeutische und die lebensmittelverarbeitende Industrie an. Der Geschäftsbereich Industrial Handling entwickelt anwendungsoptimierte Fahrzeuganbauteile für das Handling und den Transport von Verpackungseinheiten. Neben der Konzernzentrale in München ist Ringmetall mit weltweiten Produktions- und Vertriebs-Niederlassungen in Deutschland, Großbritannien, Spanien, Italien, der Türkei, den Niederlanden sowie China und den USA vertreten. Weltweit erwirtschaftet Ringmetall einen Umsatz von rund 200 Millionen Euro im Jahr.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Ringmetall SE Innere Wiener Str. 9 81667 München Deutschland Telefon: 089 / 45 22 098 - 0 Fax: 089 / 45 22 098 - 22 E-Mail: info@ringmetall.de Internet: www.ringmetall.de

ISIN: DE000A3E5E55

WKN: A3E5E5 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1277501

