Rocket Internet SE erwirbt im Rahmen ihres überzeichneten öffentlichen Aktienrückkaufangebots 15.076.675 eigene Aktien zurück

Berlin, 20. Dezember 2019 - Im Rahmen des öffentlichen Aktienrückkaufangebots der Rocket Internet sind der Gesellschaft bis zum Ablauf der Annahmefrist insgesamt 19.300.452 Aktien angedient worden. Darin enthalten sind 11.219.841 von United Internet Investments Holding AG & Co. KG angediente Aktien (dies entspricht 100,00 % der von United Internet Investments Holding AG & Co. KG insgesamt an Rocket Internet gehaltenen Aktien).

Das Angebot von Rocket Internet belief sich auf maximal bis zu 15.076.729 Aktien ( ISIN DE000A12UKK6 / WKN A12UKK). Dies entsprach maximal bis zu 10,00 % des eingetragenen Grundkapitals der Gesellschaft. Da insgesamt 19.300.452 Aktien innerhalb der Annahmefrist angedient wurden, konnten alle Angebote nur jeweils anteilig angenommen werden, um Gleichbehandlung sicherzustellen. Die Annahmequote beträgt 78,12 %. In dem Umfang, in dem die von United Internet Investments Holding AG & Co. KG angedienten Aktien nicht berücksichtigt werden konnten (d. h. in Bezug auf 2.455.358 Aktien), hatte sich Herr Oliver Samwer verpflichtet, die angedienten und nicht berücksichtigen Aktien von United Internet Investments Holding AG & Co. KG in den nächsten sechs Monaten zum Angebotspreis zu übernehmen.

Voraussichtlich zwischen dem 27. Dezember 2019 und 31. Dezember 2019 werden die angedienten und berücksichtigten Aktien durch die Depotbanken gegen Gutschrift des Angebotspreises aus den Kundendepots ausgebucht.

Rocket Internet hält nun insgesamt 15.076.675 eigene Aktien entsprechend ca. 10,00 % des eingetragenen Grundkapitals der Gesellschaft. Die Gesellschaft beabsichtigt sämtliche zurückerworbenen Aktien einzuziehen, indem sie das Grundkapital entsprechend herabsetzt.

Darüber hinaus hatte die Gesellschaft, wie am 9. Dezember 2019 angekündigt, das öffentliche Aktienrückkaufangebot der United Internet AG, das über bis zu 9.000.000 Aktien lief, für 8.135.804 von der Gesellschaft an United Internet AG gehaltenen Aktien (ca. 4,0% des Grundkapitals) angenommen. Die United Internet AG konnte alle angedienten Aktien berücksichtigen.

Über Rocket Internet

Rocket Internet gründet und entwickelt internetbasierte Geschäftsmodelle. Unternehmen werden operativ und bei der Expansion in internationale Märkte unterstützt. Darüber hinaus investiert Rocket Internet strategisch in komplementäre Internet- und Technologieunternehmen weltweit, um das Unternehmensnetzwerk auszubauen. Rocket Internets Unternehmen sind in einer großen Anzahl von Ländern weltweit aktiv. Rocket Internet ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN DE000A12UKK6, RKET) und Teil des MDAX Index. Weitere Informationen finden Sie unter www.rocket-internet.com.

