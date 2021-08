DGAP-News: ROY Asset Holding SE: ROY Asset Holding SE baut Führungsmannschaft um (deutsch)

ROY Asset Holding SE: ROY Asset Holding SE baut Führungsmannschaft um

31. August 2021, Hungen - ROY Asset Holding SE ( WKN RYSE88 , ISIN DE000RYSE888), Immobilienprojektentwickler und Hersteller von hochwertigen Keramikfliesen, hat seine Direktorenebene neu strukturiert. Surasak Lelalertsuphakun (37), Vorsitzender des Verwaltungsrates, übernimmt ab dem 1.September 2021 zusätzlich die Position des Geschäftsführenden Direktors (CEO). Im Gegenzug scheidet Matthias Herrmann zum 31.August 2021 als Geschäftsführender Direktor und als Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates aus.

Damit besteht das neue Führungsgremium aus Surasak Lelalertsuphakun (CEO), Siu Fung Siegfried Lee (CFO) und Suriya Toaramrut (COO). Mit ihren umfangreichen Erfahrungen bilden die Mitglieder einer erfolgreichen Thai Familie ein schlagkräftiges Management-Team:

Surasak Lelalertsuphakun (37) besuchte das Epsom College und schloss die London City University mit einem Master Automotive Engineering ab. 2006 fing er bei ROY an und absolvierte intensive Trainingsprogramme in allen Produktionsabteilungen der Produktionsstätte von ROY in Beijing. 2007 und 2008 arbeitete Herr Lelalertsuphakun als Projektmanager für ROY und war verantwortlich für Investor Relations, Kundenbeziehungsmanagement, die Steuerung der Logistik und die Entwicklung eines Franchise-Netzwerks in China. Von 2008 bis 2010 sammelte er zusätzlich Berufserfahrung als Vertriebsmanager und Ingenieur bei der Vanson Electronics Co. Ltd. in Hong Kong. 2010 fing er bei der Lion Legend Holding Ltd. als Vice President und Director of Research and Development an. Er war dort verantwortlich für Investor Relations, die tägliche Steuerung der Produktionslinien, das Kundenbeziehungsmanagement sowie für Produktentwicklung und -Design. Nach dem erfolgreichen Börsengang der ROY Ceramics SE an der Frankfurter Börse im April 2015, trat er der Lee's Pharmaceutical Holding Ltd. als Executive Assistant to Chairman bei und arbeitet dort als Manager.

Siu Fung Siegfried Lee (63), seit Juli 2021 im Management, ist der ehemalige Chairman und CEO der ROY ceramics Holding SE, jetzt ROY Asset Holding SE. Er hat einen Master-Abschluss in Keramikmaschinen von der South China University of Technology. Herr Lee ist seit 1993 als Unternehmer in Hongkong tätig und verfügt über mehr als 35 Jahre umfangreiche Erfahrung im Finanzbereich. Seit der Börsennotierung der ROY ceramics Holding SE Im April 2015 hat Herr Lee auch das Immobiliengeschäft der Gruppe in den Vereinigten Staaten erfolgreich geleitet.

Suriya Toaramrut (38) ist Bachelor of Business Administration und war bis 2017 Geschäftsführer der Tako works Co. Limited. Davor hat er als Management Trainee by Maersk Line gearbeitet. Herr Toaramrut ist für den Aufbau der Keramikproduktion zuständig.

Surasak Lelalertsuphakun dazu: "Durch die Verteilung der Verantwortlichkeiten auf nunmehr drei Geschäftsführende Direktoren tragen wir der positiven Unternehmensentwicklung Rechnung. Mit dem neuen Management-Team sehen wir uns gut gerüstet für das zukünftige Wachstum."

Über ROY Asset Holding SE (www.royasset.de) Die ROY-Gruppe ist als Immobilienprojektentwickler und als Hersteller von hochwertigen Keramikfliesen tätig. Im Bereich Keramikfliesen richtet sich die Marke ROY vor allem an Luxushotels, exklusive Immobilien, öffentliche und gewerbliche Gebäude, Immobilienentwickler, Einzelhandelsfilialen, Architekten und Designhäuser. Im Bereich Immobilien entwickelt ROY gemeinsam mit namhaften Partnern - vor allem in Houston und Los Angeles in den USA - hochwertige Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie die Revitalisierung von Gewerbeimmobilien.

Kontakt: Surasak Lelalertsuphakun Geschäftsführender Direktor ROY Asset Holding SE Gießener Str. 42 35410 Hungen Tel. +49 (0)69 710455155 Fax +49 (0)69 710455450

