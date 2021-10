DGAP-News: Rubean AG: Erfolgreicher Markteinstieg von PhonePOS mit Global Payments Europe in Ungarn (deutsch)

Rubean AG: Erfolgreicher Markteinstieg von PhonePOS mit Global Payments Europe in Ungarn

Corporate News

RUBEAN AG: Erfolgreicher Markteinstieg von PhonePOS mit Global Payments Europe in Ungarn

- Führender Paketdienst nutzt PhonePOS der Rubean AG

- Exponentieller Anstieg von Transaktionen

- Bereits über 1.000 unterstützte Geldempfangstransaktionen pro Tag

13. Oktober 2021 - München und Prag. Global Payments Europe (GPE) und Rubean AG, München ( ISIN: DE0005120802 , WKN: 512080) geben bekannt, Rubean's PhonePOS(TM) Kerngeschäft mit kleinen und mobilen Händlern, erfolgreich um das Geschäftsfeld Unternehmensservices erweitert zu haben. Ein großer Paketdienst in Ungarn setzt die PhonePOS-Technologie bei Kunden ein, die sich zur Zahlung "per Nachname" entschieden haben. Diese können zum Bezahlen ihre Karte an das Lesegerät des Zustellers halten, der die PhonePOS App installiert hat. Die ersten Transaktionsvolumen für den neuen Service sind beachtlich: Innerhalb weniger Tage nach Einführung sind die Transaktionen bereits exponentiell auf über Tausend Zahlungen pro Tag gestiegen - Tendenz weiter deutlich steigend.

PhonePOS ermöglicht es jedem Händler mit einem Android-Gerät, die PhonePOS App aus dem Google Play Store herunterzuladen und sofort kontaktlose Kartenzahlungen anzunehmen, ohne extra Kartenleser. PhonePOS bietet Händlern jeder Art Kartenzahlungen sicher, kostengünstig und überall zu akzeptieren, ohne Hardware kaufen oder leasen zu müssen. PhonePOS ist nach PCI-CPoC zertifiziert und daher weltweit unbegrenzt zugelassen.

Der Markt für bargeldlose Zahlungen verändert sich weltweit deutlich. Ungarn ist ein Paradebeispiel: Am 1. Januar dieses Jahres trat in Ungarn eine neue Gesetzgebung in Kraft, die von allen Händlern mit einer Online-Kasse verlangt, auch elektronische Zahlungen annehmen zu können. Schätzungsweise 60.000 Händler, die bislang nur Bargeld akzeptierten, sind von der neuen Gesetzgebung betroffen. Bereits Hunderte dieser Händler wickeln heute täglich Beträge in Höhe einer sechsstelligen Eurosumme über die Rubean's PhonePOS Technologie ab.

"Die rein Software-basierte Annahme von Kartenzahlungen ermöglicht oder vereinfacht in vielen Fällen das Bezahlen vor Ort und schafft dadurch neues Geschäft. Wir haben uns für Rubean's PhonePOS Lösung entschieden und möchten diese Innovation in weiteren Märkten einzuführen.", sagt Karel Jara, Executive Director und VP Product Development der GPE.

Dr. Hermann Geupel, Rubean's Vorstand ergänzt: "Wir sehen Global Payments Europe als Marktführer in Mittel- und Osteuropa, einem der dynamischsten Payment Märkte." Rubean erwartet zudem in Kürze ähnliche Entwicklungen in weiteren Ländern, in denen andere Großbanken dabei sind PhonePOS weitflächig einzuführen.

Rubean stellt PhonePOS auf der diesjährigen Money2020 Konferenz in Las Vegas vom 24. bis 27. Oktober 2021 am Stand K1925 vor.

Über Global Payments: Global Payments Europe (GPE) mit Sitz in Prag ist eine Tochtergesellschaft der Global Payments Inc (NYSE: GPN), dem weltweit führenden Anbieter von Zahlungs-Technologie- und Software-Lösungen.

Über Rubean: Die Rubean AG ist ein seit 20 Jahren etablierter Softwarehersteller im Finanzsektor. Das Unternehmen wächst inzwischen mit der Entwicklung von innovativen Lösungen für das mobile Bezahlen. Dazu gehören die mobile Point-of-Sale Terminal Lösung PhonePOS, die in Zusammenarbeit mit CCV entstanden ist. Rubean ist im m:access der Börse München sowie im Freiverkehr Frankfurt, Berlin und Düsseldorf und bei Tradegate und Quotrix gelistet.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Anna Sammer Rubean AG Kistlerhofstr. 168, D-81379 München +49 89 357560 anna.sammer@rubean.com

german communications AG Jörg Bretschneider Milchstraße 6 B, D-20148 Hamburg +49 40/46 88 33 0, Fax +49 40/46 88 33 40 presse@german-communications.com

