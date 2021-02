DGAP-News: Rubean AG: Kapitalerhöhung platziert (deutsch)

Rubean AG: Kapitalerhöhung platziert

^ DGAP-News: Rubean AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Sonstiges Rubean AG: Kapitalerhöhung platziert

17.02.2021 / 11:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Corporate News

RUBEAN AG: Kapitalerhöhung platziert

- 165.000 neue Aktien zum Ausgabekurs von 8,00 Euro je Aktie von privaten Investoren übernommen

München, den 17. Februar 2021 - Die RUBEAN AG, München, ( ISIN: DE0005120802 ,

WKN: 512080) hat ihre Kapitalerhöhung im Zuge eines Private Placements voll platziert. Insgesamt wurde das Grundkapital der Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2020/I von 1.650.000 Euro im Verhältnis 10 zu eins um 165.000 Euro auf 1.815.000 Euro durch Ausgabe von 165.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erhöht. Der Ausgabepreis betrug 8,00 Euro je Aktie. Die Aktien wurden von privaten Investoren übernommen.

Die Mittel dienen vor allem dem Ausbau der Belegschaft, die die wachsenden Aufgaben von RUBEAN erfüllen sollen. RUBEAN hatte bereits Aufträge der Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), der zweitgrößten spanischen Bank, sowie von Global Payments Europe (GPE), der europäischen Tochter des in Atlanta sitzenden, weltweit agierenden Zahlungsdienstleisters, erhalten. Beide Kunden wollen die von RUBEAN gemeinsam mit der CCV Group BV, Arnheim (NL), entwickelte Bezahlakzeptanz-Lösung "PhonePOS" zwecks Erschließung neuer Märkte in Spanien (BBVA) und in Ungarn (GPE) einsetzen. Ein weiterer großer Auftrag wird in Deutschland umgesetzt.

Die PhonePOS(TM) App bringt das Händler-Bezahlterminal auf handelsübliche Android Smartphones und Tablets. Der Kunde bezahlt durch Ranhalten seiner Bankkarte an den Rücken des Händlerphones. . Die Lösung ist vornehmlich für kleinere Händler und Gewerbetreibende entwickelt worden, damit sie Kartenzahlungen mit ihrem eigenen Smartphone akzeptieren können, ohne ein zusätzliches Gerät kaufen und benutzen zu müssen.

Über Rubean

Die RUBEAN AG ist ein seit 20 Jahren etablierter Softwarehersteller im Finanzsektor. RUBEAN wächst mit der Entwicklung und Vermarktung der innovativen, mobilen Point-of-Sale Terminal Lösung PhonePOS, die RUBEAN zusammen mit Partner CCV entwickelt hat. RUBEAN ist seit April 2020 im Premiumsegment m:access der Münchener Börse mit dem Kürzel R1B gelistet.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

german communications AG Jörg Bretschneider Milchstraße 6 B, D-20148 Hamburg Tel.: 040/46 88 33 0, Fax 040/46 88 33 40 presse@german-communications.com

17.02.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Rubean AG Kistlerhofstr. 168 81379 München Deutschland Telefon: 089-357560 Fax: 089-35756111 E-Mail: info@rubean.com Internet: www.rubean.com

ISIN: DE0005120802

WKN: 512080 Börsen: Freiverkehr in München EQS News ID: 1168995

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1168995 17.02.2021

°