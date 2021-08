DGAP-News: Rubean AG: Rubean AG erhält Wachstumskapital (deutsch)

Rubean AG: Rubean AG erhält Wachstumskapital

Corporate News

RUBEAN AG erhält Wachstumskapital

- 185.200 Aktien zum Kurs von 12,50 Euro platziert

- Finanzierung des weiteren Wachstums

München, den 26. August 2021 - Das Fintech-Unternehmen RUBEAN AG, München, ( ISIN: DE0005120802 , WKN: 512080) hat erneut Wachstumskapital für seine Soft-POS-Lösung Phone POS erhalten. Im Zuge der im Juni beschlossenen Kapitalerhöhung konnten 185.102 Aktien im Nennbetrag von einem Euro zum Ausgabepreis von 12,50 Euro platziert werden. Damit fließen dem Unternehmen 2,31 Mio. Euro frische Mittel zu. Das Grundkapital des Unternehmens erhöht sich von 1.815.000 Euro auf 2.000.102 Euro.

Die Mittel fließen in Rubeans Soft-POS-Lösung PhonePOS, die Anfang diesen Jahres die Marktreife erlangt hat und seitdem Großaufträge u.a. mit der deutschen Sparkassengruppe, Global Payments und BBVA gewinnen konnte. Mit dem neuen Kapital soll nun das weitere Wachstum finanziert werden. Um Rubeans Anteile am jungen Soft-POS-Markt auszubauen, plant das Unternehmen die weitere Aufstockung der Entwicklungsressourcen und den Ausbau der Vertriebs- und Marketingaktivitäten in Europa und den USA.

Die Sicherheitssoftware PhonePOS ermöglicht kontaktlose Zahlungsannahme via Android Smartphone. Als Herzstück einer App ermöglicht Rubean's White Label Software-Lösung den Zahlungsempfang ohne jegliches Kartenlesegerät. Im wachsenden Markt der bargeldlosen Zahlungen erschließt PhonePOS damit einen neuen Markt mit allein rund 42 Mio. kleineren Händlern und Gewerbetreibenden in ganz Europa.

Über Rubean

Die Rubean AG ist ein seit 20 Jahren etablierter Softwarehersteller im Finanzsektor. Das Unternehmen wächst inzwischen mit der Entwicklung von innovativen Lösungen für das mobile Bezahlen. Dazu gehören die mobile Point-of-Sale Terminal Lösung PhonePOS, die in Zusammenarbeit mit CCV entstanden ist und die patentierte RubeanTag Technologie, die neben Android Smartphones auch iPhones an kontaktlose Bezahl- und Kundenbindungsprogramme anbindet. Rubean ist im m:access der Börse München sowie im Freiverkehr Frankfurt, Berlin und Düsseldorf und bei Tradegate und Quotrix gelistet.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Anna Sammer Rubean AG Kistlerhofstr. 168 81379 München +49 89 357560 anna.sammer@rubean.com

sowie

german communications AG Jörg Bretschneider Milchstraße 6 B, D-20148 Hamburg +49 40/46 88 33 0, Fax +49 40/46 88 33 40 presse@german-communications.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: Rubean AG Kistlerhofstr. 168 81379 München Deutschland Telefon: 089-357560 Fax: 089-35756111 E-Mail: info@rubean.com Internet: www.rubean.com

ISIN: DE0005120802

WKN: 512080 Börsen: Freiverkehr in München EQS News ID: 1229144

