DGAP-News: Rubean AG: RUBEAN-Software erhält Zulassung durch Mastercard (deutsch)

Rubean AG: RUBEAN-Software erhält Zulassung durch Mastercard

Corporate News

RUBEAN-Software erhält Zulassung durch Mastercard

- Meilenstein in der Rubean Unternehmensentwicklung

- Smartphone wird zum Kassenterminal für Bezahlung mit Kreditkarten

- Nur noch eine App auf dem Smartphone für die Annahme kontaktloser Bezahlung

- Hohe Nachfrage von kleineren Händlern und Gewerbetreibenden erwartet

München, den 18. Dezember 2019. Das deutsche Fintech-Unternehmen RUBEAN AG ( ISIN: DE0005120802 , WKN: 512080), München, hat von der Kartenorganisation Mastercard ( WKN: A0F602 , ISIN: US57636Q1040) die Pilotzulassung für die Bezahl-Akzeptanz-Lösung "Phone-POS" erhalten. Damit können Händler jetzt pilotweise kontaktlose Kartenzahlungen auf ihrem Smartphone oder Tablet ohne jegliche Zusatzhardware annehmen und brauchen sich vorher nur die PhonePOS App herunterladen. Die PhonePOS Lösung hat Rubean zusammen mit dem Partner CCV entwickelt und durch eine zum Patent angemeldete Sicherheitssoftware geschützt.

"Für uns ist diese Zulassung ein Meilenstein in unserer Unternehmensentwicklung", sagt Rubean-Vorstand Dr. Hermann Geupel. "Nach langem Entwicklungsvorlauf haben wir nun die Bestätigung, dass unsere entwickelte Sicherheits- und Monitoringsoftware die hohen Anforderungen an ein Kartenterminal auf Smartphone-Basis erfüllt. CCV's acCEPT Paas (Payment-as-a-Service) Ecosystem ist die optimale Lösung für ein solches Tap-on-Phone System, weil es den größten Teil der POS Terminalfunktionalität in die Cloud auslagert und damit schlanke Apps und höhere Sicherheit und Flexibilität ermöglicht. Wir erwarten eine sehr hohe Nachfrage vor allem von kleineren Händlern und Gewerbetreibenden. Nach Abschluss des im ersten Halbjahr 2020 geplanten Pilotprojektes werden wir die Bezahllösung zusammen mit unserem Partner CCV breit im deutschen und europäischen Markt anbieten."

Über Rubean

Die Rubean AG ist ein seit 20 Jahren etablierter Softwarehersteller im Finanzsektor. Das Unternehmen bietet Software-Lösungen für die reibungslose Kommunikation mit Peripheriegeräten in Bankfilialen in Deutschland und Österreich. Inzwischen wächst Rubean mit der Entwicklung von innovativen Lösungen für das mobile Bezahlen. Dazu gehören die mobile Point-of-Sale Terminal Lösung PhonePOS, die in Zusammenarbeit mit CCV entstanden ist und die patentierte RubeanTag Technologie, die neben Android Smartphones auch iPhones an kontaktlose Bezahl- und Kundenbindungsprogramme anbindet. Rubean ist seit 2016 im Freiverkehr an der Börse München gelistet.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

german communications AG Jörg Bretschneider Milchstraße 6 B, D-20148 Hamburg Tel.: 040/46 88 33 0, Fax 040/46 88 33 40 presse@german-communications.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: Rubean AG Kistlerhofstr. 168 81379 München Deutschland Telefon: 089-357560 Fax: 089-35756111 E-Mail: info@rubean.com Internet: www.rubean.com

ISIN: DE0005120802

WKN: 512080 Börsen: Freiverkehr in München EQS News ID: 938993

