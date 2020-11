Sascha Hettrich, Vorsitzender und Mitglied des Aufsichtsrates der TLG Immobilien AG, tritt zurück. Frank Roseen zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden ernannt.

30.11.2020

Sascha Hettrich, Aufsichtsratsvorsitzender der TLG Immobilien AG ("TLG"), hat sich entschieden, sein Amt als Vorsitzender und Mitglied des Aufsichtsrates aus persönlichen Gründen niederzulegen. Der Rücktritt wird mit der Neubesetzung seines Aufsichtsratsmandates wirksam. Frank Roseen, Mitglied des Aufsichtsrats, ist zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates der TLG bestellt worden.

Sascha Hettrich: "Der heutige Erfolg der TLG Immobilien AG ist vor allem auf eine erfolgreiche Teamleistung und die hohe Qualität des Immobilieneigentums des Unternehmens zurückzuführen. Nach der Tätigkeit im Aufsichtsrat der TLG werde ich mich in Zukunft anderen strategischen Herausforderungen widmen."

Die TLG dankt Sascha Hettrich für sein Engagement, seine Führungsqualitäten und seinen Beitrag zum Erfolg des Unternehmens.

Die TLG hat heute ausgewählte Zwischenergebnisse für die ersten neun Monate in 2020 auf ihrer Website unter dem Link: https://ir.tlg.de/websites/tlg/German/4180/finanzberichte-2020.html veröffentlicht.

Kontakt TLG IMMOBILIEN AG E-Mail: IR@TLG.DE

Über das Unternehmen

Die börsennotierte TLG IMMOBILIEN AG besitzt und vermietet seit mehr als 25 Jahren Gewerbeimmobilien an ausgewählten deutschen Perspektivstandorten. Sie entwickelt ihr Portfolio kontinuierlich und aktiv wertschaffend durch gezielte Investitionen und ausgewählte Objektankäufe weiter. Das Portfolio umfasst überwiegend Büroobjekte u.a. in Berlin, Dresden, Frankfurt am Main, Leipzig und Rostock. Die Objekte der TLG IMMOBILIEN AG zeichnen sich durch gute und sehr gute Lagen sowie langfristige Miet- und Pachtverträge aus. Ihre qualifizierten Mitarbeiter gewährleisten an den einzelnen Standorten eine hohe lokale Marktexpertise.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements der TLG IMMOBILIEN AG nach bestem Wissen erstellt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz, Profitabilität, Zielerreichung und Ergebnisse der TLG IMMOBILIEN AG wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in dieser Veröffentlichung genannten oder beschriebenen abweichen werden. In Anbetracht dessen sollten Personen, in deren Besitz diese Veröffentlichung gelangt, nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. Die TLG IMMOBILIEN AG übernimmt keine Haftung oder Gewähr für solche zukunftsgerichteten Aussagen und wird sie nicht an künftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen.

30.11.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: TLG IMMOBILIEN AG Hausvogteiplatz 12 10117 Berlin Deutschland Telefon: 030 - 2470 - 50 Fax: 030 - 2470 - 7337 E-Mail: ir@tlg.de Internet: www.tlg.de

ISIN: DE000A12B8Z4

WKN: A12B8Z Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1151716

