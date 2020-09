Schaeffler AG: Außerordentliche Hauptversammlung der Schaeffler AG beschließt genehmigtes Kapital in Höhe von bis zu 200 Millionen Stück Aktien

Außerordentliche Hauptversammlung der Schaeffler AG beschließt genehmigtes Kapital in Höhe von bis zu 200 Millionen Stück Aktien - Genehmigtes Kapital für bis zu 200 Millionen Stück neuer Aktien mit Laufzeit von fünf Jahren

- Ermächtigung durch ausnutzbare Kapitalerhöhungen mit Bezugsrechten

- Maßnahme zielt auf Stärkung der Kapitalbasis der Schaeffler Gruppe mit dem Ziel, Wachstumschancen zu nutzen und die Transformation voranzutreiben

HERZOGENAURACH | 15. September 2020 | Der weltweit tätige Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat heute auf seiner außerordentlichen Hauptversammlung die Schaffung eines genehmigten Kapitals in Höhe von bis zu 200 Millionen Aktien beschlossen. Die Ermächtigung erlaubt ausschließlich die Ausgabe von stimmrechtslosen Vorzugsaktien und hat eine Laufzeit bis zum 31. August 2025. Sie kann in dieser Zeit einmalig oder mehrmals ausgenutzt werden.

Die Schaeffler AG sieht die Schaffung des genehmigten Kapitals als einen reinen Vorratsbeschluss. Mit dieser Maßnahme schafft sie die Voraussetzungen dafür, im Rahmen einer potenziellen Kapitalerhöhung die Kapitalbasis der Schaeffler AG zu stärken mit dem Ziel, die Transformation der Schaeffler Gruppe voranzutreiben und potenzielle Wachstumschancen zu nutzen.

Falls das genehmigte Kapital genutzt wird, müssen die neuen Vorzugsaktien allen bestehenden Schaeffler-Aktionären für die Dauer einer Bezugsfrist von zwei Wochen zum Bezug angeboten werden. Einen Ausschluss des Bezugsrechts erlaubt die Ermächtigung nicht. Die Bezugsrechte werden dabei Stamm- und Vorzugsaktionären gleichermaßen gewährt. Über den Bezugspreis, das Bezugsverhältnis und die finale Zahl an neuen Vorzugsaktien entscheiden Vorstand und Aufsichtsrat gemeinsam. Die neuen Aktien sind mit den gleichen Rechten ausgestattet wie die bestehenden Aktien.

Georg F. W. Schaeffler, der Familiengesellschafter und Aufsichtsratsvorsitzende der Schaeffler AG, betonte, dass es bislang keine konkreten Transaktionen gebe, die das Unternehmen im Blick habe und für die Ausnutzung des genehmigten Kapitals in Erwägung ziehe. "Es geht lediglich um die Schaffung von Optionalität und Flexibilität."

Sollte es zu einer Ausnutzung des genehmigten Kapitals kommen, wäre ein mittelbares Ziel einer solchen Kapitalerhöhung auch, den Streubesitz und die Liquidität der Schaeffler-Aktie zu erhöhen und so attraktiver zu machen.

"Wir wollen mit der Schaffung des genehmigten Kapitals zum jetzigen Zeitpunkt sicherstellen, dass wir Chancen, die sich für uns ergeben, im Interesse des Unternehmens und seiner Aktionärinnen und Aktionäre flexibel und schnell ergreifen können", sagte Klaus Rosenfeld, der Vorstandsvorsitzende der Schaeffler AG.

Die Abstimmungsergebnisse sowie den Bericht des Vorstandsvorsitzenden zur heutigen außerordentlichen Hauptversammlung finden Sie in Kürze unter www.schaeffler.com/hv.

Die außerordentliche Hauptversammlung der Schaeffler AG wurde gemäß den Vorgaben der COVID-19-Gesetzgebung virtuell durchgeführt. In der Spitze nahmen 235 Aktionärinnen und Aktionäre an der Übertragung der außerordentlichen Hauptversammlung teil.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit einer Reihe von Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten Ergebnissen oder Entwicklungen in wesentlicher Hinsicht abweichen. Diese Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen können sich nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der in diesem Dokument beschriebenen Vorhaben und Entwicklungen auswirken. Es besteht keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gründen durch öffentliche Bekanntmachung zu aktualisieren oder zu ändern. Die Empfänger dieser Pressemitteilung sollten nicht in unverhältnismäßiger Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen vertrauen, die ausschließlich den Stand zum Datum dieser Pressemitteilung widerspiegeln. In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen über Trends oder Entwicklungen in der Vergangenheit sollten nicht als Aussagen dahingehend betrachtet werden, dass sich diese Trends und Entwicklungen in der Zukunft fortsetzen. Die vorstehend aufgeführten Warnhinweise sind im Zusammenhang mit späteren mündlichen oder schriftlichen zukunftsgerichteten Aussagen von Schaeffler oder in deren Namen handelnden Personen zu betrachten.

Zu Schaeffler Die Schaeffler Gruppe ist ein weltweit führender Automobil- und Industriezulieferer. Das Portfolio umfasst Präzisionskomponenten und Systeme in Motor, Getriebe und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen. Mit innovativen und nachhaltigen Technologien in den Feldern Elektromobilität, Digitalisierung und Industrie 4.0 leistet Schaeffler bereits heute einen entscheidenden Beitrag für die "Mobilität für morgen". Im Jahr 2019 erwirtschaftete das Technologieunternehmen einen Umsatz von rund 14,4 Milliarden Euro. Mit zirka 84.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist Schaeffler eines der weltweit größten Familienunternehmen und verfügt mit rund 170 Standorten in über 50 Ländern über ein globales Netz aus Produktionsstandorten, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen und Vertriebsgesellschaften. Mit knapp 2.400 Patentanmeldungen im Jahr 2019 belegt Schaeffler laut DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt) Platz zwei unter den innovationsstarken Unternehmen Deutschlands.

Ansprechpartner

Dr. Axel Lüdeke Renata Casaro Leiter Wirtschafts- und Finanz- Leiterin Investor Relations kommunikation & Öffentlichkeitsarbeit Schaeffler AG, Herzogenaurach Kommunikation & Public Affairs Schaeffler Gruppe

Schaeffler AG, Herzogenaurach

Tel. +49 9132 82 8901 Tel. +49 9132 82 4440 E-Mail: [1]axel.luedeke@schaeffler.com E-Mail: [1]ir@schaeffler.com

1. mailto:axel.luedeke@schaeffler.com 1. mailto:ir@schaeffler.com Bettina Lichtenberg Henrik Adelmann Leiterin Unternehmenskommunikation Investor Relations

Kommunikation & Public Affairs Schaeffler AG, Herzogenaurach Schaeffler Gruppe

Schaeffler AG, Herzogenaurach

Tel. +49 9132 82 5000 Tel. +49 9132 82 4440 E-Mail: [1]presse@schaeffler.com E-Mail: [1]ir@schaeffler.com

1. mailto:presse@schaeffler.com 1. mailto:ir@schaeffler.com

