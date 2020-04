DGAP-News: Schaeffler AG: Schaeffler AG platziert EUR 350 Mio. grünes Schuldscheindarlehen (deutsch)

Schaeffler AG: Schaeffler AG platziert EUR 350 Mio. grünes Schuldscheindarlehen

Schaeffler AG platziert EUR 350 Mio. grünes Schuldscheindarlehen

- Debüt-Schuldschein im Gesamtvolumen von rund 350 Millionen Euro in schwierigem Marktumfeld platziert

- Schuldschein umfasst grüne Tranchen zur Refinanzierung eines Portfolios von nachhaltigen Projekten

Herzogenaurach | 9. April 2020 | Der weltweit tätige Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler hat erstmals ein Schuldscheindarlehen platziert und damit im aktuell schwierigen Marktumfeld insgesamt ein Volumen von rund 350 Millionen Euro aufnehmen können. Aus den Mitteln des Schuldscheindarlehens dienen 300 Millionen Euro ausschließlich der Refinanzierung eines Portfolios von nachhaltigen Projekten gemäß dem "Green Finance Framework" der Schaeffler Gruppe.

"Dieses erfolgreiche Debüt am Schuldscheinmarkt im aktuell sehr schwierigen Umfeld ist ein wichtiger Baustein unserer Finanzstrategie. Der Schuldschein trägt zur Investorendiversifizierung bei und erweitert den aktuellen Mix an Finanzierungsinstrumenten. Zudem stärkt er die solide Liquiditätsposition der Schaeffler Gruppe zusätzlich", sagt Dietmar Heinrich, Finanzvorstand der Schaeffler AG.

Mit den nun platzierten grünen Schuldscheintranchen refinanziert Schaeffler ein Projektportfolio mit Fokus auf Produkte für eine emissionsfreie Mobilität wie zum Beispiel Elektromotoren und E-Achsen sowie Produkte für die klimaschonende Gewinnung von Energie durch Windkraft. Darüber hinaus werden Investitionen in eine nachhaltigere globale Produktion von Schaeffler mit Blick auf Abfall- und Abwasservermeidung sowie einen geringeren Energieverbrauch refinanziert. Zum Zeitpunkt der Schuldscheinbegebung war bereits die volle Zuteilung der Mittel im Rahmen des grünen Projektportfolios erreicht.

Die Schuldscheintransaktion umfasste Tranchen mit Laufzeiten von drei, fünf und acht Jahren. Die Tranchen wurden sowohl mit fester als auch mit variabler Verzinsung angeboten. Die Transaktion wurde digital über die Finanzierungs-plattform vc trade vermarktet und von der Bayern LB, der Helaba, der ING sowie der UniCredit arrangiert. Die ING unterstützte darüber hinaus als "Green Advisor".

Das "Green Finance Framework" der Schaeffler AG und dessen unabhängige Bewertung durch Sustainalytics ist auf der Webseite der Schaeffler AG verfügbar: Link

Zu Schaeffler Die Schaeffler Gruppe ist ein weltweit führender Automobil- und Industriezulieferer. Das Portfolio umfasst Präzisionskomponenten und Systeme in Motor, Getriebe und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen. Mit innovativen und nachhaltigen Technologien in den Feldern Elektromobilität, Digitalisierung und Industrie 4.0 leistet Schaeffler bereits heute einen entscheidenden Beitrag für die "Mobilität für morgen". Im Jahr 2019 erwirtschaftete das Technologieunternehmen einen Umsatz von rund 14,4 Milliarden Euro. Mit zirka 87.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist Schaeffler eines der weltweit größten Familienunternehmen und verfügt mit rund 170 Standorten in über 50 Ländern über ein globales Netz aus Produktionsstandorten, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen und Vertriebsgesellschaften. Mit knapp 2.400 Patentanmeldungen im Jahr 2019 belegt Schaeffler laut DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt) Platz zwei unter den innovationsstarken Unternehmen Deutschlands.

