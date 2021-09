DGAP-News: Schaeffler AG: Schaeffler und Mobileye industrialisieren selbstfahrende Shuttles (deutsch)

Schaeffler AG: Schaeffler und Mobileye industrialisieren selbstfahrende Shuttles

- Schaeffler und Mobileye forcieren gemeinsam die Industrialisierung autonomer Fahrzeuge

- Partnerschaft vereint Entwicklungs- sowie Industrialisierungsexpertise im Antriebs- sowie Fahrwerksbereich von Schaeffler mit langjährigem Know-how und Vorsprung von Mobileye in den Bereichen Fahrassistenz und autonomes Fahren

- Autonome, hochflexible und anpassbare Fahrzeugplattform steht ab dem Jahr 2023 zur Verfügung

Herzogenaurach/München | 6. September 2021 | Der Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler und Mobileye, ein Tochterunternehmen des Intel-Konzerns und führender Anbieter von Systemen für automatisiertes Fahren, haben eine langfristige Zusammenarbeit vereinbart. "Der rasante regulatorische und technologische Wandel, die zunehmende Urbanisierung sowie das wachsende gesellschaftliche Bewusstsein für Mobilität steigern den Bedarf an alternativen, neuartigen Konzepten wie autonome People- oder Logistik-Mover", sagt Matthias Zink, Vorstand Automotive Technologies der Schaeffler AG. "Sie spielen für eine nachhaltige Mobilität eine entscheidende Rolle und sind ein Zukunftsfeld in unserer Roadmap 2025. Mit der Partnerschaft mit Mobileye wollen wir autonome Shuttles bis zur Serienreife entwickeln." Das Rolling Chassis von Schaeffler, eine modulare Plattform für neue Mobilitätskonzepte wird hierbei mit dem Mobileye Drive(TM) Self-Driving-System kombiniert. Das Ziel: eine neue, flexible Plattform für selbstfahrende Shuttles und andere Fahrzeugprodukte auf Level-4-Vollautomatisierungs-Ebene zu entwickeln und den Kunden weltweit Lösungen für Mobility-as-a-Service (MaaS) sowie Transportation-as-a-Service (TaaS) anzubieten. "Mobileye Drive(TM) ist eine vielseitige, skalierbare Selbstfahr-Lösung, mit der jeder Fahrzeugtyp vollautomatisiert werden kann. Die neue und innovative Fahrzeugplattform von Schaeffler, ausgestattet mit unserem Mobileye Drive System, ermöglichen den breiten Einsatz von selbstfahrenden Shuttles und anderen fahrerlosen Transportlösungen beginnend in den nächsten zwei Jahren", sagt Johann Jungwirth, Vice President of Mobility-as-a-Service bei Mobileye.

Autonome Transportlösungen ab dem Jahr 2023 Durch die Kombination der Technologie von Mobileye mit dem Rolling Chassis von Schaeffler sind beide Unternehmen in der Lage, eine autonome, hochflexible und anpassbare Fahrzeugplattform anzubieten, die automobile Sicherheitsstandards mit den erforderlichen Redundanzen erfüllt und so eine schnelle Skalierung von autonomen Transportlösungen ab dem Jahr 2023 ermöglicht. Mobilitätsdienstleister und Gütertransportunternehmen wird damit der Weg zur wirtschaftlichen Einführung autonomer Shuttles geebnet, da Betriebszeiten und Effizienz deutlich gesteigert werden können.

Das Rolling Chassis von Schaeffler ist eine flexible, skalierbare Plattform für neue, fahrerlose Mobilitätslösungen für den Personen- oder Güter-Transport oder für Sonderanwendungen, wie etwa mobile Ladelösungen oder Pop-up-Stores. Die modulare Plattform zeigt die große Bandbreite an Technologien von Schaeffler und bietet eine flexible Architektur: Bezüglich Lenkung und Antrieb sind je nach Kundenanforderungen verschiedenste Varianten umsetzbar - vom einfachen Antrieb über eine E-Achse und einer zentralen Lenkung bis zum Einsatz von vier "Schaeffler Corner Modules". Die Corner Modules, die jeweils einen Randeinschlag von bis zu 90 Grad ermöglichen, wurden weiter in Richtung Serienreife und Skalierbarkeit entwickelt. Sie umfassen den Radnabenmotor, die Radaufhängung inklusive Luft-Federung, die es ermöglicht, das Fahrzeug für den Einstieg abzusenken, den Aktor für die elektromechanische Lenkung und eine Bremse.

Das selbstfahrende System Mobileye Drive(TM) ist eine schlüsselfertige Lösung für autonomes Fahren, die Sicherheit durch zwei Kernkonzepte bietet: Responsibility-Sensitive Safety (RSS), verantwortungsbewusste Sicherheit als formales Modell für Sicherheit der Entscheidungslogik und die Umgebungserfassung durch True Redundancy, welche zwei unabhängige Subsysteme (Kameras und Radar+Lidar) kombiniert, um eine robuste Wahrnehmung zu garantieren. Zudem kann das autonome System dank der Mobileye Road Experience Management(TM) Mapping-Technologie auch ohne geografische Begrenzung eingesetzt werden. Mit ihrer Hilfe wird eine proprietäre Karte des globalen Straßennetzes erstellt. Diese wird kontinuierlich und automatisch anhand der Daten aktualisiert, die von modernen Fahrerassistenzsystemen für den Massenmarkt gesammelt werden.

Alle Pressemitteilungen von Schaeffler zur IAA Mobility finden Sie in der digitalen Pressemappe:

https://www.schaeffler.com/content.schaeffler.com/de/news_media/press_kit/presskitsdetail/press_kit_iaa.jsp

Schaeffler Gruppe - We pioneer motion Seit über 70 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe als ein weltweit führender Automobil- und Industriezulieferer zukunftsweisende Erfindungen und Entwicklungen in den Bereichen Bewegung und Mobilität voran. Mit innovativen Technologien, Produkten und Services in den Feldern CO-effiziente Antriebe, Elektromobilität, Industrie 4.0, Digitalisierung und erneuerbare Energien ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner, um Bewegung und Mobilität effizienter, intelligenter und nachhaltiger zu machen. Das Technologieunternehmen produziert Präzisionskomponenten und Systeme für Antriebsstrang und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eine Vielzahl von Industrieanwendungen. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Unternehmensgruppe einen Umsatz von rund 12,6 Milliarden Euro. Mit zirka 83.900 Mitarbeitenden ist die Schaeffler Gruppe eines der weltweit größten Familienunternehmen. Mit mehr als 1.900 Patentanmeldungen belegte Schaeffler im Jahr 2020 laut DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt) Platz zwei im Ranking der innovationsstärksten Unternehmen Deutschlands.

Ansprechpartner

Dr. Axel Lüdeke Leiter Renata Casaro Leiterin Konzernkommunikation & Public Affairs Investor Relations Schaeffler AG, Herzogenaurach Tel.: +49 Schaeffler AG, 9132 82 8901 E-Mail: Herzogenaurach Tel.: +49 [1]axel.luedeke@schaeffler.com 1. 9132 82 4440 E-Mail: mailto:%20axel.luedeke@schaeffler.com [1]ir@schaeffler.com 1. mailto:ir@schaeffler.com Daniel Pokorny Leiter Kommunikation Johann Eisenmann Investor Technologie, Innovation & Relations Schaeffler AG, Digitalisierung Schaeffler AG, Herzogenaurach Tel.: +49 Herzogenaurach Tel.: +49 9132 82 88708 9132 82 4440 E-Mail: E-Mail: [1]ir@schaeffler.com 1. [1]daniel.pokorny@schaeffler.com 1. mailto:ir@schaeffler.com mailto:daniel.pokorny@schaeffler.com

