DGAP-News: Schindler mit Grossauftrag für das Cairo Monorail-Projekt (deutsch)

Schindler mit Grossauftrag für das Cairo Monorail-Projekt

02.02.2022 / 07:30

Schindler hat den Zuschlag für die Lieferung, Installation und Wartung von 136 Aufzügen und 272 Fahrtreppen für die Cairo Monorail erhalten. Dieses wegweisende Projekt wird Ägyptens neue Verwaltungshauptstadt mit Ost-Kairo verbinden.

"Cairo Monorail ist das erste Projekt im Bereich des öffentlichen Nahverkehrs für Schindler in Ägypten und zeigt unseren Wachstumskurs in der Region", erklärte Julio Arce, Mitglied der Konzernleitung von Schindler und verantwortlich für Europa-Süd. "Sicherheit und Zuverlässigkeit sind bei uns oberstes Gebot. Wir freuen uns darauf, Millionen Fahrgäste in Kairo mit unseren hochmodernen Anlagen nahtlos von einer Destination zur anderen zu bringen."

Bereits im vergangenen Jahr hat Schindler einen Grossauftrag über 129 Hochhausaufzüge für sechs im Bau befindlichen Bürotürme in Ägyptens neuer Verwaltungshauptstadt, die als Hightech-Modell für die Zukunft Ägyptens konzipiert wurde, erhalten.

Über Schindler: Der 1874 gegründete Schindler-Konzern ist einer der weltweit führenden Anbieter von Aufzügen und Fahrtreppen und damit einhergehenden Dienstleistungen. Täglich bewegt Schindler mit seinen Mobilitätslösungen über 1,5 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Hinter diesem Erfolg stehen mehr als 66 000 Mitarbeitende in über 100 Ländern.

