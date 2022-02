DGAP-News: Schindler wird globaler Partner für vertikale Mobilität von ISS (deutsch)

Schindler wird globaler Partner für vertikale Mobilität von ISS

^ Schindler Holding AG / Schlagwort(e): Vertrag Schindler wird globaler Partner für vertikale Mobilität von ISS

09.02.2022 / 07:30

Schindler und ISS, ein führendes Unternehmen in der Gestaltung von Arbeitsräumen und im Gebäudemanagement, haben einen globalen Rahmenvertrag für die Wartung und Modernisierung der Aufzüge und Fahrtreppen im globalen Portfolio von ISS unterzeichnet. Darüber hinaus werden Schindler und ISS an innovativen und nachhaltigen Mobilitätslösungen für ISS-Kunden arbeiten.

"Schindler ist jetzt ein zertifizierter Dienstleister für den weltweiten Kundenstamm von ISS. Wir können nun gemeinsam mit ISS noch bessere Leistungen für Kunden entwickeln und gleichzeitig ISS in seinen Nachhaltigkeitsbestrebungen unterstützen", sagte Paolo Compagna, COO von Schindler. "Wir wollen eine inspirierende und vertrauensvolle Partnerschaft mit ISS, die zwei Branchenführer und ihre Innovationskraft zusammenbringt, um Räume zu gestalten, in denen Menschen und ihr Wohlbefinden im Mittelpunkt stehen."

Im Rahmen des globalen Rahmenvertrags wird Schindler ein bevorzugter Partner für die Wartung und Modernisierung von Aufzügen und Fahrtreppen in von ISS unterhaltenen Gebäuden in mehr als 30 Ländern, um Fahrgäste dort sicher und zuverlässig zu transportieren. Schindlers Perfomance- und Wartungsüberwachung in Echtzeit wird dabei zu einem integralen Bestandteil der ISS-Services. Darüber hinaus werden Schindler und ISS zusammen massgeschneiderte Lösungen entwickeln, um den Personenfluss in von ISS gemanagten Gebäuden weltweit zu optimieren und so den Aufenthalt in diesen Gebäuden angenehmer zu gestalten.

Schindler wird ISS auf dem Weg zu Netto-Null-Emissionen unterstützen, u.a. durch Produkte wie Schindler PORT 4D, das den Energieverbrauch einer Aufzugsgruppe um bis zu 40% reduziert, sowie durch Modernisierungen und die Einführung von adaptiven Wartungslösungen.

Über Schindler: Der 1874 gegründete Schindler-Konzern ist einer der weltweit führenden Anbieter von Aufzügen und Fahrtreppen und damit einhergehenden Dienstleistungen. Täglich bewegt Schindler mit seinen Mobilitätslösungen über 1,5 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Hinter diesem Erfolg stehen mehr als 66 000 Mitarbeitende in über 100 Ländern.

