DGAP-News: Schlote-Gruppe auf deutlichem Erholungskurs in China und zeitlich versetzt in Europa (deutsch)

Schlote-Gruppe auf deutlichem Erholungskurs in China und zeitlich versetzt in Europa

^ DGAP-News: Schlote Holding GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges Schlote-Gruppe auf deutlichem Erholungskurs in China und zeitlich versetzt in Europa

29.07.2020 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Schlote-Gruppe auf deutlichem Erholungskurs in China und zeitlich versetzt in Europa

Harsum, 29. Juli 2020 - Die Schlote-Gruppe, ein eigentümergeführter und strategischer Entwicklungspartner und Serienlieferant für die Automobil- und Zulieferindustrie sowie die Gießereitechnik, kann wieder kräftig steigende Umsätze verzeichnen. So ist es der chinesischen Tochtergesellschaft bereits im Mai 2020 gelungen, wieder in die Gewinnzone zurückzukehren. Maßgeblich zu dieser positiven Entwicklung trägt das zweite Werk in Tianjin bei, das speziell für einen deutschen Kunden errichtet wurde. Dessen Abrufe haben bereits wieder das vereinbarte Höchstvolumen erreicht, was eine optimale Auslastung der Produktion ermöglicht.

In Europa halten die Auswirkungen der Corona-Pandemie deutlich länger an als bislang in China. Die daraus resultierenden Einbußen werden daher auf Gesamtjahressicht 2020 nicht mehr aufgeholt werden können. Aktuell ist jedoch bereits ein sehr positiver Trend zu verzeichnen, da die Kundenabrufe wieder spürbar anziehen. Deshalb kann voraussichtlich ab nächster Woche im Zusammenwirken mit der Urlaubszeit auch die Kurzarbeit in sämtlichen Werken beendet werden. Die Anfang des Jahres gewonnenen Neuaufträge werden derzeit vorbereitet und spätestens im vierten Quartal 2020 voraussichtlich zu weiteren Umsatzerlösen führen. Darüber hinaus befindet sich die Schlote-Gruppe aktuell in der Akquisitionsphase weiterer Aufträge im Bereich der Hybridtechnologie. Erfreulich ist auch die Entwicklung des relativ jungen Geschäftsbereiches Maschinen und Vorrichtungen, der bereits in 2019 positiv zum Ergebnis beigetragen hatte und aktuell ebenfalls im Rahmen der Neuaufträge sehr erfolgreich in den Vorrichtungsbau eingebunden werden konnte.

IR-Kontakt: Frank Ostermair, Linh Chung Better Orange IR & HV AG Tel.: +49 (0)89 889690625 E-Mail: frank.ostermair@better-orange.de

29.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Schlote Holding GmbH Carl-Zeiss-Straße 1 31177 Harsum Deutschland Telefon: +49 (0)5127/971-0 E-Mail: info@schlote.com Internet: www.schlote-gruppe.com

ISIN: DE000A2YN256

WKN: A2YN25 EQS News ID: 1104387

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1104387 29.07.2020

°