Schlote-Gruppe hat aufgrund der aktuellen Coronavirus-Pandemie bereits umfassende Vorsorgemaßnahmen für Werke in Deutschland und Tschechien gemäß den Erfahrungen in China umgesetzt

^ DGAP-News: Schlote Holding GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges Schlote-Gruppe hat aufgrund der aktuellen Coronavirus-Pandemie bereits umfassende Vorsorgemaßnahmen für Werke in Deutschland und Tschechien gemäß den Erfahrungen in China umgesetzt

18.03.2020 / 13:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Schlote-Gruppe hat aufgrund der aktuellen Coronavirus-Pandemie bereits umfassende Vorsorgemaßnahmen für Werke in Deutschland und Tschechien gemäß den Erfahrungen in China umgesetzt

Harsum, 18. März 2020 - Die Schlote-Gruppe hat aufgrund der aktuellen Coronavirus-Pandemie bereits umfassende Vorsorgemaßnahmen in ihren Werken in Deutschland und Tschechien umgesetzt. Dazu gehören insbesondere Kurzarbeit (bis zu Kurzarbeit Null), eine enge Abstimmung mit den Kunden und Lieferanten sowie strengstes Kostencontrolling. Diese Maßnahmen wurden aus den Erfahrungen abgeleitet, die am eigenen Produktionsstandort in Tianjin, China, gemacht wurden, wo die Produktion bereits vor zwei Wochen wieder aufgenommen wurde.

Wirtschaftlich startete die Schlote-Gruppe aus einer stabilen Position in das neue Jahr. Der Jahresabschluss 2019 wird derzeit bereits durch die Wirtschaftsprüfer geprüft. Das vorläufige Ergebnis wird voraussichtlich leicht über Plan liegen.

In den vergangenen Tagen fanden mehrere Gespräche mit den Banken und Finanzierungspartnern statt, in denen die Unternehmensstrategie ausführlich erläutert wurde. Das aktuelle Szenario für 2020 orientiert sich in Bezug auf Europa an dem Verlauf der Coronavirus-Verbreitung in China. Die Geschäftsführung ist insgesamt sehr zuversichtlich, diese besonderen Herausforderungen erfolgreich meistern zu können. Dazu wird Schlote vorsorglich auch die von der Bundesregierung verabschiedeten Maßnahmen nutzen, um auf alle Eventualitäten, wie die jüngst bekannt gegebenen Werksschließungen der Kunden, vorbereitet zu sein.

IR-Kontakt: Frank Ostermair, Linh Chung Better Orange IR & HV AG Tel.: +49 (0)89 889690625 E-Mail: frank.ostermair@better-orange.de

18.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Schlote Holding GmbH Carl-Zeiss-Straße 1 31177 Harsum Deutschland Telefon: +49 (0)5127/971-0 E-Mail: info@schlote.com Internet: www.schlote-gruppe.com

ISIN: DE000A2YN256

WKN: A2YN25 EQS News ID: 1000615

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1000615 18.03.2020

°