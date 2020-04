DGAP-News: Schlote Holding GmbH erhält im Rahmen des &

Schlote Holding GmbH erhält im Rahmen des „Corona-Schutzschildes für Deutschland' der Bundesregierung eine 90-prozentige Landesbürgschaft des Landes Niedersachsen für ein Darlehen in Höhe von 20 Mio. Euro

Harsum, 14. April 2020 - Die Schlote Holding GmbH, ein eigentümergeführter und strategischer Entwicklungspartner und Serienlieferant für die Automobil- und Zulieferindustrie sowie die Gießereitechnik, hatte aufgrund ihrer Erkenntnisse aus dem Verlauf der Coronavirus-Pandemie an ihrem Produktionsstandort in Tianjin/China bereits Mitte März 2020 als eines der ersten Unternehmen in Niedersachsen einen Antrag auf eine Landesbürgschaft in Höhe von 20 Mio. Euro gestellt. Diesem Antrag hat der Bürgschaftsausschuss des Landes Niedersachsen nach detaillierter Prüfung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC nun stattgegeben. Mit der Abwicklung wird in dieser Woche gerechnet. Hierzu werden die Hausbanken jeweils Darlehen von zusammen 20 Mio. Euro ausreichen, die zu 90 % durch die Landesbürgschaft abgesichert sind.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Schlote Holding GmbH Carl-Zeiss-Straße 1 31177 Harsum Deutschland Telefon: +49 (0)5127/971-0 E-Mail: info@schlote.com Internet: www.schlote-gruppe.com

ISIN: DE000A2YN256

WKN: A2YN25 EQS News ID: 1021063

