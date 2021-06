DGAP-News: Schweizer Electronic AG: Deutlich positives Wachstum für 2021 bestätigt (deutsch)

Schweizer Electronic AG: Deutlich positives Wachstum für 2021 bestätigt

^ DGAP-News: Schweizer Electronic AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung Schweizer Electronic AG: Deutlich positives Wachstum für 2021 bestätigt

25.06.2021 / 14:20 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Schweizer Electronic AG: Deutlich positives Wachstum für 2021 bestätigt

- Aktionäre stimmen allen Tagesordnungspunkten mit deutlicher Mehrheit zu

- 71 Prozent des eingetragenen Grundkapitals waren vertreten

- Vorstand blickt auf ein herausforderndes Jahr zurück und gibt einen Ausblick auf die Zukunft

Schramberg, 25. Juni 2021 - Die heutige Hauptversammlung der Schweizer Electronic AG fand dieses Jahr Corona-bedingt erneut virtuell statt. Insgesamt waren 71 Prozent des eingetragenen Grundkapitals der Schweizer Electronic AG vertreten.

Geschäftsjahr 2020 / Ausblick In ihren Reden blickten der Vorstandsvorsitzende Nicolas Schweizer und Finanzvorstand Marc Bunz auf ein herausforderndes Jahr 2020 zurück. Neben dem Corona-bedingten Konjunktureinbruch, der Transformation innerhalb des größten Kundensegments "Automotive" und der Umsetzung eines umfangreichen Kostenreduktionsprogramms am Standort Schramberg war für SCHWEIZER das Hochfahren des neuen Hochtechnologiewerks in China zu bewältigen.

Der Vorstandsvorsitzende Nicolas Schweizer richtete seinen Blick in die Zukunft und unterstrich dabei die bereits eingeschlagene Wachstums- und Globalisierungsstrategie des Konzerns. Mit mittlerweile über 1000 Mitarbeitern, zwei Hochtechnologiewerken, einem starken Partnernetzwerk und einem innovativen Produktportfolio sei der Konzern sehr gut für die heutigen und zukünftigen Themen, wie der Wandel in der Mobilität und den technologischen Herausforderungen zur Erreichung von Klimazielen, positioniert.

Darüber hinaus berichtete Nicolas Schweizer über die Gründung einer neuen Vertriebsgesellschaft in den USA und unterstrich somit die zunehmend globale Aufstellung als Basis für Wachstumschancen von SCHWEIZER.

Finanzvorstand Marc Bunz berichtete darüber hinaus detailliert über die Einwicklung des Konzerns im ersten Quartal 2021. Die wesentlichen Punkte im ersten Quartal waren, neben einer Erholung der Auftrags- und Umsatzsituation auf Vorkrisenniveau, die Belastung der Ertragssituation durch die planmäßigen Anlaufverluste des neuen Werks in China und den erfolgreichen Turnaround am Standort Schramberg.

Der besondere Dank des Vorstands galt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die durch für ihren Einsatz und ihre Flexibilität zur Stabilität des Unternehmens beigetragen haben.

Zustimmung zu allen Tagesordnungspunkten Die Hauptversammlung sprach sowohl den Mitgliedern des Vorstands als auch des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 ihr Vertrauen aus. Herr Dr. Stefan Krauss wurde von der Hauptversammlung neu in den Aufsichtsrat gewählt. Zudem stimmten die Aktionäre den weiteren Tagesordnungspunkten mit deutlicher Mehrheit zu.

Sämtliche Abstimmungsergebnisse sowie weitere Informationen zur Hauptversammlung sind im Internet unter https://schweizer.ag/investoren-und-medien/hauptversammlung verfügbar.

Über SCHWEIZER Die Schweizer Electronic AG steht für modernste Spitzentechnologie und Beratungskompetenz in der Leiterplattenindustrie. Durch die hochmodernen Produktionsstätten in Schramberg/Deutschland und Jintan/China sowie den engen Partnerschaften mit anderen Technologieführern bietet SCHWEIZER individuelle Leiterplatten- & Embedding-Lösungen. SCHWEIZERs innovative Leiterplatten-Technologien kommen in anspruchsvollsten Anwendungen, wie z.B. in den Bereichen Automotive, Aviation, Industry & Medical sowie Communications & Computing zum Einsatz und zeichnen sich durch ihre höchste Qualität und ihre energie- und umweltschonenden Eigenschaften aus.

Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt (Ticker Symbol "SCE", "ISIN DE 000515623") zugelassen.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Elisabeth Trik Schweizer Electronic AG Einsteinstraße 10 78713 Schramberg Telefon: +49 7422 / 512-302 E-Mail: elisabeth.trik@schweizer.ag Besuchen Sie unsere Webseite: www.schweizer.ag

25.06.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Schweizer Electronic AG Einsteinstraße 10 78713 Schramberg Deutschland Telefon: 07422-512-301 Fax: 07422-512-397 E-Mail: ir@schweizer.ag Internet: www.schweizer.ag

ISIN: DE0005156236

WKN: 515623 Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (General Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate Exchange EQS News ID: 1212247

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1212247 25.06.2021

°