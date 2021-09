DGAP-News: Schweizer Electronic AG: Nicolas Schweizer zum Vorsitzenden des Vorstands bis Ende Juni 2027 bestellt (deutsch)

Schweizer Electronic AG: Nicolas Schweizer zum Vorsitzenden des Vorstands bis Ende Juni 2027 bestellt

Schramberg, 28. September 2021 - Der Aufsichtsrat der Schweizer Electronic AG hat beschlossen, dass der Vorstandsvorsitzende von SCHWEIZER, Herr Nicolas Schweizer, das Unternehmen bis Ende Juni 2027 weiterführt. Der bisherige Vertrag von Herrn Schweizer wäre zum 30. Juni 2022 ausgelaufen.

Dr. Stephan Zizala, Stv. Aufsichtsratsvorsitzender: "Nicolas Schweizer hat in den vergangenen zehn Jahren den erfolgreichen Kurs von Schweizer Electronic entscheidend mitbestimmt. Ich möchte ihm im Namen des gesamten Aufsichtsrats dafür danken. Wir freuen uns, dass er als Vorstandsvorsitzender die begonnene Neuausrichtung des Unternehmens auf Wachstumsmärkte zusammen mit dem erfahrenen Team weiter vorantreiben wird."

Nicolas Schweizer, Vorstandsvorsitzender von SCHWEIZER: "Das große Vertrauen des Aufsichtsrats ehrt mich sehr. Mit der konsequenten Fortführung unserer Wachstums- und Internationalisierungsstrategie werden wir die Chancen der zunehmenden Elektrifizierung aller Lebensbereiche für unser Unternehmen nutzen und hiervon nachhaltig profitieren. Ich freue mich, gemeinsam mit unserem bewährten Team die Erfolgsgeschichte von SCHWEIZER fortschreiben zu können."

Nicolas Schweizer ist seit 2011 Mitglied des Vorstands von SCHWEIZER und wurde im Jahr 2020 zu dessen Vorsitzenden ernannt.

Über SCHWEIZER Die Schweizer Electronic AG steht für modernste Spitzentechnologie und Beratungskompetenz in der Leiterplattenindustrie. Durch die hochmodernen Produktionsstätten in Schramberg/Deutschland und Jintan/China sowie den engen Partnerschaften mit anderen Technologieführern bietet SCHWEIZER individuelle Leiterplatten- & Embedding-Lösungen. SCHWEIZERs innovative Leiterplatten-Technologien kommen in anspruchsvollsten Anwendungen, wie z.B. in den Bereichen Automotive, Aviation, Industry & Medical sowie Communications & Computing zum Einsatz und zeichnen sich durch ihre höchste Qualität und ihre energie- und umweltschonenden Eigenschaften aus.

Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt (Ticker Symbol "SCE", "ISIN DE 000515623") zugelassen.

