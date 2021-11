DGAP-News: Schweizer Electronic AG: SCHWEIZER expandiert nach Nordamerika (deutsch)

Schweizer Electronic AG: SCHWEIZER expandiert nach Nordamerika

Schramberg, 15. November 2021 - SCHWEIZER geht einen weiteren wichtigen Schritt hin zur globalen Aufstellung des Unternehmens. Unter dem Namen Schweizer Electronic Americas, Inc. hat das Unternehmen eine eigene Vertriebsgesellschaft in der USA mit Sitz in Wilmington, Delaware gegründet. Neben dem Hauptsitz in Schramberg, Deutschland sowie der neuen, hochmodernen High-Tech Produktionsstätte in Jintan, China verspricht sich das Unternehmen mit diesem Schritt einen stärkeren Zugang zum amerikanischen Markt mit den Schwerpunkten USA, Kanada und Mexiko. Vor allem die Zielmärkte Automotive, Luftfahrt sowie Industrie wird SCHWEIZER adressieren.

Für die Vertriebsgesellschaft konnte SCHWEIZER Robert Davenport gewinnen. Davenport bringt eine breite Erfahrung im Bereich Leiterplattentechnologie mit. Zuletzt war er als Director Sales Automotive beim amerikanischen Leiterplattenunternehmen TTM tätig. Hier leitete Davenport ein globales Vertriebsteam und arbeitete mit Schlüsselkunden der nord-amerikanischen Elektronikunternehmen mit Schwerpunkt Automotive zusammen. Seine Karriere hat Davenport mit einem Maschinenbau Studium an der Indiana University - Purdue University Indianapolis begonnen und anschließend über viele Jahre diverse Positionen von Engineering über Qualität bis zum Vertrieb innegehabt. Für SCHWEIZER ist es ein großer Gewinn, für die neue Vertriebsgesellschaft einen Mitarbeiter gefunden zu haben, der viele Jahre Erfahrung in der Erschließung des amerikanischen Markts mitbringt.

SCHWEIZER, ein Unternehmen mit einem einzigartigen Technologieportfolio und höchsten Qualitätsstandards. Durch die signifikante Kapazitätserweiterung in den letzten zwei Jahren mit dem neuen Werk in China hat SCHWEIZER bereits die Voraussetzungen geschaffen, neue Regionen und Märkte mit seinen fortschrittlichen Produkten und Lösungen zu erreichen. Thomas Rall, Director of Sales, freut sich über die kommende Zusammenarbeit: "Nordamerika ist ein hoch-interessanter und dynamischer Markt, der große Potenziale für unsere Technologien eröffnet. Mit Robert Davenport ist es uns gelungen, einen sehr erfahrenen Mitarbeiter zu finden, um die Erschließung dieser Chancen erfolgreich zu realisieren."

Über SCHWEIZER Die Schweizer Electronic AG steht für modernste Spitzentechnologie und Beratungskompetenz in der Leiterplattenindustrie. Durch die hochmodernen Produktionsstätten in Schramberg/Deutschland und Jintan/China sowie den engen Partnerschaften mit anderen Technologieführern bietet SCHWEIZER individuelle Leiterplatten- & Embedding-Lösungen. SCHWEIZERs innovative Leiterplatten-Technologien kommen in anspruchsvollsten Anwendungen, wie z.B. in den Bereichen Automotive, Aviation, Industry & Medical sowie Communications & Computing zum Einsatz und zeichnen sich durch ihre höchste Qualität und ihre energie- und umweltschonenden Eigenschaften aus.

Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt (Ticker Symbol "SCE", "ISIN DE 000515623") zugelassen.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Sales Office Amerika Robert Davenport Schweizer Electronic Americas, Inc. Telefon: +1-317-432-2008 Email: robert.davenport@schweizer.ag

Sales Office Deutschland Thomas Rall Schweizer Electronic AG Einsteinstraße 10 78713 Schramberg Telefon: +49 7422 / 512-244 Email: thomas.rall@schweizer.ag

