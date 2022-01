Schweizer Electronic AG: Signifikante Auftragseingänge führen zu vollen Auftragsbüchern - Strategischer Investor steigt in China ein

^ DGAP-News: Schweizer Electronic AG / Schlagwort(e): Sonstiges Schweizer Electronic AG: Signifikante Auftragseingänge führen zu vollen Auftragsbüchern - Strategischer Investor steigt in China ein

10.01.2022 / 16:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Schweizer Electronic AG:

- Signifikante Auftragseingänge führen zu vollen Auftragsbüchern

- Chip Embedding Technologie startet Großvolumenproduktion

- Strategischer Investor steigt in China ein

Schramberg, 10. Januar 2022 - Das vierte Quartal 2021 sorgte bei SCHWEIZER zu signifikanten Neuaufträgen von rund 47 Mio. Euro. Damit wurde im letzten Jahr ein Rekordauftragseingang von 175,2 Mio. Euro erzielt - mehr als doppelt so viel als im Vorjahr und 20 Prozent über dem bisherigen Rekordjahr 2015.

Zurückzuführen ist dies insbesondere auf die technologische und nun auch globale Ausrichtung des Unternehmens, so dass der Rekordauftragseingang trotz des globalen Bauteilemangels gelungen ist.

Besonders hervorzuheben sind Aufträge in zweistelliger Millionenhöhe für unsere Chip Embedding Technologie p² Pack. Diese disruptive Technologie unterstützt die Effizienz hybrider 48-Volt-Antriebe im Automobil und ermöglicht zudem eine Reduktion des Halbleiter-Bedarfs bei gleichzeitig höherer Leistung. Dies ist gerade im Hinblick auf die weltweit hohe Nachfrage nach Halbleitern ein entscheidender Wettbewerbsvorteil.

Die Verhandlungen mit dem strategischen Investor WUS Printed Circuits (Kunshan) über eine Direktinvestition bei der Schweizer Electronic China wurden Anfang Januar, wenige Tage nach unserem erwarteten Termin, erfolgreich abgeschlossen. Die Transaktion erfolgt durch eine 12,8-prozentige Kapitalerhöhung bei der chinesischen Tochtergesellschaft. Der Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung wird 75 Mio. CNY (rund 10,5 Mio. Euro) betragen und steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung einer außerordentlichen Aktionärsversammlung des Investors, welche voraussichtlich am 27. Januar 2022 stattfinden wird. Diskussionen mit einem weiteren Investor sind im Gange. Über den Verlauf werden wir zeitnah informieren.

Durch die Kombination aus dem hohen Auftragseingang und einer Stärkung der Eigenkapitalbasis wird es möglich sein, das hohe wachstumsbedingte Working Capital zu finanzieren. Damit geht SCHWEIZER gestärkt in das Jahr 2022.

Die vorläufigen Zahlen zum Konzernabschluss 2021 werden wir nach Beendigung der Jahresabschlusstätigkeiten zeitnah kommunizieren.

Über SCHWEIZER Die Schweizer Electronic AG steht für modernste Spitzentechnologie und Beratungskompetenz in der Leiterplattenindustrie. Durch die hochmodernen Produktionsstätten in Schramberg/Deutschland und Jintan/China sowie den engen Partnerschaften mit anderen Technologieführern bietet SCHWEIZER individuelle Leiterplatten- & Embedding-Lösungen. SCHWEIZERs innovative Leiterplatten-Technologien kommen in anspruchsvollsten Anwendungen, wie z.B. in den Bereichen Automotive, Aviation, Industry & Medical sowie Communications & Computing zum Einsatz und zeichnen sich durch ihre höchste Qualität und ihre energie- und umweltschonenden Eigenschaften aus.

Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt (Ticker Symbol "SCE", "ISIN DE 000515623") zugelassen.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Elisabeth Trik Schweizer Electronic AG Einsteinstraße 10 78713 Schramberg Telefon: +49 7422 / 512-302 E-Mail: elisabeth.trik@schweizer.ag Besuchen Sie unsere Webseite: www.schweizer.ag

10.01.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Schweizer Electronic AG Einsteinstraße 10 78713 Schramberg Deutschland Telefon: 07422-512-301 Fax: 07422-512-397 E-Mail: ir@schweizer.ag Internet: www.schweizer.ag

ISIN: DE0005156236

WKN: 515623 Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (General Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate Exchange EQS News ID: 1266795

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1266795 10.01.2022

°