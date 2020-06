DGAP-News: Scout24 AG: Hauptversammlung der Scout24 AG beschließt Dividende und schafft Grundlagen für weitere Kapitalrückführung (deutsch)

Scout24 AG: Hauptversammlung der Scout24 AG beschließt Dividende und schafft Grundlagen für weitere Kapitalrückführung

Hauptversammlung der Scout24 AG beschließt Dividende und schafft Grundlagen für weitere Kapitalrückführung

* Dividende von 0,91 Euro je Aktie

* Kapitalherabsetzung durch Aktienrückkäufe von bis zu 1,0 Milliarde Euro

* Ermächtigung für weitere Aktienrückkäufe

* Neu gewähltes Aufsichtsratsmitglied Dr. Elke Frank

München / Berlin, 18. Juni 2020

Die heutige ordentliche Hauptversammlung der Scout24 AG hat sämtlichen Beschlussvorschlägen der Verwaltung mit großen Mehrheiten zugestimmt. Aufgrund von Covid-19 fand die Hauptversammlung als rein virtuelle Veranstaltung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten statt. Im Mittelpunkt standen die Dividende von 0,91 Euro je Aktie, die turnusmäßigen Neuwahlen in den Aufsichtsrat sowie grundlegende Beschlüsse zur Kapitalrückführung an die Aktionäre nach dem erfolgreich abgeschlossenen Verkauf von AutoScout24.

In seiner Rede ging der Vorstandsvorsitzende Tobias Hartmann auf die wichtigsten strategischen, organisatorischen und operativen Entwicklungen des Geschäftsjahrs 2019 ein. Anhand von Beispielen erklärte er das Geschäftsmodell der auf den Immobilienbereich fokussierten Scout24-Gruppe und hob dabei die ausgezeichnete strategische Positionierung und das hohe Wachstumspotenzial hervor: "Wir wollen uns mit ImmoScout24 vom Anzeigenportal zu einem vollständig vernetzten digitalen Marktplatz der Zukunft weiterentwickeln. Die immer stärkere Vernetzung eröffnet uns neue Umsatzquellen und damit Wachstumsmöglichkeiten. Hierbei steht die weitere Digitalisierung der Immobilientransaktion im Vordergrund."

Dr. Dirk Schmelzer, Finanzvorstand der Scout24 AG, erklärte in seinem Redebeitrag: "Wir haben durch den erfolgreichen Verkauf von AutoScout24 erhebliche Mittelzuflüsse realisiert, die wir teilweise bereits zum Schuldenabbau genutzt haben. Wir verfügen damit in der aktuellen Covid-19-Krise über eine sehr gesunde Bilanzstruktur. Daran wollen wir auch unsere Aktionäre teilhaben lassen und werden zusätzlich zu dem laufenden Aktienrückkaufprogramm und der diesjährigen Dividendenausschüttung weitere 1,2 Milliarden Euro im kommenden Jahr an sie zurückführen".

Die Berichte und Reden von Aufsichtsrat und Vorstand wurden live über die Internetseite der Scout24 AG übertragen. Entsprechend angemeldete Aktionäre konnten die gesamte Hauptversammlung live über einen geschützten Internetservice verfolgen. Dabei waren insgesamt 78,43% des stimmberechtigten Grundkapitals vertreten. Gegenstand der Beschlussfassung waren die folgenden Tagesordnungspunkte:

* Verwendung des Bilanzgewinns der Scout 24 AG für das Geschäftsjahr 2019 (99,92% Zustimmungsquote)

* Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019 (99,96% Zustimmungsquote)

* Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018 (99,95% Zustimmungsquote)

* Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020 (99,99% Zustimmungsquote).

* Wahlen in den Aufsichtsrat (Zustimmungsquoten: Dr. Hans-Holger Albrecht: 76,82%, Christoph Brand: 98,22%, Dr. Elke Frank: 99,76%, Frank H. Lutz: 88,19%, Peter Schwarzenbauer: 98,60%, André Schwämmlein: 92,73%)

* Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien nach Erwerb durch die Scout24 AG (99,99% Zustimmungsquote)

* Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien (97,31% Zustimmungsquote)

* Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2020 (91,95% Zustimmungsquote)

* Zustimmung zum Ergebnisabführungsvertrag mit der Scout24 Beteiligungs SE (99,99% Zustimmungsquote)

Mit Dr. Elke Frank, Personalvorstand der Software AG, wurde ein neues Mitglied in den Aufsichtsrat der Scout24 AG gewählt. Sie tritt die Nachfolge von Ciara Smyth an, die für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung stand. Die Juristin Dr. Elke Frank verfügt über 20 Jahre Führungserfahrung in börsennotierten Unternehmen und bereichert das Kompetenzprofil des Aufsichtsrats insbesondere mit ihrer Expertise in den Bereichen Personal und Vergütung.

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse, die Aufzeichnung der Reden von Aufsichtsrat und Vorstand sowie die dazugehörige Präsentation sind auf der Webseite der Scout24 AG unter www.scout24.de/hauptversammlung verfügbar.

Über Scout24 Scout24 ist ein führendes deutsches Digitalunternehmen. Mit der Online-Plattform ImmoScout24 für Wohn- und Gewerbeimmobilien bringen wir seit über 20 Jahren erfolgreich Eigentümer, Makler sowie Mieter und Käufer zusammen. Mit rund 14 Millionen Besuchern pro Monat ist ImmoScout24 der Marktführer für die digitale Immobilienvermarktung und -suche. Damit Immobilientransaktionen in Zukunft digital ablaufen können, entwickelt ImmoScout24 kontinuierlich neue Produkte und baut ein Ökosystem für Miete, Kauf und Gewerbeimmobilien in Deutschland und Österreich auf. Scout24 ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft ( ISIN: DE000A12DM80 , Ticker: G24) und Mitglied im MDAX sowie im DAX 50 ESG. Weitere Informationen auf Twitter und LinkedIn. Seit 2012 ist ImmoScout24 auch auf dem österreichischen Wohn- und Gewerbemarkt aktiv und erreicht monatlich rund 3 Millionen Suchende.

Ansprechpartner für Investor Relations Ursula Querette Head of Investor Relations Tel.: +49 89 44456 3278 E-Mail: ir@scout24.com

Ansprechpartner für die Medien Jan Flaskamp Vice President Communications & Marketing Tel.: +49 30 24301 0721 E-Mail: mediarelations@scout24.com

