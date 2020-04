DGAP-News: Scout24 AG vollzieht AutoScout24-Transaktion (deutsch)

Scout24 AG vollzieht AutoScout24-Transaktion

München, 1. April 2020 - Die Scout24 AG gibt den Vollzug des Verkaufs von sämtlichen Anteilen an AutoScout24, FinanceScout24 und Finanzcheck (zusammen "AutoScout24") an Tochtergesellschaften von Hellman & Friedman bekannt. Mit dem heutigen Tag, 1. April 2020, geht die Kontrolle an AutoScout24 als eigenständige Einheit an den Käufer über. Der um vorläufig ermitteltes Netto-Finanz- und Umlaufvermögen angepasste Kaufpreis in Höhe von 2,84 Milliarden Euro ist eingegangen.

Mit dem Abschluss der Transaktion wird nun, wie bereits angekündigt, ein großes Programm zur Kapitalrückführung begonnen. Hierzu zählt die Rückzahlung von Schulden in Höhe von bis zu 780 Millionen Euro. Darüber hinaus sind, neben der vorgeschlagenen Dividendenausschüttung von ca. 94,3 Millionen Euro, Aktienrückkäufe in Höhe von bis zu 1,69 Milliarden Euro geplant. Die erste Tranche hiervon, in Höhe von bis zu 490 Millionen Euro, soll kurzfristig gestartet werden.

Nach dem Verkauf von AutoScout24 fokussiert sich Scout24 nun auf den verbleibenden Marktplatz ImmoScout24 und damit auf den Aufbau eines umfassenden Öko-Systems für Miete, Kauf und Gewerbeimmobilien in Deutschland und Österreich.

Über Scout24

Scout24 ist ein führendes deutsches Digitalunternehmen. Mit der Online-Plattform ImmoScout24 für Wohn- und Gewerbeimmobilien bringen wir seit über 20 Jahren erfolgreich Eigentümer, Makler sowie Mieter und Käufer zusammen. Mit rund 14 Millionen Besuchern pro Monat ist ImmoScout24 der Marktführer für die digitale Immobilienvermarktung und -suche. Damit Immobilientransaktionen in Zukunft digital ablaufen können, entwickelt ImmoScout24 kontinuierlich neue Produkte und baut ein Ecosystem für Miete, Kauf und Gewerbeimmobilien in Deutschland auf. Scout24 ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft ( ISIN: DE000A12DM80 , Ticker: G24) und Mitglied im MDAX. Weitere Informationen auf Twitter und LinkedIn. Seit 2012 ist ImmoScout24 auch auf dem österreichischen Wohn- und Gewerbemarkt aktiv und erreicht monatlich rund 3 Millionen Suchende.

