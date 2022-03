DGAP-News: Scout24 SE veröffentlicht Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2021 (deutsch)

Scout24 SE veröffentlicht Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2021

* Vorläufige Jahresergebnisse 2021 mit 10-prozentigem Umsatzwachstum bestätigt

* Dividendenvorschlag liegt erneut am oberen Ende der langfristigen Dividendenpolitik

* Nachhaltigkeitsagenda weiter ausgebaut

München / Berlin, 24. März 2022

Mit dem heute vorgelegten Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2021 bestätigt Scout24 die am 1. März 2022 veröffentlichten vorläufigen Finanzergebnisse. Demnach hat die Scout24-Gruppe den Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahr um 10,0 % auf 389,0 Millionen Euro gesteigert. Das Konzern-EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit verbesserte sich um 5,0 % auf 222,8 Millionen Euro.

WICHTIGE FINANZKENNZAHLEN

in Millionen Euro GJ GJ Ände- 2021 2020 rung Konzernumsatzerlöse 389,0 353,8 +10,0 % Konzern-EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit1 222,8 212,3 +5,0 % Konzern-EBITDA-Marge aus gewöhnlicher 57,3 60,0 -2,7 Geschäftstätigkeit in % % % Pp Konzern-EBITDA2 200,8 198,3 +1,3 % Ergebnis je Aktie3 (unverwässert, fortgeführtes. 1,03 1,00 +3,0 Geschäft) % Bereinigtes Ergebnis je Aktie (unverwässert, 1,52 1,24 +22,6 fortgeführtes. Geschäft)4 % 1EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit entspricht dem EBITDA bereinigt um nicht operative Effekte, im Wesentlichen Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütung, M&A-Aktivitäten (realisiert und unrealisiert), Reorganisation sowie sonstige nicht operative Effekte.

2Unbereinigtes Konzern-EBITDA ist definiert als das Ergebnis vor Finanzergebnis, Ertragssteuern, Abschreibungen sowie ggf. vorhandener Wertminderungen und Wertaufholungen.

3Basierend auf einer volumengewichteten durchschnittlichen Aktienanzahl von 88.059.505 Stuck fur das Geschäftsjahr 2021 und 102.144.808 Stück für das Geschäftsjahr 2020.

4Bereinigt (1) um nicht operative Effekte, die auch zur Ermittlung des EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit herangezogen werden, (2) um Abschreibungen und Wertminderungen von Vermögenswerten aus Unternehmenserwerben, und (3) um Finanzergebnis-Effekte, die primär aus der AS24 Transaktion resultieren sowie aus der Bewertung von Kaufpreisverbindlichkeiten. Auf das angepasste Ergebnis wird der Nominalsteuersatz angewendet; Aktienanzahl wie bei Ergebnis je Aktie.

Die vollständigen Jahres-Finanzzahlen und ausführliche Erläuterungen dazu finden sich im Geschäftsbericht 2021, der unter www.scout24.com/investor-relations/finanzberichte-praesentationen abrufbar ist.

Next-Level-Strategie wirkt auf allen Ebenen Im Geschäftsjahr 2021 hat die Scout24-Gruppe mit dem Ziel "Moving to the next level" ihren Weg zu einer digitalen Transaktionsplattform konsequent fortgesetzt. Neben klassischen Anzeigen zur Vermarktung von Immobilien bietet Scout24 vermehrt Produkte an, die Immobilientransaktionen - wie den Kauf/Verkauf, die Anmietung/Vermietung oder das Management von Immobilien - digitaler und effizienter machen. Dadurch ergeben sich eine breiter diversifizierte Umsatzstruktur und ein erhöhtes Wachstumspotential.

Zusätzlich zum Geschäftsbericht hat die Scout24 SE am 24. März 2022 auch ihren Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2021 vorgelegt. Auf www.scout24.com/reporting-2021 werden anhand von Videos, Interviews und Beiträgen zudem unterschiedliche Aspekte der "Next-Level-Strategie" beleuchtet. So bietet Scout24 Einblicke, wie das Unternehmen das transaktionsbasierte Geschäftsmodell weiterentwickelt. Darüber hinaus wird erklärt, wie Scout24 für mehr Transparenz auf dem Immobilienmarkt sorgt, welche Fortschritte im Bereich Vielfalt & Inklusion erzielt wurden und wie sich das Unternehmen für eine umweltbewusste und sozial gerechte Zukunft einsetzt.

Dividendenvorschlag liegt erneut am oberen Ende der Dividendenpolitik Vor dem Hintergrund der erfreulichen Ertragslage werden Vorstand und Aufsichtsrat der diesjährigen Hauptversammlung erneut die maximal mögliche Ausschüttung im Rahmen der langfristigen Scout24-Dividendenpolitik vorschlagen. So wird die Ausschüttungssumme voraussichtlich insgesamt 67,1 Millionen Euro betragen. Dies entspricht 50,3 % des bereinigten Nettogewinns im Geschäftsjahr 2021. Trotz des nach Abschluss der AutoScout24-Transaktion ab 1. April 2020 verringerten Geschäftsumfangs liegt die Ausschüttungssumme für das Jahr 2021 damit nur minimal unter dem Vorjahreswert. Basierend auf den zum Zeitpunkt der Feststellung des Jahresabschlusses 2021 im Umlauf befindlichen 79.920.015 Stückaktien (ohne eigene Anteile) ergibt sich eine Dividende von 0,84 Euro je Aktie. Aufgrund der durch Aktienrückkäufe weiter verringerten Aktienstückzahl liegt sie damit sogar 2 Eurocent über dem Vorjahresniveau. Die endgültige Höhe der Dividende pro Aktie ist abhängig von weiteren Aktienrückkäufen im Vorfeld der am 30. Juni 2022 stattfindenden Hauptversammlung.

Jahresprognose bestätigt Der Vorstand der Scout24 SE ist tief betroffen von den dramatischen Ereignissen in der Ukraine. Er sieht jedoch aktuell keine direkten Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit des Konzerns und bestätigt daher seine Prognose für das Geschäftsjahr 2022.

Im Rahmen ihrer Möglichkeiten trägt die Scout24-Gruppe dazu bei, geflüchteten Menschen aus der Ukraine zu helfen. So können Hauseigentümer:innen, Vermieter:innen und Privatpersonen über ImmoScout24 kostenlose Unterkünfte auf Zeit für Flüchtlinge anbieten. Zudem stellt ImmoScout24 kostenlose Werbeflächen für Hilfsorganisationen zur Verfügung und unterstützt durch Unternehmensspenden. Weitere Informationen finden Interessierte auf www.immobilienscout24.de/lp/hilfe-fuer-die-ukraine.

Nachhaltigkeitsagenda weiter ausgebaut Im Geschäftsjahr 2021 hat die Scout24-Gruppe ihre Nachhaltigkeitsagenda weiter ausgebaut. Basierend auf einer umfangreichen Wesentlichkeitsanalyse wurde ein bereichsübergreifend gültiges Nachhaltigkeitsprogramm entwickelt. So sollen verbindliche und ambitionierte Ziele die Nachhaltigkeit im Unternehmen transparent, messbar und steuerbar machen. Weiterhin hat Scout24 den geltenden Verhaltenskodex (Code of Conduct) um Verhaltensgrundsätze für Geschäftspartner:innen, Lieferant:innen und Dienstleister:innen erweitert. Seit 2021 ist Scout24 zudem Mitglied im United Nations Global Compact und bekennt sich damit offiziell zu den zehn universellen Prinzipien mit den Handlungsfeldern Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und Korruptionsbekämpfung.

Ausführliche Informationen enthält der Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2021, der auf der Internetseite unter www.scout24.com/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsberichte verfügbar ist.

Vergütungsbericht in neuer Form veröffentlicht Nachdem die Hauptversammlung im vergangenen Jahr das neue Vergütungssystem für den Vorstand gebilligt hat, legt Scout24 für das Geschäftsjahr 2021 zudem den Vergütungsbericht entsprechend den neuen gesetzlichen Anforderungen des Aktienrechts vor. Dieser ist auf der Internetseite unter www.scout24.com/investor-relations/corporate-governance/verguetungssystem abrufbar.

Nächste Termine Scout24 veröffentlicht die Ergebnisse für das 1. Quartal des Geschäftsjahres 2022 am Dienstag, den 3. Mai 2022. Die Hauptversammlung wird am 30. Juni 2022 in virtueller Form stattfinden.

Über Scout24

Scout24 ist ein führendes deutsches Digitalunternehmen. Mit dem digitalen Marktplatz ImmoScout24 für Wohn- und Gewerbeimmobilien bringen wir seit über 20 Jahren erfolgreich Eigentümer:innen, Makler:innen sowie Mieter:innen und Käufer:innen zusammen. Mit über 20 Millionen Nutzer:innen pro Monat auf der Website oder in der App ist ImmoScout24 der Marktführer für die digitale Immobilienvermarktung und -suche. Damit Immobilientransaktionen in Zukunft digital ablaufen können, entwickelt ImmoScout24 kontinuierlich neue Produkte und baut ein Ökosystem für Miete, Kauf und Gewerbeimmobilien in Deutschland und Österreich auf. Scout24 ist eine europäische Aktiengesellschaft ( ISIN: DE000A12DM80 , Ticker: G24) und Mitglied im MDAX sowie im DAX 50 ESG. Weitere Informationen auf Twitter und LinkedIn. Seit 2012 ist ImmoScout24 auch auf dem österreichischen Wohn- und Gewerbemarkt aktiv.

Ansprechpartnerin für Investor Relations Ursula Querette Head of Investor Relations & Treasury Tel.: +49 89 262 02 4939 E-Mail: ir@scout24.com

Ansprechpartner für die Medien Silke Ernst Teamlead Corporate Communications Tel.: +49 30 243011766 E-Mail: mediarelations@scout24.com

Hinweis Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind sorgfältig ermittelt worden. Es wird jedoch keine Haftung irgendeiner Art übernommen für die hierin enthaltenen Informationen und/oder ihre Vollständigkeit. Die Gesellschaft, ihre Organmitglieder, Führungskräfte und Mitarbeiter und sonstige Personen geben keine Garantie oder Zusicherung, weder ausdrücklich noch konkludent, für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen ab und jegliche Haftung für jeglichen Schaden oder Verlust, der direkt oder indirekt aus dem Gebrauch dieser Informationen oder daraus in anderer Weise abgeleiteter Meinungen resultiert, ist ausgeschlossen.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen können jederzeit geändert, revidiert oder aktualisiert werden. Einige in diesem Dokument wiedergegebene Darstellungen enthalten in die Zukunft gerichtete Aussagen, die die derzeitigen Erwartungen und Planungen der Gesellschaft bzw. des Senior Managements der Gesellschaft in Bezug auf künftige Ereignisse widerspiegeln. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen naturgemäß Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse einschließlich der Finanzlage und der Profitabilität der Gesellschaft wesentlich von denjenigen abweichen, und auch negativer ausfallen können als diejenigen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen oder beschrieben werden. Aussagen, die in diesem Dokument enthalten sind, die sich auf vergangene Entwicklungen oder Aktivitäten beziehen, dürfen nicht als Zusicherung verstanden werden, dass diese Entwicklungen oder Aktivitäten in Zukunft andauern oder fortgesetzt werden. Die Gesellschaft übernimmt keine wie auch immer geartete Verpflichtung, irgendwelche Informationen (einschließlich der in die Zukunft gerichteten Aussagen), die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, zu aktualisieren oder zu korrigieren, sei es als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen. In die Zukunft gerichteten Aussagen und Darstellungen, die sich lediglich auf das Datum dieser Mitteilung beziehen, sollten Sie nicht über Gebühr vertrauen.

Scout24 verwendet zur Erläuterung der Ertragskennzahlen auch alternative Leistungskennzahlen, die nicht nach IFRS definiert sind. Diese sollten nicht isoliert, sondern als ergänzende Information betrachtet werden. Die von Scout24 verwendeten alternativen Leistungskennzahlen sind jeweils an entsprechender Stelle in den Finanzberichten definiert. Sondereinflüsse, die für die Ermittlung einiger alternativer Leistungskennzahlen verwendet werden, resultieren aus der Integration erworbener Unternehmen, Reorganisationen, außerplanmäßigen Abschreibungen, dem Veräußerungsergebnis bei Devestitionen und Beteiligungsverkäufen sowie sonstigen Aufwendungen und Erträgen außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs von Scout24.

Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass bei der Summierung der in diesem Bericht veröffentlichten Einzelpositionen Unterschiede zu den angegebenen Summen auftreten und aus diesem Grund auch Prozentsätze nicht die genaue Entwicklung der absoluten Zahlen widerspiegeln.

24.03.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

