DGAP-News: Securize IT Solutions AG: Personelle Neuausrichtung der Beteiligung Diso AG (deutsch)

- Patrick Kaufmann wird neuer CSO/CMO der Diso AG

- Kundenorientierung bei agilen Cloud-Lösungen gestärkt

München/Bern, 21.01.2022 - Die Securize IT Solutions AG ( ISIN: DE000A2TSS58 , Börsenkürzel: M14K) beginnt das Jahr 2022 mit einer personellen Neuausrichtung ihrer 100%igen Beteiligung Diso AG, dem Schweizer Spezialisten für agile Cloud-Lösungen. Ab dem 1. April 2022 wird mit Patrick Kaufmann ein neuer CSO und CMO dem Unternehmen weitere Impulse geben, um die Marktanteile der Diso in der DACH-Region auszubauen.

Patrick Kaufmann wird die Diso künftig mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Geschäftsleitung, als Country Manager sowie als Sales & Business Manager in der IT- und Software-Branche, bereichern. Zusammen mit Markus Hölzlein (CEO) wird er als Mitglied der Geschäftsleitung das Team der Diso noch stärker für kundenorientierte Aufgaben motivieren. Der Schweizer Patrick Kaufmann folgt auf den bisherigen CSO Daniel Meienberg, der sich nach vielen Jahren des Auf- und Ausbaus der Diso neuen beruflichen Herausforderungen stellt. Das gesamte Diso-Team bedankt sich bei Daniel Meienberg für seinen unermüdlichen Einsatz und seine Verbundenheit mit dem Unternehmen.

"Patrick Kaufmann ist ein erfahrener Vertriebs-Profi und souverän als Geschäftsleiter, der es versteht, Kunden zuzuhören, auf ihre Bedürfnisse einzugehen und auch das Sales- und Marketing-Team der Diso dahingehend zu coachen", erklärt Markus Hölzlein, CEO der Diso AG. Der Verwaltungsrat der Diso ist überzeugt, dass "sich die Diso mit der Unterstützung von Patrick Kaufmann noch stärker als Schweizer Spezialist für agile Cloud-Lösungen auf dem Markt etablieren wird".

Christian Damjakob, Vorstand der Securize IT-Solutions AG, ergänzt: "Als IT-Lösungsanbieter hat die Diso ein erfolgreiches Jahr 2021 hinter sich, in dem sie wichtige neue Kunden gewinnen konnte. Daniel Meienberg hat ausgezeichnete Arbeit geleistet. Die gute Performance und das Potenzial der Gesellschaft waren wesentliche Gründe dafür, Patrick Kaufmann für die Position als Geschäftsleiter der Diso mit Vertriebs- und Marketingverantwortung zu begeistern. Wir werden den frischen Wind nutzen, die Diso zusammen mit unserer Rosenheimer IT-Beteiligung FutureTec bei Umsatz und Ergebnis weiter nach vorne zu bringen."

Über die Securize IT Solutions AG: Die Securize IT Solutions AG und die mit ihr verbundenen Unternehmen sind Lösungs- und Serviceanbieter im Wachstumsfeld Managed Cloud und Unternehmens-IT Services mit integrierter Cyber-Sicherheit. Ergänzt von IT-Beratungs- und Softwarelizenzgeschäft bietet die Securize-Gruppe Cloud Computing-Produkte und Dienstleistungen für Unternehmen mit hohen Sicherheitsanforderungen. Dazu gehört der speziell für größte Cybersicherheit entwickelte SCWP (Swiss Cloud Workplace), ein virtueller Arbeitsplatz, erfolgreich im Einsatz bei Unternehmen in Deutschland und der Schweiz.

