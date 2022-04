DGAP-News: Securize IT Solutions AG: Umbau der Geschäftsführung bei Tochter Diso AG geht voran (deutsch)

Securize IT Solutions AG: Umbau der Geschäftsführung bei Tochter Diso AG geht voran

- Nach Patrick Kaufmann nun auch Martin Angermeier neu in der Diso Führungsriege

- Wichtige Verstärkungen für den Schweizer Cloud Transformations-Spezialisten

München/Bern, 13.04.2022 - Die Diso AG, 100%ige Beteiligung der Securize IT Solutions AG ( ISIN: DE000A2TSS58 , Symbol: M14K) und Spezialist für agile Transformationen in die Cloud, erreicht den nächsten Meilenstein ihrer Neuausrichtung. Nachdem Anfang April dieses Jahres bereits der Schweizer Patrick Kaufmann als neuer CSO in die Geschäftsleitung des Unternehmens einrückte, ist nun auch Martin Angermeier als CTO Teil der Führungsriege der Diso AG. Sein Augenmerk gilt insbesondere dem Bereich agiler Transformationen, auf die sich die Diso AG künftig noch stärker fokussieren wird.

Martin Angermeier, bisher bereits Gründer und Geschäftsführer der Schwestergesellschaft FutureTec Systems GmbH in Rosenheim ( https://futuretec-systems.de/), verfügt über eine ausgeprägte technische Expertise und unternehmerische Erfahrung. In der internen wie auch externen Kundenberatung wird er verstärkt auf die wirtschaftlich-technische Umsetzung der digitaler Transformationsprozesse der Diso-Kunden setzen. Gleichzeitig werden beide Schwestergesellschaften weitere Synergien sowohl auf der Produkt- und Dienstleistungsseite als auch im Cross-Selling entwickeln.

"Martin Angermeier hat ein eigenes Unternehmen in der IT-Beratung gegründet und kontinuierlich ausgebaut. Sein Erfolg beruht auf pragmatischen und kosteneffizienten IT- und Cloud-Lösungen, die er in enger Abstimmung mit dem Kunden entwickelt und umsetzt", so Markus Hölzlein, CEO der Diso AG. Der neue CSO Patrick Kaufmann freut sich "auf diese kompetente Verstärkung, die wegen der engen Verzahnung auch für das Vertriebs-Team von Bedeutung ist. Damit kommen wir mit der Diso einen großen Schritt weiter auf unserem Weg zum Cloud Transformations-Spezialisten".

Kontakt Securize IT Solutions AG: Christian Damjakob Vorstand Sendlinger-Tor-Platz 8 80336 München Tel: +49 89 244192 330 Fax: +49 89 244192 230 info@securize.de www.securize.de

ISIN: DE000A2TSS58 | WKN: A2TSS5 | Symbol: M14K

Über Securize IT Solutions AG: Die Securize IT Solutions AG und die mit ihr verbundenen Unternehmen sind Lösungs- und Serviceanbieter im Wachstumsfeld Managed Cloud und Unternehmens-IT Services mit integrierter Cyber-Sicherheit. Ergänzt von IT-Beratungs- und Softwarelizenzgeschäft bietet die Securize-Gruppe Cloud Computing-Produkte und Dienstleistungen für Unternehmen mit hohen Sicherheitsanforderungen. Dazu gehört der speziell für größte Cybersicherheit entwickelte SCWP (Swiss Cloud Workplace), ein virtueller Arbeitsplatz, erfolgreich im Einsatz bei Unternehmen in Deutschland und der Schweiz.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Securize IT Solutions AG Sendlinger-Tor-Platz 8 80336 München Deutschland E-Mail: info@securize.de Internet: www.securize.de

ISIN: DE000A2TSS58

WKN: A2TSS5 Börsen: Freiverkehr in München EQS News ID: 1327121

