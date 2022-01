Sedlmayr Grund und Immobilien Aktiengesellschaft: Ausschüttung einer Dividende von EUR 29,00 zuzüglich eines Bonus von EUR 15,00 je Aktie

Gewinnverwendungsvorschlag

Wir schlagen der Hauptversammlung vor, aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2020/21 in Höhe von EUR 32.782.207,50 eine Dividende von EUR 29,00 je dividendenberechtigter Stückaktie und eines Bonus in Höhe von EUR 15,00 je dividendenberechtigter Stückaktie - insgesamt somit EUR 32.308.892,00 - auszuschütten und den Restbetrag in Höhe von EUR 473.315,50 auf neue Rechnung vorzutragen.

31.01.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Sedlmayr Grund und Immobilien Aktiengesellschaft Marsstraße 46-48 80335 München Deutschland Telefon: + 49 (0) 89 / 51 22-0 Fax: + 49 (0) 89 / 51 22-2520 E-Mail: investor.relations@sedlmayr-ag.de Internet: -

ISIN: DE0007224008

WKN: 722400 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1274412

