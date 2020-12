DGAP-News: SeniVita Social Estate AG weiterhin uneingeschränkt am Markt tätig (deutsch)

SeniVita Social Estate AG weiterhin uneingeschränkt am Markt tätig

^ DGAP-News: SeniVita Social Estate AG / Schlagwort(e): Sonstiges SeniVita Social Estate AG weiterhin uneingeschränkt am Markt tätig

18.12.2020 / 17:44 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

PRESSEINFORMATION

SeniVita Social Estate AG weiterhin uneingeschränkt am Markt tätig

Bayreuth, 18. Dezember 2020 - Die SeniVita Social Estate AG (SSE AG) und die Dr. Wiesent Sozial gGmbH sind zwei rechtlich voneinander getrennte Gesellschaften. Die Antragstellung auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens der Dr. Wiesent Sozial gGmbH hat keine Auswirkungen auf die SSE AG und deren Tochterfirmen. Der Geschäftsbetrieb der SSE AG wird uneingeschränkt fortgeführt. Die Versorgung der Bewohner ist in allen zwölf Einrichtungen der SSE AG sichergestellt. Diese sind namentlich:

- SeniVita Haus St. Antonius, Kemnath

- SeniVita Seniorenhaus St. Elisabeth, Pegnitz

- SeniVita Haus St. Florian, Hummeltal

- SeniVita Haus St. Johannis, Gefrees

- SeniVita Haus St. Lorenz, Königsberg. i. Bay.

- SeniVita Haus St. Lucia, Weidenberg

- SeniVita Haus St. Marien, Altendorf

- SeniVita Seniorenhaus St. Martin, Baiersdorf

- SeniVita Seniorenhaus St. Vitus, Hirschaid

- Elvivion Haus Emmering

- Elvivion Haus Gernlinden

- Elvivion Haus Maisach

Kontakt für Medien und Investoren: Frank Elsner Frank Elsner Kommunikation für Unternehmen GmbH Tel.: 0049 89 99 24 96 30 office@elsner-kommunikation.de

Über die SeniVita-Gruppe: Die SeniVita Social Estate AG in Bayreuth und ihre Tochtergesellschaften planen, bauen, vermarkten und betreiben hochwertige Pflegewohnimmobilien. Die Gruppe zählt in diesem Bereich zu den führenden Adressen im süddeutschen Raum. Die Wohnanlagen werden auf Basis des zukunftsweisenden Konzepts AltenPflege 5.0 gestaltet und zusammen mit kompetenten Servicepartnern betrieben. Das von SeniVita entwickelte Modell vereint die Bausteine seniorengerechte Wohnungen, ambulante Pflege und moderne Tagespflege in einem innovativen Wohn- und Pflegekonzept. Aktuell betreibt die Gruppe 12 Pflegeeinrichtungen.

18.12.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: SeniVita Social Estate AG Wahnfriedstraße 3 95444 Bayreuth Deutschland

ISIN: DE000A13SHL2

WKN: A13SHL Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1156448

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1156448 18.12.2020

°