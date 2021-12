DGAP-News: Sensirion AG Medienmitteilung: Miniaturized CO2 sensor for US HVAC applications is now available globally (deutsch)

Sensirion AG Medienmitteilung: Miniaturized CO2 sensor for US HVAC applications is now available globally

^ EQS-News: Sensirion Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges Sensirion AG Medienmitteilung: Miniaturized CO2 sensor for US HVAC applications is now available globally 09.12.2021 / 18:11 Medienmitteilung 09. Dezember 2021, Sensirion AG, 8712 Stäfa, Schweiz Miniaturisierter CO2-Sensor für US-HVAC-Anwendungen ist jetzt weltweit erhältlich Sensirion, der Experte für Umweltsensorik, hat eine neue Produktversion seiner miniaturisierten CO2-Sensorserie SCD4x lanciert. Der SCD42 wurde für Produkte entwickelt, die unter die "Californian Building Energy Efficiency Standards (Title 24)" fallen. Er eignet sich deshalb perfekt für US-HVAC-Anwendungen. Der Sensor ist ab sofort weltweit über das Vertriebsnetz von Sensirion erhältlich. Ein hoher Kohlendioxidgehalt (CO2) beeinträchtigt die kognitive Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden des Menschen. Dank neuer Energiestandards und besserer Isolierung sind Häuser immer energieeffizienter geworden. Das durch den menschlichen Stoffwechsel erzeugte CO2 kann sich allerdings schneller ansammeln. Der CO2-Gehalt ist folglich ein wichtiger Indikator für die Luftqualität in Innenräumen. Die Messung der CO2-Konzentration ermöglicht es intelligenten Lüftungssystemen, die Belüftung auf energieeffiziente und optimal an die Bedürfnisse der Menschen angepasste Weise zu regeln. Darüber hinaus können Raumluftqualitätsmonitore und andere angeschlossene Geräte dabei helfen, eine konstant niedrige CO2-Konzentration im Sinne einer gesunden, produktiven Umgebung aufrechtzuerhalten. Der SCD42 ist die neueste Ergänzung der SCD4x-Produktlinie von Sensirion. Er wurde speziell für Produkte entwickelt, die unter den "Californian Building Energy Efficiency Standards (Title 24)" fallen, und bietet ein unübertroffenes Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem US-HKL-Markt. Diese bahnbrechende Innovation basiert auf dem photoakustischen Messprinzip. Sie kombiniert minimale Grösse mit maximaler Leistung, um zahlreiche neue Integrations- und Anwendungsmöglichkeiten zu schaffen. Der SCD42 bietet eine Genauigkeit von ±75 ppm bei 400-1000 ppm. Die SMD-Kompatibilität und der kleine Footprint lassen eine kosten- und platzsparende Integration zu und erhöhen die Designfreiheit von Geräteherstellern. Der integrierte, branchenführende Feuchte- und Temperatursensor ermöglicht eine hervorragende On-Chip-Signalkompensation und zusätzliche RH- und T-Ausgänge. Der grosse Versorgungsspannungsbereich (2.4 V-5.5 V) und die Robustheit gegenüber äusseren Einflüssen machen den SCD42 zur perfekten Lösung für die unterschiedlichsten Kundenanforderungen. "Intelligente Gebäudelüftungssysteme nutzen CO2-Sensoren, um die Raumluftqualität zu optimieren und gleichzeitig den Energieverbrauch zu minimieren. Dank seiner geringen Grösse und der einfachen Montage senkt der SCD42 die Hürde deutlich, einen CO2-Sensor in Lüftungssysteme zu integrieren. Ich freue mich, dass der SCD42 dazu beitragen wird, das Wohlbefinden der Menschen zu steigern und den CO2-Fussabdruck unserer Gebäude zu reduzieren", sagt Marco Gysel, Product Manager CO2-Sensors bei Sensirion. Der SCD42-Sensor ist weltweit über das Vertriebsnetz von Sensirion erhältlich. Erfahren Sie mehr über den CO2-Sensor SCD42 unter: www.sensirion.com/scd4x Über Sensirion - Experte für Umwelt- und Durchflusssensorlösungen Die Sensirion AG mit Sitz im schweizerischen Stäfa ist einer der führenden Hersteller digitaler Mikrosensoren und -systemen. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst Gas- und Flüssigkeitssensoren sowie Differenzdruck- und Umweltsensoren zur Messung von Temperatur und Feuchtigkeit, volatilen organischen Verbindungen (VOC), CO2, Formaldehyd und Feinstaub (PM2.5). Das Netzwerk mit Niederlassungen in den USA, Europa, China, Taiwan, Japan und Korea unterstützt Kunden sowohl mit Serienprodukten als auch massgeschneiderten Sensorsystemlösungen für verschiedenste Anwendungen. Sensoren von Sensirion finden sich häufig in Medizin-, Industrie- und Automobilanwendungen sowie in Analyseinstrumenten, in der Konsumgüterbranche und in Heizungs-, Lüftungs- und Klimageräten. Zu den Alleinstellungsmerkmalen der Sensirion-Produkte gehört die patentierte CMOSens(R) Technologie, welche eine intelligente Systemintegration von Sensorelement, Logik, Kalibrierungsdaten und einer digitalen Schnittstelle auf einem einzigen Chip ermöglicht. Die treue Kundenbasis mit vielen namhaften Kunden sowie das Qualitätsmanagement nach ISO/TS 16949 bestätigen Sensirion als zuverlässiges Sensorunternehmen. Zusatzmaterial zur Meldung: Datei: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=266ad4efc9b53dc30f030f51aa7ba351 Dateibeschreibung: SCD42 CO2 Sensor Ende der Medienmitteilungen Sprache: Deutsch Unternehmen: Sensirion Holding AG Laubisrütistrasse 50 8712 Stäfa Schweiz Telefon: +41 44 306 40 00 Fax: +41 44 306 49 06 Internet: www.sensirion.com

ISIN: CH0406705126 Valorennummer: A2JGBW Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München, Stuttgart; SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1256262 Ende der Mitteilung EQS News-Service 1256262 09.12.2021 °

Eine Speicherung der Nachrichten in Datenbanken sowie jegliche Weiterleitung der Nachrichten an Dritte im Rahmen gewerblicher Nutzung oder zur gewerblichen Nutzung sind nur nach schriftlicher Genehmigung durch die EQS Group AG gestattet.