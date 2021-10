DGAP-News: Sensirion Media Release: SHT4x Feuchte- und Temperatursensoren um Versionen mit ultrahoher Genauigkeit ergänzt (deutsch)

Sensirion Media Release: SHT4x Feuchte- und Temperatursensoren um Versionen mit ultrahoher Genauigkeit ergänzt

Medienmitteilung 13. Oktober 2021, Sensirion AG, 8712 Stäfa, Schweiz

SHT4x Feuchte- und Temperatursensoren um Versionen mit ultrahoher Genauigkeit ergänzt

Sensirion, der Experte für Umweltsensorik, führt zwei neue Versionen Feuchtesensoren der 4. Generation ein: Der SHT41 und der SHT45 bieten verbesserte Feuchte- und Temperaturgenauigkeitsspezifikationen und setzen damit einen neuen Markt- und Technologiestandard. Der SHT41 ist ab sofort weltweit über das Sensirion-Vertriebsnetz erhältlich, der SHT45 folgt in Q1/2022. Trotz der aktuellen Halbleiterknappheit ist Sensirion stolz darauf, äusserst attraktive Lieferzeiten anbieten zu können.

Im Einklang mit den industrieerprobten Feuchtigkeits- und Temperatursensoren von Sensirion bietet die SHT4x-Serie ein unübertroffenes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die SHT4x-Serie eignet sich dank der Gurtverpackung und der Eignung für Standard-SMD-Bestückungsprozesse ideal für hochvolumige Anwendungen.

Die ultrahochgenauen Versionen SHT41 und SHT45 zeichnen sich durch typische Genauigkeiten von RH = ±1 % RH und T = ±0.1 C aus und setzen damit branchenübergreifend den neuen Marktstandard. Wie der SHT40 basieren die Sensoren auf einem völlig neuen und optimierten CMOSens(R) Chip, der einen extrem niedrigen Stromverbrauch aufweist. Die CMOSens(R) Technologie von Sensirion bietet ein komplettes Sensorsystem auf einem einzigen Chip, mit einer vollständig kalibrierten digitalen I2C-Fast-Mode-Plus-Schnittstelle. Die Sensoren decken Betriebsbereiche von 0 bis 100 % RH und von -40 bis 125 C ab. Mit dem erweiterten Spannungsbereich von 1.08 bis 3.6 V und 400 nA Durchschnittsstrom ist der SHT4x perfekt für mobile und batteriebetriebene Anwendungen geeignet. Die aussergewöhnlich geringe Grösse in einem robusten DFN-Gehäuse ermöglicht die Integration in anspruchsvolle Designs und erfüllt dabei höchste Zuverlässigkeitsanforderungen, was die JEDEC-JESD47-Qualifizierung beweist.

"Mit den Feuchte- und Temperatursensoren SHT41 und SHT45 vervollständigen wir das Portfolio von Sensirions branchenführenden Feuchtesensoren der vierten Generation. Mit unserem seit Langem etablierten 100 % Endtest-Schema sind wir stolz darauf, unsere angegebene Genauigkeitsspezifikation für jeden einzelnen Sensor zu garantieren. Dies hat sich als grundlegend für das Vertrauen erwiesen, das uns unsere globalen Hightech-Kunden entgegenbringen, von der Medizin- bis hin zur Automobilindustrie. Selbst in der gegenwärtigen Halbleiterknappheit trägt unser Schweizer Produktionsstandort mit aussergewöhnlich kurzen Lieferzeiten zum Erfolg der Projekte unserer Kunden bei", sagt Maximilian Eichberger, Direktor Product Management Humidity and Temperature Sensors bei Sensirion.

Weitere Informationen zu den SHT4x-Feuchtesensoren von Sensirion finden Sie unter: www.sensirion.com/sht4x

Über Sensirion - Experte für Umwelt- und Durchflusssensorlösungen

Die Sensirion AG mit Sitz im schweizerischen Stäfa ist einer der führenden Hersteller digitaler Mikrosensoren und -systemen. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst Gas- und Flüssigkeitssensoren sowie Differenzdruck- und Umweltsensoren zur Messung von Temperatur und Feuchtigkeit, volatilen organischen Verbindungen (VOC), CO2, Formaldehyd und Feinstaub (PM2.5). Das Netzwerk mit Niederlassungen in den USA, Europa, China, Taiwan, Japan und Korea unterstützt Kunden sowohl mit Serienprodukten als auch massgeschneiderten Sensorsystemlösungen für verschiedenste Anwendungen. Sensoren von Sensirion finden sich häufig in Medizin-, Industrie- und Automobilanwendungen sowie in Analyseinstrumenten, in der Konsumgüterbranche und in Heizungs-, Lüftungs- und Klimageräten. Zu den Alleinstellungsmerkmalen der Sensirion-Produkte gehört die patentierte CMOSens(R) Technologie, welche eine intelligente Systemintegration von Sensorelement, Logik, Kalibrierungsdaten und einer digitalen Schnittstelle auf einem einzigen Chip ermöglicht. Die treue Kundenbasis mit vielen namhaften Kunden sowie das Qualitätsmanagement nach ISO/TS 16949 bestätigen Sensirion als zuverlässiges Sensorunternehmen.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Sensirion Holding AG Laubisrütistrasse 50 8712 Stäfa Schweiz Telefon: +41 44 306 40 00 Fax: +41 44 306 49 06 Internet: www.sensirion.com

