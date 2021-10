DGAP-News: Sentis Capital Cell 3 PC überschreitet Beteiligungsschwelle von 10 % und hält neu 10,01 % an der Meyer Burger Technology AG (MBT) (deutsch)

Sentis Capital Cell 3 PC überschreitet Beteiligungsschwelle von 10 % und hält neu 10,01 % an der Meyer Burger Technology AG (MBT)

^ EQS Group-News: Sentis Capital Cell 3 PC / Schlagwort(e): Finanzierung Sentis Capital Cell 3 PC überschreitet Beteiligungsschwelle von 10 % und hält neu 10,01 % an der Meyer Burger Technology AG (MBT)

15.10.2021 / 07:30

Balzers, 15. Oktober 2021 - Der Verwaltungsrat der Sentis Capital Cell 3 PC wurde durch mehrere Nachrichten der Meyer Burger positiv überrascht. Insbesondere überrascht hat uns der deutlich früher als geplante Abschluss der Finanzierung und daraus folgend der schnellere Ausbau der Kapazitäten, der frühere Markteintritt in den USA und die neuen Solar-Dachziegel, welche an der Intersolar in München offensichtlich für viel Gesprächsstoff gesorgt haben.

Mit der gesicherten Finanzierung der nächsten Ausbauschritte ist Meyer Burger Technology AG unserer Meinung nach nicht mehr mit der Zeit vor der Finanzierung vergleichbar.

Daher war für uns das Marktverhalten der letzten Zeit nicht mehr verständlich. Nach den Störaktionen bestimmter Kreise in den letzten Monaten setzen wir damit auch ein Zeichen des Vertrauens in das Management Team der Meyer Burger Technology AG.

Unsere letzten Käufe fanden am Montag, den 11. Oktober 2021 statt.

Geschäftsführung und Verwaltungsrat der

Sentis Capital Cell 3 PC, Balzers, FL

cell3@sentis-capital.com

Sentis Capital Cell 3 PC ist eine segregierte Vermögenseinheit der Sentis Capital PCC. Sie steht aber nicht im Eigentum der Sentis Capital PCC. Der Verwaltungsrat und die Entscheidungsgremien der Sentis Capital Cell 3 PC unterscheiden sich von jener der anderen Zellen und der Sentis Capital PCC selbst. Meyer Burger Verwaltungsrat Mark Kerekes ist nicht Teil des Verwaltungsrates der Sentis Capital Cell 3 PC. Er ist auch nicht Teil des Managements und der Entscheidungsgremien der Sentis Capital Cell 3 PC. Er ist weder an Sentis Capital Cell 3 PC noch an irgendeiner nahestehenden Person dieser direkt oder indirekt beteiligt. Er partizipiert nicht an den Gewinnen der Sentis Capital Cell 3 PC.

