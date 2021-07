Sentis Capital Cell 3 PC unterschreitet durch passive Verwässerung Beteiligungsschwelle von 10 % und hält neu 9,5 % an der Meyer Burger Technology AG (MBT)

13.07.2021 / 07:00

Balzers, 13.Juli 2021 - Sentis Capital Cell 3 PC (im Folgenden «Sentis Zelle 3»), eine eigenständige Vermögenseinheit unter dem Dach der Sentis Capital PPC aber nicht im Eigentum derselben, wurde anlässlich der jüngsten Kapitalmassnahmen von Meyer Burger weder für die Aktienplatzierung noch für die Wandelanleihe eingeladen. Wir können das Vorgehen gut nachvollziehen, da es im Interesse aller Aktionäre ist, das Aktionariat weiter zu verbreitern und zu internationalisieren besonders im Hinblick auf die geplante Wachstumsphase der MBT.

Aufgrund dieser Kapitalmassnahmen wird Sentis Zelle 3 passiv unter die 10 % Beteiligungsschwelle verwässert. Dies führt zu einer gesetzlichen Meldepflicht nach Art. 13 Abs. 3 FinfraV-FINMA.

Vorherige Anpassungen der Beteiligungsquote haben wir Anfang des Jahres 2021, also lange Zeit vor diesen Kapitalmassnahmen im Zuge von Rebalancings vorgenommen, da die Position in unserem Portfolio zu gross geworden war. Diese Anpassungen fanden daher zu tieferen Kursen statt, als dies aktuell möglich wäre. Sentis Zelle 3 war also weder mehrere Monate vor den Kapitalmassnahmen noch nach diesen im Markt aktiv.

Durch diese Rebalancings wurden keine gesetzlichen Meldepflichten der Sentis Zelle 3 nach Schweizer Recht begründet (Art. 13 Abs. 3 FinfraV-FINMA, KR, RLMT, SER).

Sentis Zelle 3 ist ein langfristig orientierter Aktionär und seit Dezember 2016 (zu Beginn über eine Muttergesellschaft) grösster Aktionär der Meyer Burger Technology AG (MBT).

Vor der Ankündigung des Strategiewandels der MBT und der Kapitalerhöhung im Juli 2020 betrug die Beteiligungsquote 8.22 % an der MBT.

Um die Kapitalerhöhung von 165 Millionen im Juli 2020 überhaupt zu ermöglichen, haben die Banken von bestehenden Grossaktionären bereits einen Monat vorher eine signifikante Verpflichtung eingefordert.

Sentis Zelle 3 und eine grosse Schweizer Asset Management Gesellschaft waren die einzigen, welche dazu bereit waren, signifikante Verpflichtungen bereits vor Ankündigung des Strategiewandels, also einen Monat vor der Kapitalerhöhung, abzugeben. Sentis Zelle 3 hat sich daher zur Übernahme von bis zu 30 % der gesamten Kapitalerhöhung verpflichtet. Ohne diese Verpflichtung wäre die Transaktion damals nicht umsetzbar gewesen.

Neben den Zeichnungen im Rahmen der Kapitalerhöhung, hat Sentis Zelle 3 zusätzlich eine hohe Anzahl an Bezugsrechten während des Bezugsrechtshandels im Juli 2020 zugekauft und ausgeübt.

Aus der Summe dieser Aktionen im Rahmen der Kapitalerhöhung vom Juli 2020 resultierte eine Beteiligungsquote von 14.73 %. Eine so hohe Beteiligung war nicht das ursprüngliche Ziel der Sentis Zelle 3. Um es MBT allerdings zu ermöglichen, den von Sentis Zelle 3 seit 2018 vehement geforderten Strategiewandel in Richtung Eigenproduktion («Captive Strategie») mit Heterojunction und SmartWire umzusetzen, haben wir uns damals entschlossen, unser Engagement zu erhöhen.

Die Leistung, welche alle Mitarbeiter der MBT in Teamarbeit zusammen mit dem neuen Management unter der Führung von Dr. Gunter Erfurt und zusammen mit dem Verwaltungsrat in 12 Monaten vollbracht haben, ist aus unserer Sicht historisch.

Meyer Burger Technology AG hat sich innert Jahresfrist vom technologisch führenden Start-up hin zu einem ausfinanzierten technologisch führenden Industrieunternehmen im Wachstumsmodus gewandelt.

Sentis Zelle 3 bleibt mit 9.5% der grösste Aktionär der Meyer Burger Technology AG und sieht grosses Potential für die Zukunft. Wir wünschen allen Mitarbeitern, dem Management, dem Verwaltungsrat und allen weiteren Beteiligten und Stakeholdern weiterhin alles Gute für die nächsten Schritte zum erfolgreichen Wiederaufbau einer technologisch überlegenen westlichen Zell- und Modulproduktion, der einzigen ihrer Art.

Sentis Capital Cell 3 PC ist eine segregierte Vermögenseinheit der Sentis Capital PCC. Sie steht aber nicht im Eigentum der Sentis Capital PCC. Der Verwaltungsrat und die Entscheidungsgremien der Sentis Capital Cell 3 PC unterscheiden sich von jener der anderen Zellen und der Sentis Capital PCC selbst. Meyer Burger Verwaltungsrat Mark Kerekes ist nicht Teil des Verwaltungsrates der Sentis Capital Cell 3 PC. Er ist auch nicht Teil des Managements und der Entscheidungsgremien der Sentis Capital Cell 3 PC. Er ist weder an Sentis Capital Cell 3 PC noch an irgendeiner nahestehenden Person dieser direkt oder indirekt beteiligt. Er partizipiert nicht an den Gewinnen der Sentis Capital Cell 3 PC.

