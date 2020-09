DGAP-News: SEVEN PRINCIPLES AG: Aufsichtsrat schließt Vorstandsvertrag mit CEO Dr. Michael Pesch bis Ende September 2023 ab (deutsch)

SEVEN PRINCIPLES AG: Aufsichtsrat schließt Vorstandsvertrag mit CEO Dr. Michael Pesch bis Ende September 2023 ab

Köln, 30. September 2020. Der Aufsichtsrat der SEVEN PRINCIPLES AG hat

Dr. Michael Pesch für weitere drei Jahre zum Vorstandsvorsitzenden (CEO) berufen. Dr. Michael Pesch ist seit April 2019 CEO der SEVEN PRINCIPLES AG. Auf Grund seiner bisherigen sehr erfolgreichen Tätigkeit für die Gesellschaft schließt der Aufsichtsrat zum 01. Oktober 2020 einen neuen Vertrag mit einer Laufzeit von drei Jahren bis Ende September 2023 mit Herrn Dr. Pesch ab.

Der Aufsichtsrat wünscht Herrn Dr. Pesch weiterhin viel Erfolg.

Die SEVEN PRINCIPLES AG mit dem Hauptsitz in Köln begleitet Ihre Kunden bei der Digitalisierung ihrer Geschäftsmodele. Die Gruppe besteht aus drei Tochtergesellschaften: Seven Principles Solutions & Consulting GmbH, Seven Principles Mobility GmbH und intomarkets GmbH, welche sich zur Aufgabe gemacht haben, Unternehmen nachhaltiger und digitaler zu gestalten.

