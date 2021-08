DGAP-News: SEVEN PRINCIPLES AG: SEVEN PRINCIPLES steigert Ergebnis im ersten Halbjahr deutlich (deutsch)

SEVEN PRINCIPLES AG: SEVEN PRINCIPLES steigert Ergebnis im ersten Halbjahr deutlich

- Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2021 bei ca. 40,6 Mio. EUR.

- Konzern EBIT mit ca. 1,8 Mio. EUR über den Erwartungen

Köln, 26. August 2021. Die SEVEN PRINCIPLES AG (7P), ein deutsches IT-Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen mit Fokus auf der Digitalisierung von Geschäftsprozessen, hat nach dem erfolgreichen operativen Turnaround im Geschäftsjahr 2020 erfreulich gute Ergebnisse im ersten Halbjahr des Jahres 2021 erzielen können.

Der Konzernumsatz erreichte mit ca. 40,6 Mio. EUR knapp das Niveau des Vorjahres (2020H1: ca. 41 Mio. EUR) und war durch Lockdown-bedingte Projektverzögerungen und -verlagerungen im ersten Quartal betroffen. Auf der Ergebnisseite konnten die Erwartungen erfreulich klar übertroffen werden. Im Vergleich zum Vorjahr wurden alle Ergebniskennziffern deutlich gesteigert: So konnte der EBITDA mit ca. 2,2 Mio. EUR (2020H1: ca. 1 Mio. EUR) etwa verdoppelt werden, während sich EBIT (ca. 1,8 Mio. EUR gegenüber einem Vorjahreswert von ca. 0,5 Mio. EUR) und Ergebnis (ca. 1,3 Mio. EUR im Vergleich zu ca. 0,4 Mio. EUR für 2020H1) sogar etwa verdreifachten.

Vor dem Hintergrund des erfolgreichen ersten Halbjahres hält SEVEN PRINCIPLES weiterhin an der Bestätigung des Turnarounds mit Steigerung des EBIT als wichtigstem Ziel für das Geschäftsjahr 2021 fest und blickt zuversichtlich in das zweite Halbjahr 2021.

