SFC Energy entwickelt gemeinsam mit Wolftank Group emissionsfreie Wasserstoff-Notstromaggregate für führende italienische Telekom-Gesellschaft TIM

^ DGAP-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Sonstiges

14.04.2022 / 11:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

SFC Energy AG - Pressemitteilung

SFC Energy entwickelt gemeinsam mit Wolftank Group emissionsfreie Wasserstoff-Notstromaggregate für führende italienische Telekom-Gesellschaft TIM

Brunnthal/München, Deutschland, 14. April 2022 - Die SFC Energy AG ( F3C:DE,

ISIN: DE0007568578 ), ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, entwickelt gemeinsam mit ihrem Kooperationspartner Wolftank Group ein Wasserstoff-Notstrom-Versorgungssystem für Telekommunikationsanlagen des italienischen Telekommunikationsanbieters TIM. TIM ist mit 30,5 Millionen Mobil- und 16,4 Millionen Festnetz-Anschlüssen die führende IKT-Gruppe in Italien. Die TIM Gruppe setzt verstärkt auf umweltfreundliche Energielösungen und führt neue Stromversorgungssysteme ein, die die ökologische Nachhaltigkeit fördern.

Im Pilotprojekt hat SFC Energy gemeinsam mit der Wolftank Group, mit der sie im März eine Zusammenarbeit formalisiert hatte, ein emissionsfreies Notstromaggregat für TIM in Trient installiert. Das Komplettsystem aus Energieerzeuger und Energiespeicher besteht aus der innovativen Wolftank Smart-Cartridge, einem speziellen Wasserstoff-Speicher zur Versorgung von Brennstoffzellensystemen, und dem bewährten EFOY H2Cabinet von SFC Energy. "In einem Markt, der derzeit eine hohe Veränderungsdynamik erfährt, wollen wir mit unserem Partner Lösungen anbieten, die den Transformationsprozess hin zu einer klimaneutralen Industriegesellschaft beschleunigen. Binnen kürzester Zeit haben wir erfolgreich ein erstes Projekt umgesetzt. Dies ist die Basis, um einen bevorstehenden flächendeckenden Austausch von konventionellen Dieselaggregaten durch markterprobte Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Technologien voranzutreiben", sagt Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG.

Das Komplettsystem von SFC Energy und der Wolftank Group kann für Anwendungen im Bereich der Notfall-Stromversorgung für kritische Infrastrukturen wie Gasversorger oder Telekominfrastruktur eingesetzt werden. Es ersetzt bisher gebräuchliche Bleiakkumulatoren und Dieselgeneratoren und stellt die Notstromversorgung emissionsfrei auf. Anwender verbessern mit diesem System nicht nur ihre CO2-Bilanz, sondern senken auch die Gesamtbetriebskosten durch einen geringeren Wartungsaufwand.

Lesen Sie die Pressemitteilung von TIM über die Zusammenarbeit hier.

Weitere Informationen zu den Clean Energy und Clean Power Management Lösungen von SFC Energy unter sfc.com.

Zur SFC Energy AG Die SFC Energy AG ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 55.000 Brennstoffzellen. Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München betreibt das Unternehmen Produktionsstandorte in Deutschland, den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse (WKN: 756857, ISIN: DE0007568578).

Zur Wolftank Group Die Wolftank Group ist ein weltweit agierender, führender Technologiepartner für Energie- und Umweltlösungen. Im Bereich der Mobilität und Logistik von Energieträgern unterstützt die Gruppe Kunden in über 20 Ländern, Projekte effizient und umweltschonend umzusetzen. Dafür entwickelt und implementiert sie Technologien von morgen, um den Verkehr zu dekarbonisieren und die Infrastruktur für eine emissionsfreie Mobilität zu bauen - etwa durch die schlüsselfertige Lieferung von modularen Wasserstoff- und LNG-Betankungsanlagen. Im Bereich der Umweltlösungen zählen Due Diligences für Umweltrisiken, maßgeschneiderte Services für Boden- und Grundwassersanierung sowie Recycling zum Angebot. Gesteuert werden die Tochtergesellschaften der Gruppe in acht Ländern auf drei Kontinenten durch die Wolftank-Adisa Holding AG mit Sitz in Innsbruck. Die Aktie der Wolftank-Adisa Holding AG ( WKN: A2PBHR ; ISIN: AT0000A25NJ6) notiert im direct market plus Segment der Wiener Börse AG und im m:access der Börse München und wird auf Xetra, der Frankfurter und Berliner Wertpapierbörse gehandelt. Weitere Informationen: www.wolftank-holding.com und www.wolftank.com.

SFC Pressekontakt: Jens Jüttner Tel. +49 89 125 09 03-32 Email: jens.juettner@sfc.com Web: sfc.com

SFC IR Kontakt: Susan Hoffmeister Tel. +49 89 125 09 03-33 Email: susan.hoffmeister@sfc.com Web: sfc.com

Wolftank Kontakt: Wolftank-Adisa Holding AG Grabenweg 58, A-6020 Innsbruck Tel. +43 512 345726 Email: investor-relations@wolftank-holding.com Web: wolftank.com

14.04.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: SFC Energy AG Eugen-Sänger-Ring 7 85649 Brunnthal-Nord Deutschland Telefon: +49 (89) 673 592 - 100 Fax: +49 (89) 673 592 - 169 E-Mail: ir@sfc.com Internet: www.sfc.com

ISIN: DE0007568578

WKN: 756857 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1327971

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1327971 14.04.2022

°