DGAP-News: SFC Energy erhält den größten Auftrag der Unternehmensgeschichte in Höhe von EUR 20,9 Mio. (deutsch)

SFC Energy erhält den größten Auftrag der Unternehmensgeschichte in Höhe von EUR 20,9 Mio.

^ DGAP-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge SFC Energy erhält den größten Auftrag der Unternehmensgeschichte in Höhe von EUR 20,9 Mio.

10.02.2022 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

SFC Energy AG - Pressemitteilung

SFC Energy erhält den größten Auftrag der Unternehmensgeschichte in Höhe von EUR 20,9 Mio.

Brunnthal/München, Deutschland, 10. Februar 2022 - Die SFC Energy AG (

F3C:DE, ISIN: DE0007568578 ), ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, setzt ihren Wachstumskurs ungebrochen fort. Das Greentech-Unternehmen hat den größten Auftrag der Unternehmensgeschichte in seinem Geschäftsfeld Clean Power Management über leistungsstarke Stromversorgungs- und Spulenlösungen von einem international führenden Hightech-Anlagenbauer erhalten. Der Gesamtwert des Vertrags mit einer Laufzeit von drei Jahren beläuft sich auf EUR 20,9 Mio.

Die Stromversorgungs- und Spulenlösungen von SFC Energy kommen in Halbleiter- und Life-Science-Anwendungen zum Einsatz. Für diese spezifischen Lösungen ist eine außerordentliche Leistung mit langer Lebensdauer und Zuverlässigkeit erforderlich. Diese Kombination der Anforderungen ist für diese Anwendungsbereiche unerlässlich.

Der Geschäftsbereich Clean Power Management von SFC Energy entwickelt, fertigt und wartet diese Stromversorgungs- und Spulenlösungen, um seinen Kunden die bestmöglichen Komponenten zu liefern. Die überlegene Leistung dieser Produkte verschafft dem Kunden einen Wettbewerbsvorteil, während der hohe Wirkungsgrad hilft, die Energiekosten zu minimieren und die CO2-Bilanz des Anwenders zu reduzieren. Die nachgewiesene Langlebigkeit und Zuverlässigkeit der Stromversorgungslösung wirkt sich ebenso positiv auf die Servicekosten aus.

"Der Auftrag ehrt uns und zeigt, dass wir in der Lage sind, langfristige Beziehungen zuverlässig zu pflegen. Wir sichern unserem Kunden Liefer- und Preisstabilität für große und steigende Bedarfsmengen im Gegenzug für einen langfristigen Vertrag in einem derzeit herausfordernden Umfeld. Gleichzeitig stellt dieser Auftrag einen wesentlichen Teil unseres Wachstumsplans in diesem Geschäftsfeld dar und unterstreicht eindrucksvoll unsere Kompetenz im Bereich von Power Management Lösungen. Wir verfügen über jahrelanges, markterprobtes Know-how, mit dem wir einen klaren Mehrwert für unsere Kunden bieten", sagt Hans Pol, COO der SFC Energy AG.

Weitere Informationen zu den Clean Energy und Clean Power Management Lösungen von SFC Energy unter sfc.com.

Zur SFC Energy AG Die SFC Energy AG ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 55.000 Brennstoffzellen. Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München betreibt das Unternehmen Produktionsstandorte in Deutschland, den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse (WKN: 756857, ISIN: DE0007568578).

SFC Pressekontakt: Jens Jüttner Tel. +49 89 125 09 03-32 Email: jens.juettner@sfc.com Web: sfc.com

SFC IR Kontakt: Susan Hoffmeister Tel. +49 89 125 09 03-33 Email: susan.hoffmeister@sfc.com Web: sfc.com

10.02.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: SFC Energy AG Eugen-Sänger-Ring 7 85649 Brunnthal-Nord Deutschland Telefon: +49 (89) 673 592 - 100 Fax: +49 (89) 673 592 - 169 E-Mail: ir@sfc.com Internet: www.sfc.com

ISIN: DE0007568578

WKN: 756857 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1278723

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1278723 10.02.2022

°