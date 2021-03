DGAP-News: SFC Energy präsentiert neue Generation der EFOY Pro Brennstoffzelle (deutsch)

SFC Energy präsentiert neue Generation der EFOY Pro Brennstoffzelle

SFC Energy präsentiert neue Generation der EFOY Pro Brennstoffzelle

- Fünfte Generation der EFOY Pro bietet mehr Konnektivität und IoT-Funktionalitäten

- Längere Lebensdauer der EFOY Pro senkt die Betriebskosten um bis zu 33 %

- Erweiterung der Leistungsbreite und Flexibilität

Brunnthal/München, Deutschland, 02. März 2021 - Die SFC Energy AG ( F3C:DE,

ISIN: DE0007568578 ), ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Direktmethanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, stellt die neue EFOY Pro Brennstoffzellen-Generation vor. Mit der insgesamt fünften Produkt-Generation sorgt SFC Energy für eine ganze Reihe von Innovationen und somit für entscheidenden Mehrwert für professionelle Anwender.

EFOY Pro: Mehr Konnektivität dank EFOY Cloud - Mehr Modelle für höchste Ansprüche

Mehr Power, mehr Konnektivität und eine längere Lebensdauer: All das vereint die fünfte Generation der EFOY Pro Brennstoffzelle - garantiert und immer im Einklang mit der Umwelt. Die neue Produktserie reduziert die Betriebskosten um bis zu 33 %, ist kleiner, leichter und damit flexibler im Einsatz. Über die EFOY Cloud lässt sich das gesamte Management der Brennstoffzelle steuern, also das Aggregat orten, mittels Fernsteuerung auf die individuellen Umgebungsbedingungen einstellen oder die Datenhistorie analysieren. Anwender können hierfür jeden handelsüblichen Router benutzen.

Für jede Anwendung gibt es die passende EFOY Pro. Das Spektrum reicht von 42 Watt (W) Ausgangsleistung der EFOY Pro 900 bis zu 125 Watt der EFOY Pro 2800. Neu ist die EFOY Pro 1800 mit 82 Watt Ausgangsleistung. SFC Energy reagiert damit klar auf den Wunsch der Anwender nach einem Aggregat in der Mitte der Leistungsbandbreite. Die EFOY 80 (40 Watt) und die EFOY 150 (75 Watt) für temporäre Einsätze runden das breite Angebot sauberer und leistungsstarker Energieerzeuger für professionelle Anwender ab.

Als EFOY Hybrid Power bildet die Brennstoffzelle in Verbindung mit der neuen EFOY Li Batterie ein intelligentes Energiepaket. Dank des integrierten Heizelements kann die Batterie bei Außentemperaturen von bis zu -20 °C geladen werden und ist ideal für Verbraucher mit hohen Spitzenströmen ausgelegt. Das smarte Battery Management System der EFOY Li steuert und überwacht die Parameter der Brennstoffzelle und der Batterie und sorgt so für maximale Effizienz und Leistungsfähigkeit der EFOY Hybrid Power. Ab Mitte März wird die fünfte Generation der EFOY Pro im Handel erhältlich sein.

"Mit der fünften Generation der meistverkauften Brennstoffzelle der Welt decken wir alle wesentlichen Marktanforderungen ab: beginnend bei einem höheren Maß an Konnektivität für IoT-Anwendungen, über eine höhere Leistungsbandbreite und eine längere Lebensdauer bis hin zu mehr Flexibilität und Sicherheit. Wir freuen uns, der steigenden Nachfrage nach nachhaltigeren Energieversorgungslösungen mit unseren innovativen Produkten zu begegnen. Zusammen mit der Wasserstoff-Brennstoffzelle Jupiter bietet SFC Kundenlösungen für mobile und stationäre Anlagen in einem Leistungsbereich von 25 Watt bis 50 Kilowatt", sagt Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG.

Hier entlang geht es zur digitalen Pressekonferenz.

Weitere Informationen zur neuen EFOY Pro Generation finden Sie unter: www.efoy-pro.com.

Weitere Informationen zu den netzfernen Stromversorgungslösungen von SFC Energy für Clean Energy & Mobility, Defense & Security, Öl & Gas und Industrie unter sfc.com.

Zur SFC Energy AG Die SFC Energy AG ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit weltweit fast 50.000 bislang verkauften Brennstoffzellen ist SFC Energy ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine zahlreichen mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen in Clean Energy & Mobility-Anwendungen, im Defense & Security Markt, in der Öl- und Gasindustrie sowie in Industrieanwendungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, und betreibt Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse (WKN: 756857, ISIN: DE0007568578).

SFC Pressekontakt: Jens Jüttner Tel. +49 89 125 09 03-32 Email: pr@sfc.com Web: sfc.com

SFC IR Kontakt: CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Tel. +49 89 125 09 03-33 Email: susan.hoffmeister@sfc.com Web: crossalliance.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: SFC Energy AG Eugen-Saenger-Ring 7 85649 Brunnthal Deutschland Telefon: +49 (89) 673 592 - 100 Fax: +49 (89) 673 592 - 169 E-Mail: ir@sfc.com Internet: www.sfc.com

ISIN: DE0007568578

WKN: 756857 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1171788

