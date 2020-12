SFC Energy: Simark Controls erhält Brennstoffzellenauftrag von einem großen Kommunikationsunternehmen über schlüsselfertige EFOY ProTrailer Hybrid-Energielösungen zur umweltfreundlichen Stromversorgung eines mobilen Bergbau-Kommunikationsnetzes

SFC Energy AG - Pressemitteilung

SFC Energy: Simark Controls erhält Brennstoffzellenauftrag von einem großen Kommunikationsunternehmen über schlüsselfertige EFOY ProTrailer Hybrid-Energielösungen zur umweltfreundlichen Stromversorgung eines mobilen Bergbau-Kommunikationsnetzes

- Erneut entscheidet sich ein Unternehmen der Bergbauindustrie bewusst für die effizienten und umweltfreundlichen EFOY Pro Brennstoffzellen Hybrid-Lösungen

- Der Auftragswert beläuft sich auf ca. CAD 400.000

Brunnthal/München, Deutschland, 14. Dezember 2020 - Simark Controls Ltd., ein Unternehmen der SFC Energy AG ( F3C:DE, ISIN: DE0007568578 ), ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Direktmethanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, hat von einem großen Kommunikationsunternehmen mit Sitz in Calgary einen Auftrag über sechs EFOY ProTrailer 4120T-Systeme erhalten. Simark wird für den Kunden eine hochzuverlässige mobile Energieplattform für kritische Kommunikations- und Videoüberwachungsinfrastrukturen bereitstellen. Der Auftragswert beläuft sich auf ca. CAD 400.000.

Der Kunde ist ein bedeutender Anbieter von Bergbau- und Positionierungstechnologie, der einen innovativen Ansatz und neue Technologien in die Branche einbringt, um die Produktivität durch drahtlosen Zugriff auf Echtzeitdaten zu steigern. Um effizient und umweltfreundlich zu arbeiten, hat das Unternehmen EFOY ProTrailer Hybrid-Stromversorgungslösungen in sein Kommunikationsnetzwerk-Design integriert. Der Kunde vertraut EFOY Pro Brennstoffzellen-Lösungen seit mehr als fünf Jahren.

EFOY Pro Hybrid-Stromversorgungslösungen bieten zahlreiche Vorteile durch die Vorzüge erneuerbarer Stromerzeugung ohne bei der Betriebseffizienz Abstriche machen zu müssen. Die EFOY Pro Brennstoffzellen arbeiten hybridisiert mit Solarpanelen. So ist sichergestellt, dass die Endgeräte auch in Phasen mit geringer Sonneneinstrahlung stets mit Strom versorgt werden und über ein Jahr lang autonom betrieben werden können. Die EFOY ProTrailer-Plattform ermöglicht dem Kunden über die integrierte Modbus-Kommunikation auch die Fernüberwachung und -steuerung seiner Anhängerflotte auf dem gesamten Bergwerksgelände. Auf dieser Grundlage ist eine EFOY Hybridstromlösung ein idealer Ansatz für Betreiber, die eine zuverlässige, autonome und umweltfreundliche Stromplattform in den rauen und abgelegenen Arealen eines Bergwerksgeländes einsetzen möchten.

"Der Kunde hat sich aufgrund der zuverlässigen Stromversorgung, der längeren Kraftstoffautonomie sowie des hohen Einsparpotenzials über den gesamten Lebenszyklus des Systems für unsere umweltfreundliche EFOY Pro Trailer-Hybridlösung gegenüber alternativen Technologieplattformen entschieden. All dies steht im Einklang mit seinem Anspruch, die Bergbauindustrie mit innovativen und nachhaltigen Technologien zu versorgen", sagt Hans Pol, COO von SFC Energy.

Zur SFC Energy AG Die SFC Energy AG ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Direktmethanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit weltweit über 45.000 bislang verkauften Brennstoffzellen ist SFC Energy ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine zahlreichen mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen in Clean Energy & Mobility-Anwendungen, im Defense & Security Markt, in der Öl- und Gasindustrie sowie in Industrieanwendungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, und betreibt Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse (WKN: 756857, ISIN: DE0007568578).

Zu Simark Controls Simark Controls Ltd., ein Unternehmen von SFC Energy AG, ist ein serviceorientierter, Mehrwert schaffender Vertriebsspezialist für hochwertige, im Kundenauftrag integrierte und hergestellte Instrumentations-, Automations-, Stromversorgungs- und Stromdistributionslösungen. Simark liefert Instrumente und Messsysteme für Öl & Gas, Bergbau, Forstwirtschaft und Kommunalwirtschaft. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Calgary, Alberta, mit Niederlassungen in Edmonton und Grand Prairie, Alberta, Saskatoon, Saskatchewan, Vancouver, British Columbia und Montreal, Quebec, alle Kanada.

SFC Pressekontakt: Jens Jüttner Tel. +49 89 125 09 03-32 Email: pr@sfc.com Web: sfc.com

SFC IR Kontakt: CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Tel. +49 89 125 09 03-33 Email: susan.hoffmeister@sfc.com Web: crossalliance.de

